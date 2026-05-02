‘छोटी बहन’ फेम अभिनेते सुदेश कुमार धवन काळाच्या पडद्याआड; वयाच्या 96व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

ज्येष्ठ अभिनेता सुदेश कुमार धवन यांचं 1 मे रोजी मुंबईत निधन झालं. ते 96 वर्षांचे होते. त्यांच्यावर दादर येथील भागोजी कीर स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

Sudesh Kumar Dhawan Passed Away
अभिनेता सुदेश कुमार धवन निधन (मिशिका धवन)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 2, 2026 at 11:02 AM IST

मुंबई : ज्येष्ठ अभिनेते सुदेश कुमार धवन (Sudesh Kumar Dhawan) यांचं 1 मे रोजी मुंबईत निधन झालं. ते 96 वर्षांचे होते. त्यांच्या निधनाची माहिती त्यांची मुलगी मिशिका धवन जमतानी यांनी दिली. हिंदी चित्रपटसृष्टीत सुदेश कुमार यांनी अनेक दशकं प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलं. पैसे, छोटी बहन, सारंगा यांसारख्या चित्रपटांत त्यांनी भूमिका साकारली.

कोण आहेत सुदेश कुमार धवन? : सुदेश कुमार धवन यांनी विविध चित्रपटात काम केलं आहे. पैसे (1957), छोटी बहन (1959), सारंगा (1961) यात आपल्या जयश्री गडकर नायिका होत्या. रॉकेट गर्ल (1962), खानदान (1965) या चित्रपटांमध्ये मध्यवर्ती व्यक्तिरेखा साकारणाऱ्या सुदेश कुमार यांनी वारीस, धरती, मन मंदिर, बदलते रिश्ते, जान हथेली पे चित्रपटांमधून चरित्र व्यक्तिरेखा साकारल्या. त्यांनी काही चित्रपटांमध्ये साकारलेल्या पौराणिक व्यक्तिरेखाही गाजल्या. सूर (2002) हा त्यांचा अभिनेता म्हणून प्रदर्शित झालेल्या शेवटचा चित्रपट. गेली अनेक वर्ष ते जणू विजनवासात होते. दो बदन (1966) चित्रपटाचे ते सहाय्यक दिग्दर्शकही होते. अनेक चित्रपटांमध्ये वकील, डॉक्टर, प्राध्यापक अशा सहाय्यक भूमिकांमधूनही ते दिसले.

चित्रपटाचे सहाय्यक दिग्दर्शक : सुदेश कुमार धवन यांच्या दो बदन (1966) चित्रपटाचे ते सहाय्यक दिग्दर्शकही होते. अनेक चित्रपटांमध्ये वकील, डॉक्टर, प्राध्यापक अशा सहाय्यक भूमिकांमधूनही ते दिसले. सुदेश कुमार धवन यांच्या कारकिर्दीबद्दलची एक महत्त्वाची बाब म्हणजे सुरुवातीच्या काळात ते 'पृथ्वी थिएटर'शी जोडले गेले होते. राज कपूर यांच्या काही प्रोजेक्टसमध्ये सुद्धा त्यांचं महत्त्वाचं योगदान होतं. सुदेश कुमार धवन यांच्या पार्थिवावर शिवाजी पार्क दादर येथील भागोजी कीर स्मशानभूमीतल्या विद्यु द्दाहिनीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

