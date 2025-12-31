ETV Bharat / entertainment

ऐश्वर्या राय आणि अभिषेक बच्चनचा फोटो व्हायरल, नवीन वर्ष 'या' ठिकाणी करणार साजरे...

ऐश्वर्या राय आणि अभिषेक बच्चन यांचा एक फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. हा फोटो आता त्याच्या चाहत्यांच्या पसंतीस उतरत आहे.

Aishwarya rai and Abhishek bachchan
ऐश्वर्या राय आणि अभिषेक बच्चन (IANS)
December 31, 2025

मुंबई - अभिनेत्री आणि एके काळची 'मिस वर्ल्ड' ऐश्वर्या आणि अभिनेता अभिषेक या बच्चन दाम्पत्याचे अनेक चाहते आहेत. चित्रपटसृष्टीतल्या सर्वात चर्चित जोडप्यांपैकी हे एक जोडपं आहे. या दोघांना त्यांच्या चाहत्यांकडून प्रचंड प्रेम मिळतं. दोघं जेव्हाही एकत्र दिसतात, तेव्हा सोशल मीडिया तुफान चर्चा होते. आता सोशल मीडियावर एक फोटो व्हायरल झाला आहे. यामध्ये ऐश्वर्या राय आणि अभिषेक बच्चन दोघेही एकत्र दिसत आहेत. आता या जोडप्याला एकत्र पाहून त्यांच्या चाहत्यांनादेखील स्वाभाविक आनंद झाला आहे. त्यांचा हा फोटो अनेकजण लाईक करत आहे. या फोटोमध्ये ऐश्वर्या काळं जॅकेट आणि टोपी तर अभिषेकनेदेखील काळं जॅकट आणि कॅप परिधान केलेला आहे. याशिवाय या फोटोमध्ये आणखी एक व्यक्ती आहे. या जोडप्याचा हा फोटो न्यूयॉर्कमधील आहे, जिथे ते सुट्टी घालवत आहेत.

ऐश्वर्या राय आणि अभिषेक बच्चन यांचा फोटो व्हायरल : तसेच या फोटोमध्ये ऐश्वर्या राय आणि अभिषेक बच्चन यांची मुलगी आराध्या मात्र दिसत नाही. हे जोडपं आपल्या मुलीसह एका आठवड्यापूर्वी सुट्टीसाठी निघाले असताना विमानतळावर स्पॉट झालं होतं. आता बच्चन दाम्पत्य परदेशात नवीन वर्षांच्या आगमनाचा उत्सव साजरा करणार आहे. दरम्यान गेल्या वर्षी या अभि-ऐशमध्ये दुरावा निर्माण झाल्याच्या अफवा सोशल मीडियावर पसरल्या होत्या. त्यानंतरही दोघं अनेकदा आपल्या मुलीसह एकत्र अनेक कार्यक्रमांमध्ये दिसलं. मात्र त्यांच्या कथित घटस्फोटाच्या चर्चांना विराम मिळत नव्हता. चाहत्यांमध्ये हा विषय आजही चघळला जातो. आता वर्षाच्या शेवटी दोघंही एकत्र दिसल्यानंतर मात्र हेच चाहते सुखावले आहेत.

ऐश्वर्या राय आणि अभिषेक बच्चन यांच्याबद्दल : तसेच ऐश्वर्या राय आणि अभिषेक बच्चन यांच्याबद्दल सांगायचं झालं तर जानेवारी 2007 रोजी अभिषेकनं ऐश्वर्या रायबरोबर लग्न करण्याचा निर्णय घेतला होता. 20 एप्रिल 2007 रोजी बच्चन कुटुंबाच्या मुंबईतील प्रतीक्षा येथील निवासस्थानी या जोडप्यानं सात फेरे घेतले होते. या दोघांचं लग्न पारंपरिक पद्धतीने मोजक्याच लोकांच्या उपस्थितीत झालं. अमिताभ बच्चन यांची आई तेजी बच्चन आजारी असल्यामुळे लग्न सोहळा अतिशय साधेपणाने झाला. कुटुंबातील काही सदस्य आणि निवडक मित्रमंडळी विवाहप्रसंगी उपस्थित होते. 2011मध्ये त्यांनी बच्चन कुटुंबात आराध्याचं स्वागत केलं. अनेकदा हे जोडपं आपल्या मुलीच्या शाळेत कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होताना दिसतात. घटस्फोटांच्या चर्चेलाही अभिषेक आणि ऐश्वर्या दोघांनाही निराधार ठरवत अफवा रोखण्याचा प्रयत्न केला. मात्र् याबाबतचं गॉसिप थांबत नसल्याचं लक्षात येताच गेला बराच काळ दोघांनीही या विषयावर मौन बाळगणं पसंत केलं.

