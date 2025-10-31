सुशांत सिंग राजपूतच्या मृत्यूप्रकरणी झाला मोठा खुलासा, बहीण श्वेता सिंग किर्तीनं केला दावा...
बॉलिवूड अभिनेता सुशांत सिंग राजपूतच्या मृत्यूप्रकरणी त्याच्या बहिणीनं एक खुलासा केला आहे. आता याप्रकरणी काही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
Published : October 31, 2025 at 10:46 AM IST
मुंबई - बॉलिवूड अभिनेता सुशांत सिंग राजपूतच्या मृत्यूबद्दल वेगवेगळ्या कहाणी ऐकायला मिळते. अनेकांचं असं म्हणणं आहे, की त्याची हत्या करण्यात आली. आता सुशांत सिंग राजपूतच्या मृत्यूप्रकरणी आणखी एक माहिती समोर आली आहे. ही माहिती सुशांतची बहीण श्वेता सिंग कीर्तीनं दिली आहे. अलीकडेच श्वेतानं एका मुलाखतीत अभिनेत्याविषयी काही खुलासे केले. हे खुलासे खूप धक्कादायक होते. दरम्यान अनेक चाहते आताही सुशांतला न्याय मिळावा यासाठी प्रार्थना करताना दिसतात. त्याच्या वाढदिवशी अनेकजण पोस्ट शेअर करून आपल्या मनातील भावना व्यक्त करतात.
सुशांत सिंग राजपूतची बहीण श्वेता सिंग किर्तीनं केला खुलासा : मुलाखतीदरम्यान श्वेतानं सांगितलं की, "आत्महत्या कशी झाली असेल? पंखा आणि बेडमधील अंतर इतके नव्हते की कोणी पाय लटकवू शकेल. जर तुम्ही आत्महत्या करणार असाल तर तुम्ही स्टूल वापरला असता, बरोबर? पण स्टूलसारखे काहीही नव्हते. त्याच्या मानेवरील खुणा कापडाच्या दिसत नव्हत्या. जर तुम्ही पाहिले तर ते स्कार्फचे चिन्हही नव्हते. एक पातळ साखळीसारखे चिन्ह होते." यानंतर श्वेतानं सांगितलं की, मानसशास्त्रीय सत्रादरम्यान काही धक्कादायक माहिती सुशांतच्या मृत्यूप्रकरणी सांगण्यात आल्या. दोन मानसशास्त्रज्ञांनी श्वेताशी संपर्क केला होता. एक अमेरिकेची आणि दुसरी मुंबईची मानसशास्त्रज्ञ होते.
सुशांत सिंग राजपूतचा झाली हत्या ? : हे दोन्ही मानसशास्त्रज्ञ एकमेकांना ओळखत नव्हते. या दोघांनी सुशांतच्या मृत्यूप्रकरणी सारखी माहिती दिली. दरम्यान मुलखतीदरम्यान श्वेतानं दावा केला की, "माझ्याशी संपर्क साधलेल्यांपैकी एक अमेरिकेची मानसशास्त्रज्ञ होती... तिला माहित होते की मी कोण आहे आणि माझा भाऊ कोण आहे. तिनं म्हटलं होतं, त्याची हत्या झाली. दोन लोक आले." यानंतर पुढं, मुंबईतील मानसशास्त्रज्ञानं माझ्याशी संपर्क साधला, "त्यानं अगदी असंच सांगितलं की दोन लोकांनी येऊन त्याचा खून केला." दरम्यान १४ जून २०२० रोजी, ३४ वर्षीय राजपूत मुंबईतील वांद्रे येथील त्यांच्या राहत्या घरी मृतावस्थेत आढळला. सुशांतला बायपोलर डिसऑर्डर असल्याचे निदान देखील झालं होतं. पोस्टमॉर्टम रिपोर्टमध्ये मृत्यूचं कारण फाशीमुळे श्वास रोखणे असल्याचा निष्कर्ष लावण्यात आला होता.
