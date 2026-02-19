Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti 2026: पडद्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांना जिवंत करणारे अभिनेते
छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त आम्ही अशा काही चित्रपटाबद्दल तुम्हाला सांगणार आहोत, ज्यामध्ये काही मराठी स्टार्सनं महाराजांची भूमिका खूप दमदार केली.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 19, 2026 at 12:57 PM IST
हैदराबाद : छत्रपती शिवाजी महाराज हे एक असे नाव आहे, ज्यांनी महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये आपले नाव सुवर्ण अक्षरांनी कोरलं आहे. त्यांचं नाव घेतल्यानंतर प्रत्येक व्यक्तीला जोश येतो, मराठा साम्राज्य स्थापन करण्यासाठी त्यांनी मुघलांना पराभूत केलं. दरम्यान छत्रपती शिवाजी यांची जयंती दरवर्षी 19 फेब्रुवारी रोजी साजरी केली जाते. महाराष्ट्रामध्ये हा दिवस खूप जल्लोषात साजरा होतो. महाराजांच्या जयंतीनिमित्त आता आम्ही तुमच्यासाठी काही विशेष घेऊन आलो आहेत. आज आम्ही अशा चित्रपटांबद्दल तुम्हाला सांगणार आहोत, ज्यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज यांची भूमिका कुठल्या अभिनेत्यानं केली.
1 'शेर शिवराज' : 'शेर शिवराज' हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर 22 एप्रिल 2022 रोजी प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन दिग्पाल लांजेकर यांनी केलं आहे. 'शेर शिवराज'मध्ये चिन्मय मांडलेकरनं छत्रपती शिवाजी यांची यांची भूमिका साकरली आहे. या चित्रपटामधील त्याची भूमिका अनेकांना आवडली होती. या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर 10 कोटींची कमाई केली होती. चित्रपटात चिन्मय मांडलेकर व्यतिरिक्त मुकेश ऋषी, दीप्ती धोत्रे, अजय पुरकर आणि अलका कुबल हे स्टार्स देखील दिसले होते. या चित्रपटामध्ये महाराज अफझलखानचा सामना करून प्रतापगडाच्या लढाई जिंकतात असल्याचं दाखविण्यात आलं आहे. चिन्मय मांडलेकरला छत्रपती शिवाजी महाराज यांची भूमिका केल्यानंतर खूप लोकप्रियता मिळाली.
2 'रणपति शिवराय स्वारी आग्रा' : नुकताच रिलीज झालेला 'रणपति शिवराय स्वारी आग्रा' हा चित्रपट देखील प्रेक्षकांना खूप पसंत आला. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन दिग्पाल लांजेकर यांनी केलंय. चित्रपटामध्ये अभिजीत श्वेतचंद्रनं छत्रपती शिवाजी महाराज यांची भूमिका केली आहे. याशिवाय या चित्रपटामध्ये हे मृणाल कुलकर्णी आणि अजय पुरकर यांनीही देखील विशेष भूमिका केल्या आहेत. हा ऐतिहासिक मराठी चित्रपट 6 फेब्रुवारी 2026 रोजी प्रदर्शित झाला आहे. शिवराज अष्टकातील सहावे पुष्प असलेला हा चित्रपट महाराजांच्या आग्रा सुटकेच्या धैर्याच्या प्रसंगांवर आधारित आहे.
3 फत्तेशिकस्त' : दिग्पाल लांजेकर दिग्दर्शित 'फत्तेशिकस्त' हा चित्रपट 15 नोव्हेंबर 2019मध्ये रुपेरी पडद्यावर प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन दिग्पाल लांजेकर यांनी केलंय. या चित्रपटामध्ये चिन्मय मांडलेकरनं छत्रपती शिवाजी महाराज यांची भूमिका केली आहे. 'फत्तेशिकस्त'मध्ये चिन्मय मांडलेकरशिवाय समीर धर्माधिकारी, तृप्ती तोरडमल, अंकित मोहन, अनुप सोनी आणि मृणाल कुलकर्णी यांच्याही महत्वाच्या भूमिका आहेत. या चित्रपटात असं दाखविण्यात आलंय शाइस्तेखानाच्या हातून पुण्यातील लोकांवर होणाऱ्या अत्याचारांना थांबवण्यासाठी, छत्रपती शिवाजी महाराज हल्ला करण्याची योजना आखतात. या चित्रपटानं 5.65 कोटींची कमाई केली होती.
4 'सिंहगड' : छत्रपती शिवाजी यांच्यावर आधारित 'सिंहगड' चित्रपट 1933 रोजी रिलीज झाला होता. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन व्ही. शांताराम यांनी केलं असून याची निर्मिती प्रभात फिल्म कंपनीनं केली होती. हा चित्रपट 'सिंहगड' कहाणी हरी नारायण आपटे यांच्या 'गड आला पण सिंह गेला' या साहित्यिक क्लासिक कादंबरीवर आधारित आहे. या चित्रपटात गणपत जी. शिंदे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांची भूमिका केली होती. याशिवाय चित्रपटामध्ये मास्टर विनायक, बाबूराव पेंढारकर, कमलादेवी, जी.आर. माने, रहीम मियाँ आणि केशवराव धायबर यांच्याही विशेष भूमिका होत्या.
5 'मी शिवाजीराजे भोसले बोलतोय' : 'मी शिवाजीराजे भोसले बोलतोय' हा 2009मध्ये प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटाची निर्मिती संजय छाब्रिया आणि अश्वमी मांजरेकर यांनी केली आहे. याशिवाय चित्रपटाचे दिग्दर्शन संतोष रामदास मांजरेकर यांनी केलं. या चित्रपटामध्ये महेश मांजरेकर यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमिका साकारली होती. याशिवाय चित्रपटामध्ये सचिन खेडेकर, अभिजीत केळकर, सुचित्रा बांदेकर, मकरंद अनासपुरे, सिद्धार्थ जाधव, प्रिया बापट आणि मेधा मांजरेकर यांनी विशेष भूमिका केल्या आहेत. चित्रपटात समाजातील वाईट गोष्टींविरुद्ध लढणाऱ्या एक व्यक्ती कहाणी दाखविण्यात आली. तसेच 'मी शिवाजीराजे भोसले बोलतोय'ला सर्वोत्कृष्ट महाराष्ट्र राज्य चित्रपट पुरस्कार मिळाला आहे.