सनी देओल मुलगा आणि सुनेसह वाघा बॉर्डरवर गेला, व्हिडिओ व्हायरल...
सनी देओलनं इंस्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. यामध्ये तो मुलगा करण देओल आणि सून दृषा आचार्यसह दिसत आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 18, 2025 at 5:33 PM IST
मुंबई - अभिनेता सनी देओल १९ ऑक्टोबर रोजी त्याचा ६८वा वाढदिवस साजरा करत आहे. यापूर्वी, अभिनेत्यानं त्याच्या चाहत्यांसह एक खास व्हिडिओ शेअर केला आहे. आता हा व्हिडिओ इंस्टाग्रामवर खूप वेगानं व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये सनी देओल त्याचा मुलगा करण देओल आणि सून दृषा आचार्यसह असल्याचा दिसत आहे. अभिनेत्याचा हा व्हिडिओ वाघा बॉर्डरचा आहे. यामध्ये दृश्याची सुंदर झलकही पाहायला मिळत आहेत. याशिवाय सनी देओल त्याचा मुलगा आणि सूननं भारतीय सैन्याबरोबर फोटो देखील काढले आहेत. आता या पोस्टला अनेकजण लाईक करत आहेत.
चाहत्यांना आवडली पोस्ट : इंस्टाग्रामवर शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये सनी देओल निळ्या डेनिमवर चेक्सचं जॅकेटसह पांढऱ्या टी-शर्टमध्ये आहे, तर करण देओल निळ्या टी -शर्टसह काळ्या रंगाची पॅन्टमध्ये आहे. दृषा आचार्य साध्या फ्लोरल प्रिंट सूटमध्ये दिसत आहे, यामध्ये ती खूपच सुंदर दिसत आहे. आपल्या पोस्टमध्ये अभिनेत्याने लिहिलं, 'हिंदुस्तान जिंदाबाद!' अटारी सीमेवर माझ्या बीएसएफ मित्रांसह काही वेळ घालवला आणि करण देओल आणि दृषा पहिल्यांदाच या कार्यक्रमाला उपस्थित आहेत.' आता अनेक यूजर्स शेअर केलेल्या या व्हिडिओवर प्रेमाचा वर्षाव करत आहेत.
सनी देओलचा वाढदिवस : सनी देओलचा जन्म १९ ऑक्टोबर १९५७ रोजी झाला. आता तो २०२५ मध्ये ६८ वर्षांचा होणार आहे. दरम्यान सनीनं १९८४ मध्ये पूजा देओलबरोबर लग्न केलं. त्याला या लग्नापासून करण आणि राजवीर देओल ही दोन मुले आहेत. करण देओलचं लग्न दृषा आचार्यशी झाले आहे. दरम्यान करणनं आधीच चित्रपटसृष्टीत प्रवेश केला आहे. याशिवाय राजवीर देओलनं अलीकडेच 'डोंको' चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं आहे. दरम्यान सनीच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तो शेवटी 'जाट' या चित्रपटामध्ये दिसला होता. याशिवाय तो २०२३मध्ये 'गदर २' या चित्रपटात दिसला. आता पुढं सनी हा 'बॉर्डर २', 'लाहोर १९४७' आणि नितेश तिवारी यांच्या 'रामायण' चित्रपटामध्ये दिसणार आहे. या चित्रपटामध्ये सनी हा हनुमानाची भूमिका साकारणार आहे.
