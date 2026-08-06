सनी देओल म्हणतात, 'बटवारा 1947' हा 'गदर' नाही...
सनी देओल आणि आमिर खान यांचा 'बटवारा 1947' हा चित्रपट सध्या चर्चेत आहे. या चित्रपटाबद्दल मुख्य अभिनेत्यानं काही विशेष गोष्टी शेअर केल्या आहेत.
By Seema Sinha
Published : August 6, 2026 at 5:24 PM IST
मुंबई : सनी देओल आणि दिग्दर्शक राजकुमार संतोषी यांनी एकत्र येऊन बॉक्स ऑफिसवर अनेक गाजलेले चित्रपट दिले आहेत, ज्यांनी 90च्या दशकातील ॲक्शन आणि ड्रामा चित्रपटांची एक वेगळी ओळख निर्माण केली. त्यांच्या या यशस्वी भागीदारीतून 'घायल' (1990 - व्हिजिलँटे ॲक्शन चित्रपट), 'दामिनी' (1993 - कोर्टरूम ड्रामा) आणि 'घातक' (1996 - ॲक्शन चित्रपट) यांसारखे समीक्षकांची पसंती आणि प्रचंड व्यावसायिक यश मिळवणारे चित्रपट साकारले गेले. आता जवळपास 30 वर्षांनंतर, 'आमिर खान प्रॉडक्शन्स'च्या बॅनरखाली तयार होणाऱ्या आणि 14 ऑगस्ट रोजी प्रदर्शित होणाऱ्या 'बटवारा 1947' या ऐतिहासिक (फाळणीच्या काळातील) चित्रपटासाठी ही जोडी पुन्हा एकत्र आली आहे. सनी देओल यांनी आपल्या कारकिर्दीत सीमापार संघर्ष, देशभक्ती आणि फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर आधारित अनेक मोठ्या चित्रपटांतून 'ॲक्शन-हिरो'ची एक प्रभावी प्रतिमा निर्माण केली आहे. यात 2001मधील ऐतिहासिक आणि प्रचंड यशस्वी ठरलेला 'गदर: एक प्रेम कथा' आणि त्याचा 2023 मधील 'गदर 2' हा सीक्वेल, तसेच 1971च्या भारत-पाकिस्तान युद्धावर आधारित 'बॉर्डर' (1997) यांसारख्या चित्रपटांचा समावेश आहे. तरीही, त्यांच्या चित्रपटसफरमध्ये विविध प्रकारचे ॲक्शन-ड्रामा चित्रपट आहेत आणि 'बटवारा 1947' सारख्या आगामी प्रकल्पांतून ते इतिहासातील मानवी संघर्षाचे पैलू मांडत आहेत.
अनिल शर्मा दिग्दर्शित 'गदर'मध्ये देओल यांनी 'तारा सिंग'ही भूमिका साकारली होती, यात 1947च्या फाळणीच्या काळात आपल्या पत्नीचे शेजारी देशापासून (पाकिस्तानपासून) रक्षण करण्यासाठी प्रेम आणि संताप अशा भावनांचा सामना करणारा एक शीख ट्रक ड्रायव्हर त्यांनी रंगवला होता. याउलट, 'बटवारा 1947'मध्येही त्यांचे पात्र पुन्हा एकदा पाकिस्तानविरुद्ध लढताना दिसते, परंतु यावेळी ते एका अशा हिंदू महिलेचे रक्षण करत आहेत, जिला ते आपली आई मानतात. देओल यांनी या दोन पात्रांमध्ये कोणतेही साम्य असल्याचे फेटाळून लावले. त्यांनी स्पष्ट केलं की 'बटवारा 1947' हा 'गदर'सारखा नाही, कारण 'गदर' हा मुळात फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर आधारित एक प्रेमकथा असलेला चित्रपट होता, तर 'बटवारा 1947'च्या निर्मात्यांनी स्थलांतरामुळं विस्थापित झालेल्या कुटुंबांची मानवी शोकांतिका आणि फाळणीचे भावनिक परिणाम यांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. "तारा सिंग हा अतिशय आनंदी वृत्तीचा माणूस आहे. तो संगीताची आवड असलेला एक रोमँटिक सरदार होता. जेव्हा त्यानं आपल्यापेक्षा खूप वेगळ्या सामाजिक स्तरावरील मुलीला पाहिले, तेव्हा आपण तिच्याशी लग्न करू असे त्यानं कधीच स्वप्नातही पाहिले नव्हते. ही एका ट्रक ड्रायव्हर, ती मुलगी आणि त्यांचे कुटुंब यांच्यातील एक निखळ प्रेमकथा होती. मला या चित्रपटात तशी संधीच मिळाली नाही," असे देओल हसत म्हणाले.
