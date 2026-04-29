विजय थलपती यांनी शिर्डीत जाऊन घेतलं साईबाबांचं दर्शन...
तमिळ चित्रपटसृष्टीतील सुपरस्टार आणि तमिळगा वेट्री कळघम पक्षाचे प्रमुख विजय थलपती यांनी आज शिर्डीला भेट दिली.
Published : April 29, 2026 at 4:12 PM IST
शिर्डी : तामिळ चित्रपटसृष्टीतील सुपरस्टार तसेच तमिळगा वेट्री कळघम पक्षाचे प्रमुख विजय थलपती यांनी आज शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचे मनोभावे दर्शन घेतलं. तामिळनाडू राज्यात निवडणुकीची उत्सुकता शिगेला पोहोचली असून 23 एप्रिल रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडली आहे. आता येत्या 4 मे रोजी मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर होणार आहे. निवडणुकीचा निकाल लागण्याआधीच विजय साईबाबांच्या चरणी नतमस्तक होत पक्षाच्या यशासाठी प्रार्थना केली आहे.
विजय थलपतीनं साई मंदिराला दिली भेट : 2 फेब्रुवारी 2024 साली तमिळगा वेट्री कळघम या पक्षाची स्थापना करत 2026च्या तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत विजय थलपती राजकीय मैदानात उडी घेतली आहे. त्यांनी राज्यातील सर्व 234 जागांवर उमेदवार उभे केले असून ही निवडणूक त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीसाठी अत्यंत निर्णायक मानली जात आहे. मतदान पार पडल्यानंतर विजय थलपती सध्या विविध धार्मिक स्थळांना भेट देत असून देवदर्शनाच्या माध्यमातून ते आशीर्वाद घेत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आज त्यांनी शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या माध्याह्न आरतीनंतर साईबाबांच्या समाधीचे मनोभावे दर्शन घेतलं आहे. आपल्या पक्षाला निवडणुकीत यश मिळावं यासाठीही त्यांनी साईबाबांच्या चरणी प्रार्थना केली आहे.
साईबाबांच्या समाधीचे घेतले दर्शन : दरम्यान, विजय थलपती यांनी साईबाबांच्या द्वारकामाईत जाऊन दर्शन घेतले आहे. त्यानंतर साईबाबांच्या समाधी मंदिरात येत साईबाबांच्या समाधीचे मनोभावे दर्शन घेतले आहे. साई दर्शनानंतर, साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी विजय थलपती यांचा शॉल आणि साईबाबांची मूर्ती देऊन सत्कार केला.
विजयचं केलं स्वागत : दरम्यान, विजय यांनी साईबाबांच्या गुरुस्थानाचे दर्शन घेतल्यानंतर साईबाबा मंदिर परिसरातील ध्यानमंदिरात जाऊन, विजय थलपती यांनी काही काळ ध्यान केलं आहे. पहिले अभिनेते असतील ज्यांनी ध्यान, मंदिरात जाऊन ध्यान केलं. विजय थलपती शिर्डी साईबाबांच्या दर्शनासाठी येणार असल्याचे चाहत्यांना समजल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात मंदिर परिसरात गर्दी झाली होती. विजय मंदिर परिसरात येताच चाहत्यांनी विजय अण्णा, विजय अण्णा अशा घोषणा दिल्या. यावेळी काही चाहत्यांनी हातात फलक घेत विजयचं स्वागत केलं.आज सकाळी विजय थलपती चेन्नई विमानतळावरून प्रायव्हेट जेटनं शिर्डी विमानतळावर दाखल झाले. अल्पावधीत दर्शन पूर्ण करून त्यांनी पुन्हा प्रायव्हेट जेटनं चेन्नईकडे प्रस्थान केले. याआधीही विजय थलपती यांनी शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं होतं.