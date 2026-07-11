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इक्का'मध्ये संयमी आणि भावनिक व्यक्तिरेखा साकारताना वेगळा अनुभव आला - सनी देओल

सनी देओलनं 'इक्का' चित्रपटामध्ये संयमी आणि भावनिक व्यक्तिरेखा साकारली आहे. याबद्दल त्यानं आता आपलं मत मांडलं आहे.

Sunny Deol and Ikka movie
सनी देओल आणि इक्का चित्रपट (पोस्टर्स)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 11, 2026 at 4:02 PM IST

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Updated : July 11, 2026 at 4:10 PM IST

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मुंबई : ॲक्शन हिरो म्हणून प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणारा अभिनेता सनी देओल आता 'इक्का' या चित्रपटातून एका वेगळ्याच भूमिकेत प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. 'ढाई किलो का हाथ' आणि दमदार संवादफेकीसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या सनींची या चित्रपटातील व्यक्तिरेखा मात्र संयमी, सुसंस्कृत आणि अंतर्मुख आहे. त्यामुळं त्यांच्या अभिनयाचा एक नवा पैलू प्रेक्षकांना अनुभवायला मिळणार आहे. या भूमिकेविषयी बोलताना सनी देओलनं म्हटलं, की, एखादा चित्रपट स्वीकारताना ते त्याच्या यशापयाशाचा किंवा प्रेक्षकांच्या अपेक्षांचा विचार करत नाहीत. "मला कथा आवडली आणि त्या व्यक्तिरेखेत काहीतरी वेगळं करण्याची संधी दिसली, तर मी तो चित्रपट स्वीकारतो. त्यानंतर आमचा प्रयत्न इतकाच असतो की, त्या पात्रातील प्रत्येक भावना आणि त्याची खोली प्रामाणिकपणे पडद्यावर पोहोचावी. प्रेक्षक त्या कथेत आणि पात्रांमध्ये गुंतले, तर चित्रपट आपोआप त्यांच्यापर्यंत पोहोचतो."

सनी देओल व्यक्त केल्या भावना : 'इक्का' हा केवळ ॲक्शनपट नसून कुटुंब, नातेसंबंध आणि भावनिक संघर्ष यांवर आधारित कथा असल्याचं सनी यांनी स्पष्ट केलं. त्यांच्या मते, चित्रपटातील व्यक्तिरेखा परिस्थितीमुळं अंतर्गत संघर्षातून जात असते. तो सुसंस्कृत कुटुंबातील व्यक्ती असून काही अशा गोष्टी करण्यास भाग पडतो, ज्या त्याच्या स्वभावाच्या विरुद्ध असतात. त्यामुळं त्याच्या मनात अपराधीपणाची भावना निर्माण होते आणि त्याच मानसिक संघर्षातून ही व्यक्तिरेखा आकार घेते.

sunny deol
सनी देओल (Photo - social media)
सनी देओल (ETV Bharat)

'इक्का'मध्ये शांत आणि संयमी अभिनय : 'दामिनी'सारख्या चित्रपटात न्यायासाठी आक्रमकपणे लढणारा वकील साकारल्यानंतर 'इक्का'मध्ये इतका शांत आणि संयमी अभिनय करणे किती आव्हानात्मक होते, असे विचारले असता सनीनं म्हटलं, "प्रत्येक व्यक्तिरेखेची गरज वेगळी असते. प्रत्येक लढाई एकाच पद्धतीनं लढली जात नाही. त्या पात्राचा स्वभाव, त्याची पार्श्वभूमी आणि त्याच्यावर आलेली वेळ यानुसार त्याची प्रतिक्रिया बदलते. त्यामुळं या भूमिकेत संयम महत्त्वाचा होता." त्यांच्या प्रसिद्ध 'ढाई किलो का हाथ' या संवादाची आठवण करून दिली असता त्यावर हसत प्रतिक्रिया देत सनी देओल यांनी सूचित केलं की, 'इक्का'मध्ये ताकदीपेक्षा भावनांची आणि व्यक्तिरेखेच्या अंतर्मनाची शक्ती अधिक महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळं सनी देओलच्या अभिनयाचा हा नवा पैलू प्रेक्षकांसाठी निश्चितच उत्सुकतेचा विषय ठरणार आहे.

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Last Updated : July 11, 2026 at 4:10 PM IST

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SUNNY DEOL
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