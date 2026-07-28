सनी देओल अभिनीत 'बटवारा 1947'चा ट्रेलर रिलीज, पाहा व्हिडिओ
आमिर खान प्रॉडक्शन्सचा 'बटवारा 1947'चा ट्रेलर रिलीज करण्यात आला आहे. या चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये सनी देओलचा 'गदर'मधील अंदाज पाहायला मिळत आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 28, 2026 at 3:13 PM IST
हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टी अभिनेता आमिर खान प्रॉडक्शन्सचा 'बटवारा 1947' हा भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वाधिक प्रतीक्षित चित्रपटांपैकी एक आहे. चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी भावनिक पोस्टर्स आणि दमदार टीझर प्रदर्शित केला होता. हा टीझर अनेकांना आवडला होता. आता चित्रपटाच्या झलकांमधून हे स्पष्ट झालं होतं की, हा चित्रपट मानवी शौर्याची आणि कठीण परिस्थितीमधील आणि संघर्षाची एक सखोल कथा सादर करेल. निर्मात्यांनी आज, 28 जुलै रोजी ' बटवारा 1947 'चा बहुप्रतिक्षित ट्रेलर प्रदर्शित केला आहे, जो भारताच्या फाळणीच्या सर्वात वेदनादायी काळाची एक भावनिक झलक दाखवत आहे.
'बटवारा 1947'चा ट्रेलर रिलीज : या ट्रेलरमध्ये भावनिक प्रवास दाखविण्यात आला आहे. 1947च्या फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर आधारित, हा चित्रपट अशा एका कुटुंबाची कथा सांगतो, ज्यांचं आयुष्य हिंसाचार, भीती आणि सक्तीच्या स्थलांतरामुळे पूर्णपणे बदलून जाते. एकेकाळी एकत्र राहणारी माणसे फाळणीच्या आगीत दुभंगली जातात. पण एवढ्या वेदना आणि वियोगानंतरही, हा चित्रपट दाखवतो की माणुसकी द्वेषाच्या पलीकडे आहे आणि अत्यंत कठीण काळातही आशा कधीही सोडू नये. ट्रेलरमध्ये सनी देओल अशा माणसाच्या भूमिकेत दिसत आहे, जो आपल्या सदसद्विवेकबुद्धीशी कधीही तडजोड करत नाही. शबाना आझमी एका वृद्ध स्त्रीची भूमिका साकारत आहेत, जिचा साधेपणा आणि प्रबळ इच्छाशक्ती हीच या कथेची सर्वात मोठी ताकद बनते. प्रीती झिंटा अशा एका स्त्रीची भूमिका साकारते, जी अत्यंत कठीण परिस्थितीतही आपल्या कुटुंबाला एकत्र ठेवण्यासाठी संघर्ष करते.
'बटवारा 1947' चित्रपटाबद्दल : या चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये फाळणीचे दुःख, भावना आणि संघर्ष दाखविण्यात आले आहे. या चित्रपटामध्ये शबाना आझमी, सनी देओल, करण देओल, अली फजल आणि अभिमन्यू सिंग आणि प्रीती झिंटा हे दमदार कलाकार आहेत. जवळपास 30 वर्षांनंतर, 'घायल', 'दामिनी' आणि 'घटक' सारखे ब्लॉकबस्टर चित्रपट देणारे राजकुमार संतोषी आणि सनी देओल ही सुपरहिट जोडी पुन्हा एकत्र आली आहे. आमिर खान प्रॉडक्शन्सच्या बॅनरखाली निर्मित 'बटवारा 1947' या चित्रपटाचे दिग्दर्शन राजकुमार संतोषी यांनी केलं आहे. चित्रपटाचे संगीत ए. आर. रहमान यांनी दिलं असून, गीते जावेद अख्तर यांनी लिहिली आहेत. या चित्रपटाची निर्मिती आमिर खान आणि अपर्णा पुरोहित यांनी केली आहे. 'बटवारा 1947' हा चित्रपट 14 ऑगस्ट 2026 रोजी जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये रिलीज होणार आहे.