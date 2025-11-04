सलमान खाननं शर्टलेस फोटोंनी सोशल मीडियावर केलं वादळ निर्माण...
बॉलिवूड स्टार सलमान खाननं दोन इंस्टाग्रामवर फोटो शेअर केले आहेत. या फोटोंमुळं सोशल मीडियावर खळबळ निर्माण झाली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 4, 2025 at 1:18 PM IST
मुंबई : बॉलिवूड स्टार सलमान खाननं काल रात्री ३ नोव्हेंबर रोजी सोशल मीडियावर स्वतःचे दोन शर्टलेस फोटो पोस्ट केले आहेत. या फोटोमध्ये 'भाईजान' जबरदस्त लूकमध्ये असल्याचा दिसत आहे. फोटोत सलमान खानची मजबूत शरीरयष्टी असून त्याचं लूक आता त्याच्या चाहत्यांना खूप आवडत आहे. या फोटोमध्ये त्याचे अॅब्स देखील दिसत आहे. आता सोशल मीडियावर सलमान खानचे हे रूप खूप वेगानं व्हायरल झालं आहे. 'भाईजान'च्या फोटोंनी इंटरनेटवर सध्या खळबळ उडवून दिली आहे. या फोटोंना २० लाखांहून अधिक लाईक्स आणि लाखो व्ह्यूज मिळाले आहेत. सलमान खान सध्या त्याचा आगामी चित्रपट 'बॅटल ऑफ गलवान'साठी खूप मेहनत घेत आहे.
सलमान खाननं पुन्हा शर्ट काढला : फोटो शेअर करताना सलमान खाननं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, "काहीतरी साध्य करण्यासाठी, तुम्हाला काहीतरी सोडून द्यावे लागते, हे न सोडता झालं आहे." याचा अर्थ असा की सलमाननं त्याच्या आहारात कोणताही बदल न करता 'बॅटल ऑफ गलवान'साठी चांगली बॉडी तयार केली आहे. सलमान खान 'बॅटल ऑफ गलवान' चित्रपटातही शर्टलेस दिसणार आहे. आता पुन्हा एकदा सलमान हा त्याच्या सिग्नेचर शर्टलेस पोझनं थिएटरमध्ये धुमाकूळ घालण्यासाठी सज्ज आहे. 'बॅटल ऑफ गलवान'चे दिग्दर्शक अपूर्व लेखिया यांनीही सलमान खानचा शर्टलेस फोटो पोस्ट करत लिहिलं,'खरं सांगायचं तर, तो काहीही सोडत नाही, परिवर्तन.'
सलमान खानच्या शरीरयष्टीनं चाहते झाले हैराण : 'भाईजान'चा शर्टलेस फोटो हा अनेकांना खूप आवडत आहे. याशिवाय अनेकजण या फोटोच्या पोस्टमध्ये बॉलिवूड स्टारवर प्रेमाचा वर्षाव करत आहेत. एका चाहत्यानं पोस्टमध्ये लिहिलं, 'भाईजान' पुन्हा राज्य करणार आहे.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'सलमान पुन्हा एकदा सिद्ध करत आहे की, तो फिटनेस ट्रेंडसेटर आहे.' आणखी एकानं लिहिलं, 'सर लग्न कधी करणार आहे.' याशिवाय 'भाईजान'च्या या फोटोंच्या कमेंट सेक्शनमध्ये फायर इमोजीज देखील चाहते पोस्ट करत आहेत.
