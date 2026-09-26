रणबीर कपूर आणि आलिया भट्टनंतर 'लव्ह अँड वॉर'मधील अभिनेता विकी कौशलचा फर्स्ट लूक आला समोर
संजय लीला भन्साळी दिग्दर्शित 'लव्ह अँड वॉर'मधील अभिनेता विकी कौशलचा फर्स्ट लूक हा प्रदर्शित करण्यात आला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 26, 2026 at 1:14 PM IST
हैदराबाद : 'हीरामंडी'नंतर, संजय लीला भन्साळी आता 'लव्ह अँड वॉर'नं धुमाकूळ घालण्यास सज्ज झालं आहेत. हा चित्रपट 2027च्या पहिल्या महिन्यात प्रदर्शित होणार आहे. यापूर्वी, चित्रपटातील मुख्य कलाकारांचे फर्स्ट लूक एकापाठोपाठ एक प्रदर्शित करण्यात आले आहेत. अलीकडेच, रणबीर कपूर आणि आलिया भट्ट यांचे फर्स्ट लूक समोर आले होते, ज्यामुळं इंटरनेटवर खळबळ उडाली होती. आज, 26 सप्टेंबर रोजी, विकी कौशलचा फर्स्ट लूक देखील समोर आला आहे. भन्साळी प्रॉडक्शन्सनं चित्रपटाचा फर्स्ट लूक शेअर करून विकीच्या चाहत्यांना एक भेट दिली आहे.
'लव्ह अँड वॉर'मधील विकी कौशलचा फर्स्ट लूक प्रदर्शित : 'लव्ह अँड वॉर'चे दिग्दर्शन संजय लीला भन्साळी यांनी केलं आहे. विकी कौशल त्याच्या फर्स्ट लूकमध्ये खूप देखणा दिसत आहे.'लव्ह अँड वॉर'मधील विकी कौशलचा फर्स्ट लूक शेअर करताना भन्साळी प्रॉडक्शन्सनं लिहिलं, 'लोक माझ्याकडे बघतील, पण मला त्यांचा राग येणार नाही! संजय लीला भन्साळी यांचा 'लव्ह अँड वॉर' 21 जानेवारी, 2027 रोजी,चित्रपटगृहात भेटूया.' एका भव्य सेटवर चित्रित झालेला हा चित्रपट, संजय लीला भन्साळी यांच्या ड्रीम प्रोजेक्ट्सपैकी एक आहे. या चित्रपटात रोमांन्सचा समावेश आहे. विकीच्या लूकबद्दल सांगायचं झालं तर तो पोस्टरमध्ये सिगरेट पिताना दिसत आहे.
कधी होणार चित्रपट प्रदर्शित : या चित्रपटाची कहाणी भारतीय सिनेमातील सर्वात मोठ्या प्रेमकथांपैकी एक ठरणार आहे. संघर्ष आणि गहन भावनांच्या पार्श्वभूमीवर आधारित असलेला हा चित्रपट प्रेम, मैत्री, विश्वासघात आणि उत्कटता यांसारख्या पैलूंवर आधारित असणार आहे. भन्साळी हे या चित्रपटाद्वारे प्रेक्षकांना एक वेगळ्या जगात घेऊन जाणार आहे. हा चित्रपट फक्त भव्य बनवला जाणार नाही, तर जगभरातील प्रेक्षकांच्या मनालाही स्पर्श करेल. दरम्यान प्रेक्षकांना हा चित्रपट पाहण्यासाठी थोडी वाट पाहावी लागणार आहे. हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर 21 जानेवारी 2027 रोजी प्रदर्शित होणार आहे. दरम्यान विकीच्या आगामी चित्रपटबद्दल सांगायचं झालं तर तो 'महावतार' या चित्रपटामध्ये दिसणार आहे. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन अमर कौशिक करत आहे. हा चित्रपट त्याचा डिसेंबर 2026 रिलीज होऊ शकतो.