'बटवारा 1947'मध्ये, देओल यांच्या पात्राचे प्रीती झिंटा यांच्या पात्राशी आधीच लग्न झालेले असते आणि त्यांना मोठी झालेली मुले असतात, फाळणीनंतर या कुटुंबाला भारत सोडून लाहोरला स्थलांतर करावे लागते. "तसेच, तारा सिंग स्वतःच्या हक्कासाठी लढतो. इथे मात्र माझे पात्र दुसऱ्या कोणासाठी तरी लढते आणि त्यासाठी तो स्वतःच्या कुटुंबाची पर्वा न करता कोणत्याही थराला जातो. ही कथा मुळात एका कुटुंबाच्या फाळणीची आहे, त्यांना कोणत्या परिस्थितीला - अत्याचार, दडपशाही आणि जुलमाला - सामोरे जावे लागते आणि ते त्यातून कसे बाहेर पडतात आणि आयुष्यात पुढे कसे जाते, याचे चित्रण यात आहे," असे ते पुढे सांगतात.
देओल यांनी पुढे सांगितलं की, ते आणि संतोषी 2000च्या दशकाच्या सुरुवातीपासूनच एकत्र काम करण्यास उत्सुक होते, परंतु 2023मध्ये 'गदर 2' हा चित्रपट यशस्वी होईपर्यंत निर्मात्यांना वाटत होते की, त्यांची 'मार्केट व्हॅल्यू' आता राहिलेली नाही. या सीमापार ॲक्शन-ड्रामाच्या बॉक्स-ऑफिस यशानं अनेक संधींची दारे उघडली. यातच आमिर खान यांच्याकडूनही एक प्रस्ताव आला, त्यांना फाळणीनंतरच्या ( 1947) लाहोरमधील एका मुस्लिम व्यक्तीची भूमिका साकारण्यासाठी देओल यांना घ्यायचे होते, जी व्यक्ती एका वृद्ध हिंदू महिलेचे (शबाना आझमी) रक्षण करते. "आम्ही 2010 पासून या कथेवर काम करत होतो, पण आमचे नशीब चांगले की, आमिरला हा चित्रपट करायचा होता, कारण त्यानं ही कथा खूप आधीच ऐकली होती," असे अभिनेत्यानं सांगितलं.
"आमिर एक उत्तम निर्माता आहे. त्याला हा विषय नेहमीच लक्षात होता आणि जेव्हा तो यावर चर्चा करण्यासाठी माझ्याकडे आला, तेव्हा खूप छान वाटले. जेव्हा एखादा अभिनेता स्वतः निर्माता असतो आणि दुसऱ्या अभिनेत्यासोबत काम करतो, तेव्हा कोणतीही असुरक्षिततेची भावना नसते, ही सर्वात सुंदर गोष्ट आहे. निर्माता असाच असावा लागतो. आमिर कामात स्वतः जातीने लक्ष घालतो, चित्रपट चांगल्या प्रकारे बनावा याची त्याला नेहमीच काळजी असते. जर एखादा निर्माता टीमवर सतत 'चला, काम आटोपा, पॅक-अप करा, चित्रपट प्रदर्शित करा.' असा दबाव टाकत राहिला, तर त्याचा नकारात्मक परिणाम होतो," असे देओल म्हणाले.
