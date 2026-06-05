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आमिर खान आणि गौरी स्प्रॅट अडकणार लग्नबंधनात, वयाच्या 60 ते 70व्या वर्षी नवरदेव आणि नवरी बनलेले 'हे' स्टार्स

आमिर खान त्याची प्रेयसी गौरी स्प्रॅटबरोबर लग्न करणार आहे. आता चित्रपटसृष्टीमध्ये कुठल्या स्टार्सनं तिसऱ्यांदा लग्न केलं याची यादी आम्ही तुम्हाला देणार आहोत.

Aamir Khan and Gauri Sprat
आमिर खान आणि गौरी स्प्रॅट (Photo- IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 5, 2026 at 5:28 PM IST

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हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीचा 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' आमिर खान पुन्हा एकदा नवरदेव बनण्याच्या तयारीत आहे. यापूर्वीची दोन लग्ने संपुष्टात आल्यानंतर, आमिर खान आता तिसऱ्यांदा विवाहबंधनात अडकणार आहे. यावेळी आमिर त्याची गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रॅट हिच्याबरोबर लग्न करणार आहे. आमिरनं त्यांच्या 60व्या वाढदिवसाच्या दिवशी त्याच्या गर्लफ्रेंडची मीडियाला ओळख करून दिली होती. हे दोघे बऱ्याच काळापासून एकत्र आहेत आणि आता त्यांचं नाते एक पाऊल पुढं जात आहे. आमिर वयाच्या 61व्या वर्षी तिसरे लग्न करत आहे. दरम्यान हिंदी चित्रपटसृष्टीत कोणी तिन वेळा लग्न केली आहेत, याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

61 वर्षीय सुपरस्टार आमिर खान 47 वर्षीय गौरी स्प्रॅट हिच्याशी विवाह करत आहे. लग्नाची तारीख 5 जुलै असल्याचं सांगितलं जात आहे. गौरी घटस्फोटित असून तिला सहा वर्षांचा मुलगा आहे. तिची आई तमिळ वंशाची आहे आणि तिचे वडील आयरिश वंशाचे आहेत. गौरीला फॅशन क्षेत्राची आवड आहे. ती अभिनेता आमिर खानच्या प्रॉडक्शन हाऊसमध्ये काम करते आणि तिथेच त्यांची भेट झाली होती. आता ते लवकरच विवाहबंधनात अडकणार आहेत.

संजय दत्त : हिंदी सिनेसृष्टीचा 'बाबा' म्हणजेच संजय दत्त हे तीनदा लग्न करणाऱ्या कलाकारांपैकी एक आहेत. संजय यांचे पहिले लग्न रिचा शर्मा यांच्याशी झालं होतं आणि दुसरे लग्न रिया पिल्लई यांच्याशी झालं होतं. सध्या संजय दत्त त्यांच्या तिसऱ्या पत्नी, मान्यता दत्त यांच्याबरोबर राहतात. या तिसऱ्या लग्नापासून त्यांना दोन मुले आहेत.

सिद्धार्थ रॉय कपूर : चित्रपट निर्माते आणि आदित्य रॉय कपूर यांचे मोठे भाऊ, सिद्धार्थ रॉय कपूर यांनीही तीनदा लग्न केलं आहे. त्यांची पहिली पत्नी आरती बजाज होत्या. त्यांच्याशी घटस्फोट घेतल्यानंतर त्यांनी टीव्ही निर्माती कविता यांच्याशी लग्न केलं, मात्र काही वर्षांतच त्यांचा घटस्फोट झाला. सिद्धार्थ आता लोकप्रिय अभिनेत्री विद्या बालन यांच्याशी विवाहित आहेत.

Vidya Balan and Siddharth Roy Kapur
विद्या बालन आणि सिद्धार्थ रॉय कपूर (Photo - ANI)

करण सिंग ग्रोव्हर : टेलिव्हिजनवरून हिंदी चित्रपटसृष्टीत अभिनेता बनलेला करण सिंग ग्रोव्हर हा देखील तीनदा लग्न करणाऱ्या अभिनेत्यांच्या यादीत समाविष्ट आहे. करणचं पहिलं लग्न टीव्ही अभिनेत्री श्रद्धा निगम यांच्याशी झालं होतं. त्यानंतर, त्यानं त्याची सह-कलाकार जेनिफर विंगेट हिच्याशी लग्न केलं आणि त्याची तिसरी पत्नी अभिनेत्री बिपाशा बसू आहे, या जोडप्याला एक मुलगीही आहे.

शाहिद कपूरची आई : अभिनेता शाहिद कपूरची आई नीलिमा अझीम या एक प्रसिद्ध अभिनेत्री आहेत. नीलिमा यांचं पहिलं लग्न अभिनेता पंकज कपूर यांच्याशी झालं होतं आणि त्यांना शाहिद कपूर हा मुलगा झाला. त्यानंतर त्यांनी अभिनेता राजेश खट्टर यांच्याशी लग्न केलं आणि त्यांना ईशान खट्टर हा मुलगा झाला. दोन अयशस्वी लग्नांनंतर नीलिमा यांनी रझा अली खान यांच्याशी लग्न केलं, परंतु ते लग्नही टिकलं नाही.

कबीर बेदी : वयाच्या 70 वर्षांनंतर लग्न करणाऱ्यांमध्ये कबीर बेदी यांचे नाव प्रामुख्याने घेतले जाते. त्यांनी चारदा लग्न केलं आहे. त्यांची पहिली पत्नी प्रतिमा होत्या, त्यांच्या निधनानंतर कबीर यांनी सुझान हम्फ्रेस यांच्याशी लग्न केलं. त्यानंतर, ते निक्की बेदी यांच्या प्रेमात पडले आणि त्यांनी त्यांच्याशी विवाह केला, मात्र त्यांचे तिसरे लग्नही टीकले नाही. अखेरीस, वयाच्या 70व्या वर्षी कबीर यांनी परवीन दुसांज यांच्याशी लग्न केलं आणि हे जोडपे आता आनंदानं एकत्र राहत आहे.

किशोर कुमार : भारतीय चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज गायक किशोर कुमार यांनीही आपल्या आयुष्यात चार वेळा विवाह केलं होतं. त्यांनी सर्वप्रथम रुमा गुहा ठाकुर्ता यांच्याशी लग्न केलं आणि त्यांच्याशी घटस्फोट झाल्यानंतर, त्यांनी भारतातील सर्वात सुंदर अभिनेत्रींपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या मधुबाला यांच्याशी विवाह केला. त्यानंतर योगिता बाली त्यांच्या आयुष्यात आल्या. किशोर यांचा चौथा विवाह लीना चंदावरकर यांच्याशी झाला.

TAGGED:

AAMIR KHAN WEDDING
WEDDING BOLLYWOOD
आमिर खान
MARRIED THREE TIMES
AAMIR KHAN AND GAURI SPRATT WEDDING

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