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सलमान खाननं 'अलायन्स' शोमध्ये तुरुंगातील दिवसांच्या आठवण काढल्यानंतर सोहेल खान झाला भावूक

सलमान खाननं 'अलायन्स' शोमध्ये तुरुंगातील दिवसांबद्दल मनमोकळेपणानं भाष्य केलं. यावेळी त्याचा भाऊ सोहेल खान हा भावूक होताना दिसला.

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सलमान खान (Photo : IANS - ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 3, 2026 at 5:26 PM IST

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हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीत सुपरस्टार सलमान खान हा नुकताच प्राईम व्हिडिओच्या 'अलायन्स' या रिॲलिटी शोमध्ये दिसला. या शोमध्ये तो भाऊ सोहेल खानला पाठिंबा देण्यासाठी गेला होता. आता शोचा एक प्रोमो इंटरनेटवर व्हायरल झाला आहे, यामध्ये अभिनेता त्याच्या जोधपूर मध्यवर्ती तुरुंगातील दिवसांच्या आठवणी सांगताना दिसत आहे. तुरुंगातील परिस्थिती किती भीषण होती, याचं त्यानं वर्णन केलंय. त्यानं कैद्यांना तिथे भेडसावणाऱ्या अडचणींबद्दल भाष्य केलं. त्यानं शोमधील स्पर्धकांना सांगितलं की, "अनेक वर्षांपूर्वी, जेव्हा मी तुरुंगात गेलो होतो, तेव्हा आमच्या समोर सळ्या होत्या. इतक्या लहान जागेत 50-60 लोक असायचे. एकच बाथरूम, भारतीय पद्धतीचं शौचालय आणि कधीकधी तिथे सरडे असायचे, पाणी आणि घाण साचलेली असायची."

सलमान खाननं तुरुंगातील दिवसांची केली आठवण : आता अनेकजण सलमान खानच्या या व्हिडिओवर आपल्या प्रतिक्रिया देताना दिसत आहेत. दरम्यान शिक्षेच्या काळात हा अभिनेता राजस्थानमधील जोधपूर मध्यवर्ती तुरुंगात होता. 1998 ते 2018 या काळात काळवीट आणि चिंकारा यांच्या शिकारीच्या प्रकरणांमुळं त्याला चार वेगवेगळ्या प्रसंगी तिथे काही काळ राहावं लागलं होतं. हे प्रकरण ऑक्टोबर 1998मधील असून सलमानला याप्रकरणी अनेक अडचणीचा सामना करावा लागला होता. जेव्हा राजस्थानमधील जोधपूरजवळ 'हम साथ-साथ हैं' या चित्रपटाची शूटिंग सुरू होती, त्यावेळी दोन दुर्मिळ काळविटांची बेकायदेशीर शिकार करण्यात आली होती. या घटनेमुळं स्थानिक बिश्नोई समाजात प्रचंड संताप निर्माण झाला होता. कारण हा समाज या प्राण्याला पवित्र मानत असतो.

'अलायन्स'शोमध्ये सलमान खाननं घेतली सोहेल खानची भेट : या घटनेनंतर गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोई देखील आक्रमक झाला, शिकारीच्या प्रकरणात सहभाग असल्यामुळं त्यानं या अभिनेत्याला अनेकदा जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या आहेत. दरम्यान 'अलायन्स'शोमध्ये सलमान खाननं रिअ‍ॅलिटी शोच्या सेटवर आपला भाऊ सोहेल खान भेट घेतली. यावेळी सलमान हा डेनिम शर्ट, काळी पँट आणि काउबॉय हॅटमध्ये घरात दाखल झाला होता. दरम्यान सोहेलनं त्याची पूर्वाश्रमीची पत्नी सीमा सजदेह हिच्याबरोबर 'अलायन्स'मध्ये वाइल्डकार्ड स्पर्धक म्हणून एंट्री घेतली होती. मात्र या स्पर्धेतून ती बाहेर गेल्यावर त्याला दु:ख झालं होतं. त्यानं सीमाच्या एलिमिनेशनवर प्रतिक्रिया देताना सांगितलं होतं की, ती सोडून जावं अशी त्याची इच्छा नव्हती.

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SALMAN KHAN OPENS UP ON JAIL TIME
सलमान खान
SALMAN KHAN AND SOHAIL KHAN

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