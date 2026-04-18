शाहरुख खानच्या 'ओम शांती ओम'मधील एक व्हिडिओ अकादमीनं शेअर केल्यावर अभिनेत्यानं मानलं आभार

शाहरुख खानच्या 'ओम शांती ओम'मधील अकादमीनं व्हिडिओ शेअर केल्यानंतर अभिनेत्यानं सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया दिली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 18, 2026 at 12:42 PM IST
मुंबई - आता हिंदी चित्रपटसृष्टीचा 'किंग खान' शाहरुख खान पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. 'ओम शांती ओम' क्लिप शेअर केल्याबद्दल अभिनेत्यानं अकादमीचं आभार मानलंय. शाहरुख खाननं ऑस्करचं आभार मानत आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'आता मला खरोखरच जगाचा राजा असल्यासारखे वाटत आहे. हा हा.' शाहरुख खान सध्या खूप आनंदित आहे. शाहरुखच्या 2007 सालचा चित्रपट 'ओम शांती ओम'मधील एक क्लिप शेअर करण्यात आल्यामुळं तो खुश झाला. याशिवाय शुक्रवारी रात्री, शाहरुख खाननं आपल्या फेसबुक हँडलवर या सन्मानावर एक अनोख्या पद्धतीनं प्रतिक्रिया दिली.
दीपिकानं 'ओम शांती ओम'मधून बॉलिवूडमध्ये केलं होतं पदार्पण : दीपिका पदुकोणनं नोव्हेंबर 2007मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'ओम शांती ओम'मधून हिंदी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केलं. या चित्रपटामध्ये एका ज्युनियर फिल्म अभिनेत्याची कहाणी सांगण्यात आली आहे, जो प्रसिद्ध अभिनेत्री शांतीप्रियाच्या (दीपिका पदुकोण) प्रेमात पडतो, पण आपल्या आवडत्या अभिनेत्रीला वाचवण्याचा प्रयत्न करताना त्याची हत्या होते. यानंतर मारेकऱ्यांना शिक्षा देण्यासाठी त्याचा पुनर्जन्म होतो. शाहरुखचा हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर सुपरहिट ठरला होता. या चित्रपटाचं खूप कौतुक करण्यात आलं होतं.
Thank u @TheAcademy for sending me down memory lane with Om’s speech… now I truly feel like the King of the world. Ha ha https://t.co/14QeUlPij9— Shah Rukh Khan (@iamsrk) April 17, 2026
शाहरूख खानच्या आगामी चित्रपटांबद्दल : दरम्यान, कामाच्या आघाडीवर, शाहरूख खान शेवटी 'जवान' या चित्रपटात दिसला होता. या चित्रपटातील त्याचा अभिनय हा अनेकांना आवडला होता. त्याला या चित्रपटासाठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार मिळाला. हा पुरस्कार त्यानं विक्रांत मेस्सीबरोबर विभागून घेतला आहे, ज्याच्या '12th फेल' हा चित्रपट होता. या चित्रपटामध्ये त्यानं खूप चांगला अभिनय केला. दरम्यान पुढं शाहरुख खान आगामी चित्रपट 'किंग'मध्ये दिसणार आहे. सिद्धार्थ आनंद दिग्दर्शित या चित्रपटात दीपिका पदुकोण, सुहाना खान आणि अभय वर्मा यांच्याही विशेष भूमिका असणार आहेत. सध्या या चित्रपटावर जोरदार काम सुरू आहे. या चित्रपटाद्वारे 'किंग खान' पहिल्यांदा मुलगी सुहाना खानबरोबर काम करणार आहे. तसेच मोठ्या पडद्यावरचा सुहानाचा हा पहिला चित्रपट आहे.