देओल आणि संतोषी यांनी पुन्हा एकत्र काम करण्यास सुरुवात केली असली, तरी 2002मध्ये त्यांच्यात मोठा दुरावा आणि 'कोल्ड वॉर'असल्याचे दिसून आले होते. असे मानले जाते की, हा वाद एका प्रोजेक्टवरून निर्माण झाला होता. संतोषी यांना त्यांच्या 'द लेजेंड ऑफ भगत सिंग' या ऐतिहासिक चित्रपटात देओल यांना घ्यायचे होते, परंतु सर्जनशील मतभेद आणि वेळापत्रकातील अडचणींमुळं देओल यांनी त्यातून माघार घेतली आणि अखेरीस अजय देवगण यांनी ती मुख्य भूमिका साकारली. त्याच काळात देओल यांनी या क्रांतिकारकावर आधारित '23 मार्च 1931: शहीद' हा आणखी एक चित्रपट निर्मित केला, यात त्यांचा धाकटा भाऊ बॉबी देओल यानं भगत सिंगची भूमिका साकारली होती आणि गुड्डू धनोआ यांनी दिग्दर्शन केलं होतं. तथापि, जेव्हा या विषयावर विचारणा झाली, तेव्हा देओल आणि संतोषी दोघांनीही स्पष्ट केलं की त्यांच्यात कोणताही कटुता किंवा वाद नाही. "तसं काहीही नाही. आम्ही 2000च्या दशकाच्या सुरुवातीपासूनच एखादा चित्रपट करण्याचा प्रयत्न करत होतो. राजनं मला 'अशोक' आणि 'पृथ्वीराज चौहान' यांच्यावरील चित्रपटांच्या कथा सांगितल्या होत्या, पण काहीच मूर्त रूप घेऊ शकले नाही, कारण निर्मात्यांना आम्ही 'विक्रीयोग्य' (बॉक्स ऑफिसवर चालणारे) वाटत नव्हतो," असे देओल यांनी सांगितलं.
कथा लेखक असगर वजाहत यांच्या 'जिस लाहोर नई वेख्या, ओ जम्या ई नई' या गाजलेल्या नाटकावर आधारित असलेल्या 'बटवारा 1947'मधील सिकंदर मिर्झाचे पात्र सनी देओलच्या दमदार ॲक्शन-हिरो प्रतिमेला साजेसे करण्यासाठी त्यात काही बदल करण्यात आले होते. वजाहत आणि संतोषी या दोघांनीही हे मान्य केले आहे की, सिकंदर मिर्झाच्या सादरीकरणात बदल करण्यात आले होते. मूळ भावना, सहिष्णुतेचा संदेश आणि कथानकाचे घटक तसेच ठेवले असले तरी, सनी देओलच्या निष्ठावान चाहत्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी पडद्यावरील मिर्झाचे पात्र मूळ नाटकातील पात्रापेक्षा अधिक आक्रमक आणि कणखर बनवण्यात आले, असे दिग्दर्शकानं सांगितलं, तर वजाहत यांनी म्हटलं आहे की, त्यांचे मूळ साहित्यिक पात्र सनी देओलच्या सादरीकरणासारखे शारीरिकदृष्ट्या बलवान किंवा आक्रमक नव्हते. सिकंदरला अधिक प्रभावी आणि कणखर बनवण्यासाठी काही बदल केले असले तरी, मानवता, जगण्याची धडपड आणि एका वृद्ध हिंदू महिलेचे रक्षण यांबाबतचा मूळ भावनिक संदेश मूळ कथेला धरूनच राहिला आहे, असे ते म्हणतात. मात्र, देओल यांना या बदलांची कल्पना नाही. "माझ्या पात्रात काही बदल केले गेले आहेत, याची मला कल्पना नाही. मी ते नाटक पाहिलेले नाही. मला तो विषय आवडला, मला ती कथा आणि तिची मांडणी आवडली. पात्रांचे लेखन जसे केले होते, तशीच मी भूमिका साकारली आहे. मी 2010मध्ये ती कथा ऐकली होती. तेव्हापासून आम्ही त्यावर काम करत होतो. संधी मिळताच आम्ही त्यावर झेप घेतली," असे देओल म्हणतात.
तरुण पिढीवर या चित्रपटाचा काय परिणाम होईल, असे विचारले असता देओल म्हणाले, "चित्रपट हे नेहमीच समाजाचे प्रतिबिंब असतात आणि कथा तिथूनच येतात. मला खात्री आहे की, तरुणांना त्या काळात काय घडले हे जाणून घेण्याची आणि समजून घेण्याची इच्छा होईल. माझे सर्वच चित्रपट कौटुंबिक आणि प्रबळ भावनांवर आधारित राहिले आहेत आणि 'बटवारा' सुद्धा तसाच आहे. शिवाय, जेव्हा जेव्हा राज आणि मी एकत्र येतो , तेव्हा प्रत्येक चित्रपटातून काहीतरी संदेश दिला जातो. हा आमचा एकत्र चौथा चित्रपट आहे ."
