'बॉर्डर 2'च्या यशानंतर सुनील शेट्टीनं बाबा महाकालचं घेतलं दर्शन...
'बॉर्डर 2'च्या यशानंतर अभिनेता सुनील शेट्टी मध्य प्रदेशातील उज्जैनमधील महाकाल मंदिरात नतमस्तक झाला.
हैदराबाद : मध्य प्रदेशातील उज्जैन येथील जगप्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिरात चित्रपटसृष्टीतील अनेक स्टार्स दर्शनासाठी जातात. दरम्यान बुधवारी संध्याकाळी अभिनेता सुनील शेट्टी महाकाल मंदिरात गेला. 'बॉर्डर 2' चित्रपटाच्या यशानंतर बाबा महाकालचे आशीर्वाद घेण्यासाठी अभिनेता गेला होता. सुनील शेट्टीनं यावेळी सांगितलं की, "मी 20 दिवसांपूर्वी त्यांची भेट घेतली होती. बाबांनी मला पुन्हा बोलावलं आहे." सुनील शेट्टी महाकालचा कट्टर भक्त आहे. म्हणूनच, 'बॉर्डर 2' चित्रपटाच्या प्रदर्शनापूर्वी, 21 जानेवारी रोजी, त्यांनी चित्रपटाच्या यशासाठी प्रार्थना करण्यासाठी बाबा महाकालचं दर्शन घेतलं होतं. चित्रपटाच्या यशानंतर, शेट्टीनं मंगळवारी संध्याकाळी पुन्हा बाबा महाकालचं दर्शन घेतलं. त्यांनी गर्भगृहाच्या दारातून प्रार्थना केली. मंदिराचे पुजारी आशिष गुरुजी यांनी बाबा महाकाल यांच्या डोक्यावर स्कार्फ घालून आणि मंत्र म्हणून सुनील शेट्टीला आशीर्वाद दिला. याशिवाय अभिनेत्यानं नंदीच्या कानात त्याच्या इच्छाही सांगितल्या.
चार दिवसांत 'या' सेलिब्रिटींनी मंदिराला भेट दिली : आता सोशल मीडियावर सुनील शेट्टीचे काही व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत. या व्हिडिओमध्ये तो बाबा महाकालचं दर्शन घेतल्यानंतर आनंदात दिसत आहे. दरम्यान 'बॉर्डर 2' चित्रपटाबद्दल सांगायचं झालं तर, या चित्रपटामध्ये सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. हा चित्रपट सध्या खूप गाजतोय. 'बॉर्डर 2' चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर 314.25 कोटींची कमाई केली आहे. ही कमाई 19 दिवसांपर्यंतची आहे. आता हा चित्रपट रिलीजच्या 20व्या दिवसामध्ये आहे. हा चित्रपट आता 20व्या दिवशी किती कमाई करेल हे काही तासांत समजेल. दरम्यान या चित्रपटामधील गाणी देखील खूप गाजली आहेत.
'हे' स्टार्स गेले दर्शनासाठी : चार दिवसांपूर्वी, प्रसिद्ध गायक मिका सिंग देखील बाबांचे आशीर्वाद घेण्यासाठी मंदिरात गेला होता. तसेच निर्माती एकता कपूर पाच अभिनेत्रींसह तिच्या चित्रपटाच्या यशासाठी प्रार्थना करण्यासाठी बाबा महाकालचं दर्शन घेण्यासाठी गेली होती. याशिवाय अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडिस देखील दर्शनासाठी गेली होती. या सेलिब्रिटींव्यतिरिक्त, हेमा मालिनी, गोविंदा, सुनीता आहुजा आणि सारा अली खान यांनीही बाबा महाकालचं दर्शन घेतलंय. चित्रपटाच्या चित्रीकरण किंवा प्रमोशनदरम्यान अनेक कलावंत चित्रपटाच्या यशासाठी प्रार्थना करण्यासाठी मंदिरात जातात आणि बाबा महाकालचा आशीर्वाद घेत असतात. सुनील शेट्टी बाबांच्या दर्शनासाठी अनेकदा जात असतो.
