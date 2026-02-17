चेक बाउन्स प्रकरणी अमिषा पटेल अडचणीत, पोस्ट व्हायरल...

ETV Bharat / entertainment

अभिनेता राजपाल यादवनंतर अभिनेत्री अमिषा पटेलबद्दल एक वाईट बातमी समोर आली आहे. चेक बाउन्स प्रकरणी तिनं एक पोस्ट शेअर केली आहे.

अमिषा पटेल (ANI)
हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेता राजपाल यादवनंतर अभिनेत्री अमिषा पटेल आता अडचणीत सापडली आहे. 2017च्या चेक बाउन्स प्रकरणातील सुनावणी 16 फेब्रुवारी रोजी होणार होती. मात्र अभिनेत्री न्यायालयात हजर राहू शकली नाहीत. आता अमिषा पटेलनं तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीजवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार मीडियामध्ये सांगितलं जात आहे की, मुरादाबादच्या पवन वर्मा यांनी कारवाई केली आहे. तसेच अभिनेत्रीनं आपल्या पोस्टमध्ये असं सांगितलं आहे की, 'मी सर्वांना कळवू इच्छिते की, ही खूप जुनी बाब आहे. पवन वर्मा यांनी सेटलमेंट डीडवर स्वाक्षरी केली आणि पूर्ण मान्य केलेली रक्कम मिळाली आहे.'

अमिषा पटेलची पोस्ट चर्चेत : यानंतर तिनं पुढं लिहिलं आहे, 'आता खटला संपला आहे, ते खोटे आरोप करत आहे. माझे वकील या माणसाचे खोटे बोलणे उघड करण्यासाठी त्याच्याविरुद्ध फसवणुकीचा खटला दाखल करत आहेत. मी माझ्या कामावर लक्ष केंद्रित करत आहे. खोट्या बहाण्यांनी लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांकडे मी दुर्लक्ष करते.' दरम्यान कार्यक्रमाचे आयोजक पवन वर्मा यांच्या तक्रारीमुळं हे प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आलंय. पवन वर्मा यांनी आरोप केला होता की, 16 नोव्हेंबर 2017 रोजी एका लग्नात परफॉर्म करण्यासाठी अमिषाला कामावर ठेवण्यात आले होते. या परफॉर्मन्ससाठी तिला 14.50 लाख रुपयांची आगाऊ रक्कम देण्यात आली होती. यानंतर अमिषा कार्यक्रमाला उपस्थित राहिली नाही. तसेच अमिषा पटेलनं संपूर्ण रक्कम परत करण्याचे आश्वासन दिल्याचे बातमी देखील समोर आली आहे. आता पवन वर्मा दावा करतात की, तिनं पैसे परत केले नाहीत. तसेच आता अभिनेत्री म्हणत आहे की, तिनं हे प्रकरण मिटवले आहे.

अमिषा पटेलचा दुसरा खटला : 2023च्या सुरुवातीला, 2018च्या चेक बाउन्स प्रकरणासंदर्भात अमिषा रांची दिवाणी न्यायालयात शरण गेली होती. मीडिया रिपोर्टनुसार अमिषा 2018मध्ये हर्मू ग्राउंड येथे एका कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी रांचीमध्ये गेली होती, जिथे तिची भेट व्यापारी अजय कुमार सिंगबरोबर झाली. अमिषानं त्यांच्याशी एका चित्रपटासाठी भांडवल देण्याबाबत चर्चा केली. यानंतर त्यांनी चित्रपट निर्मिती प्रोजेक्टमध्ये गुंतवणूक केली, हा चित्रपट प्रदर्शित झाला नाही. यानंतर यावर अजय कुमार सिंग यांनी अमिषाकडून परतफेड मागितली. तिनं चेकद्वारे 2.50 कोटी रुपये परत केले, मात्र चेक बाउन्स झाला यानंतर तिला सरेंडर करावे लागले. दरम्यान 2017मधील फसवणूकप्रकरणी अमिषा पटेल आता अडचणीत आली आहे, तिच्याविरोधात नॉन-बेलेबल वारंट वॉरंट जारी करण्यात आल्याचं देखील म्हटलं जात आहे.

