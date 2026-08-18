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‘मृत्यूचक्र’मध्ये 'जना काका’ची गूढ व्यक्तिरेखा साकारताहेत अष्टपैलू अभिनेता शशांक शेंडे!

‘मृत्यूचक्र’मध्ये अष्टपैलू अभिनेता शशांक शेंडे हे 'जना काका’ची भूमिका साकारणार आहे.

shashank shende
शशांक शेंडे (ETV Bharat / POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 18, 2026 at 4:58 PM IST

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हैदराबाद : अभिनयाची खरी कसोटी म्हणजे प्रत्येक नव्या भूमिकेत स्वतःची वेगळी छाप निर्माण करणं. आपल्या सहजसुंदर अभिनयातून विविध व्यक्तिरेखा जिवंत करणारा अभिनेता शशांक शेंडे आता एका वेगळ्या आणि रहस्यमय भूमिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत. ‘मृत्यूचक्र’ या आगामी मराठी थ्रिलरमध्ये ते ‘जना काका’ ही व्यक्तिरेखा साकारत असून नुकताच त्यांचा लूक प्रदर्शित करण्यात आला आहे.

शशांक शेंडे दिसणार मुख्य भूमिकेत : ‘जना काका’ हा गावच्या मातीत रुजलेला, मनमोकळा आणि मिश्कील स्वभावाचा माणूस आहे. त्याच्या बोलण्यातला सहजपणा, वागण्यातली आपुलकी आणि परिस्थितीकडे पाहण्याची विनोदी नजर त्याला आजूबाजूच्या लोकांमध्ये लोकप्रिय बनवते. मात्र ‘मृत्यूचक्र’च्या कथानकात जसजसं रहस्य गडद होत जातं, तसतसं या व्यक्तिरेखेभोवतीही अनेक प्रश्न निर्माण होतात. जना काकांच्या साध्यासरळ वागण्यात काही दडलं आहे का? त्यांच्या हसऱ्या चेहऱ्यामागे एखादं गुपित आहे का? कथेत घडणाऱ्या अनपेक्षित घटनांशी त्यांचा काही संबंध आहे का? या प्रश्नांची उत्तरं चित्रपट पाहिल्यानंतरच मिळणार आहेत.


शशांक शेंडे यांच्या अभिनयाची खासियत म्हणजे व्यक्तिरेखेच्या स्वभावातील बारकावे अचूकपणे टिपत तिला नैसर्गिक रूप देणं. त्यामुळं ‘जना काका’च्या भूमिकेत त्यांचा सहजपणा, विनोद आणि रहस्याचा स्पर्श प्रेक्षकांसाठी निश्चितच आकर्षण ठरणार आहे. त्यांनी ‘देऊळ’, ‘किल्ला’, ‘सिंघम’, ‘नटरंग’, ‘तुकाराम’, ‘वाळवी’ यांसारख्या चित्रपटांमधून आपल्या अभिनयाची व्याप्ती सातत्यानं सिद्ध केली आहे. आता ‘मृत्यूचक्र’च्या माध्यमातून शशांक शेंडे यांची आणखी एक अनोखी छटा प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. ‘जना काका’ जितके ओळखीचे वाटतात, तितकेच ते कदाचित अनोळखीही असू शकतात.

‘मृत्यूचक्र’ चित्रपटाबद्दल : "प्रत्येक चेहऱ्यामागे एक कहाणी असते… पण प्रत्येक कहाणी खरीच असेल, असं नाही!" हे ब्रीदवाक्य असलेला 'मृत्यूचक्र’ हा चित्रपट श्री महादेव फिल्म प्रॉडक्शन प्रस्तुत आणि अध्यांश मोशन पिक्चर प्रॉडक्शन्स निर्मित चित्रपट आहे. प्रणाली उन्मेश वाघमोडे यांनी चित्रपटाची निर्मिती केली असून विलास वाघमोडे आणि अनुप्रिता कडु-गंगावणे यांनी दिग्दर्शनाची धुरा सांभाळली आहे. ‘मृत्यूचक्र’ लवकरच संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रदर्शित होणार आहे.

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ACTOR SHASHANK SHENDE
SHASHANK SHENDE PLAYS LEAD ROLE
शशांक शेंडे
MRUTYUCHAKRA MOVIE

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