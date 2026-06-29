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9 वर्षांच्या तैमूरनं धर्माबद्दल हृदयस्पर्शी केलं विधान, सैफ अली खान मुलांच्या संगोपनाबद्दल केलं भाष्य...

सैफ अली खान आणि करीना कपूर यांच्या दोन्ही मुलांबद्दल एक बातमी समोर आली आहे. अभिनेता आपल्या मुलाचं संगोपण कसं करतो यावर त्यानं भाष्य केलंय.

Saif Ali Khan
सैफ अली खान (Photo - ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 29, 2026 at 5:35 PM IST

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हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेता सैफ अली खान आणि करीना कपूर यांची दोन मुले सोशल मीडियावर नेहमीच चर्चेत असतात. हे दोन्ही कलाकार आपल्या मुलांबद्दल, संगोपनाबद्दल असो किंवा त्यांच्या आवडीनिवडींबद्दल मनमोकळेपणानं सांगत असतात. अलीकडेच, सैफनं खुलासा केला की, तो आपल्या मुलांचे संगोपन कसे करतो. या संभाषणादरम्यान, त्यानं धर्म आणि श्रद्धा यांचा त्याच्यासाठी आणि त्याच्या मुलांसाठी काय अर्थ आहे याबद्दल त्यानं सांगितलं आहे. सैफ म्हणाला की तो, आपल्या मुलांना नेहमी शिकवतो की देव एकच आहे, फक्त त्याला वेगवेगळ्या नावांनी ओळखले जाते.

सैफनं त्याच्या बालपणी कोणत्या प्रकारचं वातावरण अनुभवले? : सैफ अली खाननं लंडनमध्ये झालेल्या 'वी विमेन' कार्यक्रमात मुलगा तैमूर आणि जहांगीर यांच्याबरोबर धर्माबद्दल झालेल्या संभाषणांवर मनमोकळेपणानं चर्चा केली. सैफनं सांगितलं की, "हा एक असा विषय आहे, ज्यावर मला माझ्या मुलांबरोबर चर्चा करायला खूप आवडते. मी स्वतः फार धार्मिक व्यक्ती नाही. माझ्या आई, शर्मिला टागोर यांनी मला जे शिकवलं, तेच मी माझ्या मुलांना शिकवलं आहे. देव एकच आहे आणि त्याची अनेक नावे आहेत. हे खूप सोपे आहे. तुम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन त्याची प्रार्थना करा. जर तुमचा धर्म तुम्हाला इतर माणसांबद्दल प्रेम आणि क्षमा शिकवत असेल, तर तोच खरा धर्म आहे." आपल्या बालपणीच्या आठवणी सांगताना सैफनं स्पष्ट केलं की, तो एका ख्रिश्चन शाळेत शिकला, त्यामुळं तो ख्रिश्चन वातावरणात वाढला. त्यानं चर्चमध्ये बराच वेळ घालवला आणि तो अशा शाळांमध्ये शिकला, जिथे दिवसाची सुरुवात प्रार्थनेनं व्हायची. त्याच्या घरी मुले वेगवेगळ्या धर्मातील प्रार्थना म्हणतात. दिवाळी इतकाचं नाताळ साजरा मोठ्या थाटात साजरा केला जातो.

सैफ अली खान तैमूरबद्दल सांगितला किस्सा : संभाषणादरम्यान, सैफनं त्याचा मोठा मुलगा तैमूरबरोबर नुकत्याच झालेल्या संभाषणातील एक मनोरंजक किस्सा सांगितला. त्यानं तैमूरला धर्म आणि परंपरा यात काय फरक आहे असे विचारले होते. 9 वर्षांच्या तैमूरच्या उत्तरानं तो खूप प्रभावित झाला. तैमूर म्हणाला, "धर्मात आम्ही प्रार्थना करतो, पण परंपरेत आम्ही प्रार्थना करत नाही." सैफ हसला आणि म्हणाला की हे खूप चांगलं उत्तर आहे. आम्ही घरी या विषयांवर सतत चर्चा करतो. मोकळ्या वातावरणात वाढल्याबद्दल मी स्वतःला भाग्यवान समजतो. माझी आई या गोष्टींबद्दल खूप उदारमतवादी होती आणि माझी पत्नी करीना हिचाही दृष्टिकोन तसाच आहे. आमचा दृष्टिकोन धार्मिकतेपेक्षा अधिक आध्यात्मिक आहे."

सैफ अली खानचं वर्कफ्रंट : दरम्यान सैफ अली खानच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर तो 'हम हिंदुस्तानी' वेब सीरीजमध्ये दिसणार आहे. राहुल ढोलकिया दिग्दर्शित यामध्ये प्रतीक गांधी, मिमी चक्रवर्ती, दीपक डोबरियाल, सारिका आणि श्रद्धा डांगर यांच्या विशेष भूमिका असणार आहेत. ही वेब सीरीज यावर्षी नेटफ्लिक्सवर रिलीज होणार आहे. तसेच अभिनेता प्रियदर्शनचा 'हैवान' चित्रपटही झळकणार आहे, ज्यामध्ये तो अक्षय कुमार आणि सैयामी खेर यांच्या भूमिका असणार आहेत. सैफ शेवटी 'कर्तव्य'मध्ये दिसला होता.

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TAGGED:

SAIF ALI KHAN
TAIMUR AND JEH
RELIGION
सैफ अली खान
SAIF ALI KHAN ON RAISING TAIMUR

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