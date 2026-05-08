मृत्यूच्या खोट्या बातम्या पसरल्यानंतर शक्ती कपूर संतापले, व्हिडिओ केला शेअर
शक्ती कपूरच्या मृत्यूच्या खोट्या बातम्या सोशल मीडियावर पसरत होत्या. यानंतर त्यांनी एक व्हिडिओ शेअर करून याप्रकरणी प्रतिक्रिया दिली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 8, 2026 at 12:22 PM IST
हैदराबाद : सेलिब्रिटींच्या मृत्यूच्या खोट्या बातम्या अनेकदा सोशल मीडियावर पसरत असतात. अलीकडेच शक्ती कपूर याचे बळी ठरले. त्यांच्या मृत्यूच्या खोट्या बातम्या सोशल मीडियावर पसरल्या होत्या. या बातम्या ऐकून शक्ती कपूर संतापले. यानंतर त्यांनी चाहत्यांना सांगितलं की, ते निरोगी आहे. शक्ती यांनी इंस्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर केला आणि संदेश दिला,"नमस्कार सर्वांना. माझ्या मृत्यूच्या बातम्या पसरत आहेत, पण त्या खोट्या आहेत. मी निरोगी आणि आनंदी आहे... कृपया याकडे दुर्लक्ष करू नका." तसेच शक्ती कपूरनं खोट्या बातम्या पसरवणाऱ्यांवर पुन्हा एकदा कारवाई करण्याचा निर्णयही घेतला आहे.
शक्ती कपूर करणार सायबर तक्रार दाखल : त्यांनी पुढं म्हटलं,"मला सायबर तक्रार दाखल करायची आहे, कारण हे चुकीचे आहे." आता याप्रकरणी अनेकजण आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत. एकानं त्यांच्या पोस्टवर लिहिलं, 'अफवा पसरवली साहेब, मला खात्री होती की, हे होऊ शकत नाही.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'उत्तम तुम्ही असेच निरोगी, आनंदी आणि व्यग्र राहा.' आणखी एकानं लिहिलं,'तुम्ही नेहमी निरोगी राहावे यासाठी मी देवाकडे प्रार्थना करतो.' दरम्यान शक्ती कपूरनं आपल्या कारकिर्दीत अनेक विनोदी आणि खलनायकी भूमिका केल्या आहेत. त्यांनी चार दशकात सुमारे 700 चित्रपटांमध्ये काम केलंय. त्यांचे 'राजा बाबू', 'अंदाज अपना अपना', 'बाप नंबरी बेटा दस नंबरी', 'चालबाज', 'हलचल', 'हंगामा', 'चुपके छपके', 'मालामाल वीकली' आणि 'भागम भाग' हे चित्रपट खूप गाजले आहेत.
शक्ती कपूरचं वैयक्तिक आयुष्य : दरम्यान शक्ती कपूरचा शेवटचा चित्रपट हा 'मेरे हजबंड की बीवी' होता. हा चित्रपट 2025मध्ये प्रदर्शित करण्यात आला होता. तसेच त्यांच्या आगामी प्रोजेक्टबद्दल सध्या काहीही माहिती समोर आलेली नाही. याशिवाय शक्तीचे वैयक्तिक माहिती सांगायची झाली तर त्यांनी शिवांगी कोल्हापुरेशी लग्न केलं. त्यांना श्रद्धा कपूर आणि सिद्धांत कपूर ही दोन मुले आहेत. सिद्धांत हा डीजे आहे, तर श्रद्धा ही हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सुंदर अभिनेत्री आहे. ती शेवटी 'स्त्री 2' या चित्रपटामध्ये राजकुमार रावबरोबर दिसली होती. आता पुढं ती 'ईथा' या चित्रपटामध्ये दिसणार आहे. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन लक्ष्मण उत्तेकर करत आहेत. या चित्रपटामध्ये अभिनेत्री ही लावणी कलाकाराचं पात्र साकारणार आहे. हा चित्रपट विठाबाई भाऊ मांग नारायणगावकर याच्या जीवनावर आधारित आहे, या चित्रपटाची निर्मिती ही मॅडॉक फिल्म्स करत आहे. हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर 2027मध्ये प्रदर्शित होणार आहे.