ETV Bharat / entertainment

'श्री बाबा नीब करोली महाराज' चित्रपटाबद्दल सुबोध भावे यांनी केला खुलासा, वाचा सविस्तर...

मराठी अभिनेता सुबोध भावे यांनी त्यांचा आगामी चित्रपट 'श्री बाबा नीब करोली महाराज'बद्दल शूटिंगदरम्यान काय घडलं याबद्दल काही खुलासे केले आहेत.

Shree Baba Neeb Karori Maharaj and Subodh Bhave
'श्री बाबा नीब करोली महाराज' आणि सुबोध भावे (पोस्टर)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 28, 2026 at 1:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : अभिनेता सुबोध भावे लवकरच 'श्री बाबा नीब करोली महाराज' चित्रपटात नीम करोली बाबांची भूमिका साकारताना दिसणार आहे. पडद्यावर हे दिव्य पात्र साकारणे हा आपल्या आयुष्यातील सर्वात भाग्यवान क्षण आहे, जो बाबांच्या इच्छेशिवाय शक्य झाला नसता, असे अभिनेत्याचं मत आहे. एका विशेष मुलाखतीत सुबोध भावे यांनी शूटिंगच्या पहिल्या दिवसाचे आपले आध्यात्मिक अनुभव आणि या प्रवासात त्यांना जाणवलेल्या सकारात्मक ऊर्जेबद्दल चर्चा केली. सुबोध भावे यांनी म्हटलं, "मला खूप आनंद आहे की, हा चित्रपट अखेर प्रदर्शित होत आहे, कारण लोक बऱ्याच काळापासून याची वाट पाहत होते. आपल्या सर्वांना माहीत आहे की, दरवर्षी भारत आणि जगभरातून लाखो भक्त बाबांच्या कैंची धाम आश्रमाला भेट देतात. लोकांची त्यांच्यावरील श्रद्धा अढळ आहे. अशा परिस्थितीत, आमच्या निर्मात्यांनी आणि दिग्दर्शकानं त्यांच्या पवित्र जीवनावर चित्रपट बनवण्याचा घेतलेला निर्णय कौतुकास्पद आहे. महाराजजींची भूमिका साकारण्यासाठी माझी निवड झाली याचा मला अभिमान आहे."

महाराजजींच्या आशीर्वादानेच मी ही भूमिका साकारू शकलो : अभिनेत्यानं पुढं म्हटलं, "कोणत्याही संताची भूमिका साकारणे अत्यंत कठीण असते, कारण लोक त्यांच्याकडे प्रचंड आदर आणि भक्तीनं पाहतात. संतांचे त्यांच्या हृदयात एक पवित्र स्थान असते. अशा महात्म्याची भूमिका साकारणे त्यांचे आशीर्वाद मिळाल्याशिवाय कधीच सोपे नसते. मला खात्री आहे की, महाराजजींच्या आशीर्वादानेच मी ही भूमिका साकारू शकलो." आपल्या प्रवासाच्या सुरुवातीची आठवण सांगताना, सुबोध भावे यांनी सांगितलं की, "जेव्हा चित्रपटाचे दिग्दर्शक, शरद सिंह ठाकूर, यांनी त्यांना या प्रोजेक्टची कथा सांगितली, तेव्हा त्यांना बाबांबद्दल फारशी माहिती नव्हती. ते म्हणाले, "इंडस्ट्रीतील काही मित्रांकडून मी त्यांचे नाव ऐकले होते, जे अनेकदा कैंची धामला भेट देत असत, पण मी स्वतः कधीही तिथे गेलो नव्हतो. मात्र, जेव्हा शरदजींनी मला त्यांच्या आयुष्याची कथा सांगितली, तेव्हा मला त्यांच्याशी एक अतूट नाते जाणवले. क्षणभर मला आश्चर्य वाटलं की शरदजी माझ्यापर्यंत कसे पोहोचले, कारण ते किंवा त्यांची टीम मला वैयक्तिकरित्या ओळखत नव्हती. मग माझ्या लक्षात आले की कोणताही अभिनेता संताची भूमिका निवडत नाही. संत स्वतःच आपल्या अभिनेत्यांची निवड करतात. माझा खरोखर विश्वास आहे की महाराजजींनी स्वतः मला या भूमिकेसाठी निवडलं आहे."

शूटिंगचा पहिला दिवस : एका आध्यात्मिक प्रसंगाची आठवण सांगताना सुबोध भावे यांनी म्हटलं. "माझ्या शूटिंगचा पहिला दिवस प्रयागराजमध्ये, त्याच घरात होता, जिथे महाराजजी राहत असत. ते घर त्यांच्या एका शिष्याचं होतं आणि बाबांच्या सूचनेनुसार बांधले गेले होते. ते जिथे झोपायचे ती खोली जशीच्या तशी जतन करून ठेवली आहे, ज्यात त्यांचा फोटो, त्यांचा पलंग आणि आजही त्याच पद्धतीनं ठेवला गेला आला आहे."

अलौकिक अनुभव : अभिनेत्यानं पुढं स्पष्ट केलं, "जेव्हा मी पहिल्यांदा त्या स्थळाला भेट दिली, तेव्हा मी त्यांच्यासमोर नतमस्तक झालो. तिथे अनेक वयस्कर भक्त उपस्थित होते ज्यांनी बाबांना प्रत्यक्ष पाहिले होते आणि त्यांच्या हयातीत त्यांच्या सहवासात होते. त्यांनी मला बसवले आणि महाराजजी वापरत असलेली तीच घोंगडी माझ्यावर पांघरली. कोणीतरी चंदनाचा लेप लावला, दुसऱ्याने माझ्या कपाळावर टिळा लावला आणि इतरांनी फुले वाहिली. त्या क्षणी, जणू काही महाराजजी स्वतः प्रकट झाले आहेत, असे त्यांना खरोखरच वाटले." सुबोध भावेचा हा क्षण आपल्या आयुष्यातील सर्वात अलौकिक अनुभव असल्याचे त्यांनी वर्णन केले आणि सांगितलं, "तो अनुभव विलक्षण होता. त्या क्षणी, एक अत्यंत शक्तिशाली, सकारात्मक आणि पवित्र ऊर्जा माझ्यात प्रवेश करत असल्याचं मला जाणवलं. ती ऊर्जा पूर्णपणे निस्वार्थ प्रेम आणि करुणेनं भरलेली होती. मला वाटतं की, शूटिंगचा तो पहिला दिवस आमच्यासाठी सर्वात महत्त्वाचा होता, कारण तिथेच आम्हाला बाबांची थेट संमती आणि आशीर्वाद मिळाले. परिणामी, संपूर्ण शूटिंगचा प्रवास आमच्यासाठी खूप सोपा झाला."

हेही वाचा :

  1. ‘श्री बाबा नीब करोरी महाराज’मध्ये सुबोध भावे साकारताहेत प्रमुख भूमिका, टीझर झाला प्रदर्शित!
  2. शांततेत दडलेला थरार! 'बोल बोल राणी' 10 जुलैला प्रदर्शित होणार
  3. अभिनेता सुबोध भावे यांनी बजावला मतदानाचा हक्क...म्हणाले पुण्याचे बदललेले स्वरूप मुंबईपेक्षा भयंकर

TAGGED:

SUBODH BHAVE
SUBODH OPENED UP ABOUT HIS FILM
UPCOMING FILM
सुबोध भावे
SHREE BABA NEEB KARORI MAHARAJ

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.