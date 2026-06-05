वरुण धवन स्टारर 'है जवानी तो इश्क होना है' चित्रपट मनोरंजन करणारा ठरला, वाचा सविस्तर
'है जवानी तो इश्क होना है' बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित झाल्यानंतर या चित्रपटाची अनेकजण कौतुक करत आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 5, 2026 at 1:03 PM IST
हैदराबाद: वरुण धवन, मृणाल ठाकूर आणि पूजा हेगडे यांची मुख्य भूमिका असलेला रोमँटिक ड्रामा चित्रपट 'है जवानी तो इश्क होना है' आज 5 जून रोजी रुपेरी पडद्यावर प्रदर्शित झाला. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन वरुण धवनचे वडील डेव्हिड धवन यांनी केलं आहे. डेव्हिड धवन यांनी चित्रपट निर्मितीमधून निवृत्ती जाहीर केल्यानंतर, हा त्यांचा अखेरचा चित्रपट ठरला आहे. याला चित्रपटाला प्रेक्षकांकडून कसा प्रतिसाद मिळत आहे. याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
'है जवानी तो इश्क होना है' चित्रपट कसा आहे : ट्रेलर प्रदर्शित झाल्यापासूनच प्रेक्षकांमध्ये हा चित्रपट पाहण्याबाबत प्रचंड उत्सुकता होती. वरुण, मृणाल ठाकूर आणि पूजा हेगडे या त्रिकुटानं ट्रेलरद्वारेच प्रेक्षकांची मने जिंकली होती. आता प्रेक्षकांकडून संपूर्ण चित्रपटाबद्दलच्या प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. एका युजरनं 'है जवानी तो इश्क होना है' या चित्रपटाला 'धमाल मनोरंजन करणारा' चित्रपट म्हटलं आहे, याला त्यानं 5 पैकी 3.5 रेटिंग दिली आहे. याशिवाय त्यानं पुढं लिहिलं, 'वरुण धवनचा अभिनय जबरदस्त आहे. चित्रपटातील क्रिती सेनॉन आणि जॉनी लिव्हर यांच्या छोट्या भूमिका भरपूर हास्य निर्माण करतात.'
'पैसा वसूल' चित्रपट : चित्रपट समीक्षक सुमित कडल लिहितात की, 'है जवानी तो इश्क होना है' हा 'पैसा वसूल' मनोरंजन करणारा चित्रपट आहे. त्यांनी या चित्रपटाला 3.5 रेटिंग दिली आहे. पुढं त्यांनी सांगितलं, हास्य, रोमान्स, संगीत, गोंधळ आणि अमर्याद मजा देण्याचे आश्वासन हा चित्रपट पूर्ण करतो. डेव्हिड धवन यांनी एक उत्कृष्ट चित्रपट साकारला आहे.
#HaiJawaniTohIshqHonaHai Review: CRAZY ENTERTAINER!— $@M (@SAMTHEBESTEST_) June 5, 2026
RATING - ⭐ ⭐ ⭐ ✨ 3.5/5*#VarunDhawan in an absolute beast mode – back to that #MainTeraHero & #Judwaa2 wild characters with non-stop madness and dialogues. Cameos of #KritiSanon #JohnnyLever will make you happy 😁… pic.twitter.com/APbfbafa5C
#HaiJawaniTohIshqHonaHai: PAISA VASOOL ENTERTAINER— Sumit Kadel (@SumitkadeI) June 4, 2026
Rating: ⭐️⭐️⭐️½
A full on Bollywood entertainer that delivers exactly what it promises - laughter, romance, music, confusion and unlimited fun. #DavidDhawan returns to his comfort zone and scores with a film that is… pic.twitter.com/9hzPctkDPd
#OneWordReview...#HaiJawaniTohIshqHonaHai: ENTERTAINING.— taran adarsh (@taran_adarsh) June 4, 2026
Rating: ⭐️⭐️⭐️½#DavidDhawan believes in one mantra – entertainment – and #HJTIHH offers that in abundance... A stress-buster that leaves you smiling... Don't look for logic; sit back and enjoy the ride! #HJTIHHReview… pic.twitter.com/TxXM3Ahums
Hai David Toh Masti Hona Hai— Subhashk Jha (@SubhashK_Jha) June 5, 2026
Rating: *** 1/2
Dhawan and only, David, is back with a full on masti ki tokri, about a chokra and two chokris…This is the kind of bumper sticker poetry that flows out of #DavidDhawan’s uncapped youthpaste. A rush of risible…
तरण आदर्श यांनी केलं कौतुक : ज्येष्ठ चित्रपट समीक्षक तरण आदर्श यांनीही 'है जवानी तो इश्क होना है' पाहिला असून त्यांनी याचे वर्णन एक मनोरंजक चित्रपट असं केलंय. तरण आदर्श लिहितात की, 'हा चित्रपट मनोरंजक आहे आणि यात डेव्हिड धवन यांची जादू दिसून येते. हा असा चित्रपट आहे, जो तुमच्या चेहऱ्यावर हास्य आणतो, फक्त तर्क शोधू नका—आरामात बसा आणि आनंद घ्या' एका युजरनं लिहिलं आहे, 'है डेव्हिड तो मस्ती होना है', डेव्हिडची संपूर्ण टीम एका मजेशीर वातावरणासह परतली आहे. हा खरोखरच एक अप्रतिम चित्रपट आहे.
Hai David Toh Masti Hona Hai— Subhashk Jha (@SubhashK_Jha) June 5, 2026
Rating: *** 1/2
Dhawan and only, David, is back with a full on masti ki tokri, about a chokra and two chokris…This is the kind of bumper sticker poetry that flows out of #DavidDhawan’s uncapped youthpaste. A rush of risible…
वरुण धवनच्या सर्वाधिक ओपनिंग मिळालेल्या चित्रपटांची यादी
- बॉर्डर 2 – 35 कोटी
- कलंक – 21.60 कोटी
- जुडवा 2 – 16.10 कोटी
- एबीसीडी 2 – 14.30 कोटी
- बद्रीनाथ की दुल्हनिया – 12.25 कोटी
- बेबी जॉन – 11.25 कोटी
- सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी – 10.11 कोटी
'है जवानी तो इश्क होना है' किती कमाई करू शकतो : 'है जवानी तो इश्क होना है' पहिल्या दिवसाच्या कमाईबद्दल काही तासात समजेल. वरुण धवनची मुख्य भूमिका असलेला 'है जवानी तो इश्क होना है' या चित्रपटानं ॲडव्हान्स बुकिंगमधून 1 कोटी रुपयांहून अधिक कमाई केली आहे. हा चित्रपट पहिल्या दिवशी 6 ते 9 कोटी रुपयांचा व्यवसाय करेल अशी अपेक्षा आहे आणि 2026 मधील आतापर्यंतचा सहाव्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा ओपनर ठरू शकतो. दरम्यान या चित्रपटात वरुण धवन आणि मृणाल ठाकूर पती-पत्नीची भूमिका साकारत आहेत. तसेच पूजा हेगडे एका ग्लॅमरस स्त्रीच्या रूपात वरुण धवनच्या आयुष्यात प्रवेश करते. मनीष पॉल, अली असगर, जिमी शेरगिल, मौनी रॉय, चंकी पांडे आणि राकेश बेदी यांनी चित्रपटात महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारल्या आहेत. या चित्रपटाची निर्मिती 'टिप्स फिल्म्स'चे मालक रमेश तौरानी यांनी केली आहे.