देओल पुढं म्हणतात, "एक अभिनेता म्हणून, सुरुवातीला मला चित्रपटांचा लहान मुले आणि तरुणांवर होणाऱ्या प्रभावाची जाणीव नव्हती, पण काही घटनांनी माझी धारणा आणि विचारसरणी बदलली. 'बॉर्डर' (1997) प्रदर्शित झाल्यानंतर मी इंग्लंडमध्ये असताना, एका पेट्रोल पंपावर एक लहान शीख मुलगा धावत माझ्याकडे आला आणि त्यानं माझे पाय स्पर्श करून नमस्कार केला. नक्की काय चाललंय हे मला सुरुवातीला समजलं नाही, पण मग माझ्या लक्षात आलं की, आपण चित्रीकरणादरम्यान जरी मजा-मस्ती करत असलो, तरी असे काही लोक असतात ज्यांच्यावर या गोष्टींचा खोलवर परिणाम होतो. तेव्हापासून मला या गोष्टीची जाणीव होऊ लागली आणि त्याबद्दल अभिमानही वाटू लागला. मी भेटलेल्या अनेक सैनिकांनी 'बॉर्डर' पाहिला आहे. अलीकडेच डेहराडूनमध्ये 'बॉर्डर 2'च्या चित्रीकरणादरम्यान, एका सैनिकानं मला भेटण्याची इच्छा व्यक्त केली आणि तो म्हणाला, 'ही वर्दी, हा गणवेश तुमच्यामुळेच मी परिधान केला आहे.' ही भावना खूपच भारावून टाकणारी असते. तेव्हा प्रश्न पडतो की, आपण नक्की असं काय केलंय? मी तर एक सामान्य माणूस, फक्त एक अभिनेता आहे. मला वाटतं की आमच्यासारखे अभिनेते आणि चित्रपट निर्माते यांची लोकांप्रती एक जबाबदारी आहे, तरुणांना एक चांगला माणूस बनण्याचा, धैर्य बाळगण्याचा आणि चारित्र्यसंपन्न राहण्याचा संदेश देणं हे आमचं कर्तव्य आहे. मी खूप नशीबवान आहे की, मला मिळालेल्या संस्कारांमुळं आणि कौटुंबिक मूल्यांमुळं मी योग्य मार्गावर राहू शकलो."
देओल यांनी हे देखील स्पष्ट केलं की 'बटवारा'मध्ये कोणताही राजकीय संदेश देण्याचा प्रयत्न केलेला नाही, त्याऐवजी, इतिहासातील एका अत्यंत काळ्या अध्यायात (काळात) अडकलेल्या सामान्य लोकांची ही एक भावनिक कथा असल्याचे त्यांनी सांगितले. "लोकांनी कोणत्याही पूर्वग्रहाशिवाय हा चित्रपट पाहावा आणि त्यातील कुटुंबे आणि भावनांशी स्वतःला जोडून घ्यावे. हा चित्रपट कोणतीही राजकीय भूमिका मांडण्याचा किंवा उपदेश करण्याचा प्रयत्न करत नाही. कोणत्याही एका बाजूची - बाजू घेण्याच्या किंवा सध्याच्या राजकीय वातावरणाला अनुसरून चित्रपट घडवण्याच्या उद्देशानं आम्ही कधीच काम केलं नाही. त्यातील पात्रे जशी लिहिली गेली होती, तशीच ती साकारली आहेत. आम्ही कशाचीही धार कमी करण्याचा किंवा सध्याच्या परिस्थितीनुसार त्यात बदल करण्याचा प्रयत्न केला नाही. ही केवळ एक कथा आहे, जी जशी आहे तशीच मांडली गेली आहे," असे देओल म्हणाले.
चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वी कधी अस्वस्थता किंवा दडपण जाणवते का, असे विचारले असता देओल म्हणाले, "हा अस्वस्थतेचा प्रश्न नाही, पण माझा चित्रपट यशस्वी व्हावा अशी माझी नक्कीच इच्छा असते. माझ्यासाठी ही एखाद्या परीक्षेसारखी गोष्ट आहे. निकाल लागण्यापूर्वी जशी भावना मनात असते, तशीच काहीशी भावना असते. पण शेवटी मला वाटतं की या गोष्टींचा फारसा फरक पडत नाही, त्यापेक्षा आयुष्यात आणि करिअरमध्ये पुढं जात राहणं महत्त्वाचं आहे."