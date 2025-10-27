सतीश शाह यांच्या निधनानंतर सचिन पिळगावकर यांनी शोक व्यक्त करत केला खुलासा...
अभिनेता सतीश शाह यांच्या निधनाबद्दल मराठी अभिनेता सचिन पिळगावकर यांनी शोक व्यक्त करून एक खुलासा केला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 27, 2025 at 1:07 PM IST
मुंबई - अभिनेता सतीश शाह यांच्या निधनाबद्दल सचिन पिळगावकर यांनी दु:ख व्यक्त केलं आहे. सतीश शाह यांच्या निधनानंतर चित्रपटसृष्टीत शोककळा पसरली आहे. 'साराभाई वर्सस साराभाई' अभिनेत्याचं शनिवारी वयाच्या ७४व्या वर्षी निधन झालं. दरम्यान सतीश शाह यांचे जवळचे मित्र अभिनेता सचिन पिळगावकर यांना त्यांच्या निधनामुळं खूप मोठा धक्का बसला आहे. त्यांनी अभिनेत्याच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल एक खुलासा केला आहे. सचिन यांनी सतीश शाह यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल खुलासा करत सांगितलं की, दिवंगत अभिनेत्याला किडनी ट्रान्सप्लांट केली गेली होती. सतीश शाह यांच्यासाठी हा काळ खूप कठिण होता.
सचिन पिळगावकर यांनी सतीश शाहबद्दल केला खुलासा : दरम्यान दिवंगत अभिनेत्याला किडनीच्या आजारानं ग्रासले होतं. याशिवाय त्यांची पत्नी मधू शाह यांचीही प्रकृती खालावली आहे. अभिनेता सतीश शाह यांचे अंत्यसंस्कार रविवारी मुंबईतील विलेपार्ले येथील पवन हंस स्मशानभूमीत केले गेले. त्यांना अखेरचा निरोप देण्यासाठी चित्रपटसृष्टीतील अनेक कलाकार उपस्थित होते. सतीश शाह यांना निरोप देत असताना अनेकजण भावूक झाले. तसेच सतीश शाह यांच्या अंत्यसंस्कारामधील एक भावनिक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. यामध्ये 'साराभाई वर्सस साराभाई' टीम ही सतीश शाह यांच्या जळत्या चितेसमोर टाळ्या वाजवत असून मालिकेचं शीर्षक गीत गात असताना दिसत आहे.
सतीश शाहचं निधन : सध्या सोशल मीडियावर या व्हिडिओची खूप चर्चा होत आहे. आता हा व्हिडिओ देवेन भोजानी यांनी पोस्ट केला आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिलं, 'हे वेडे, काळे किंवा विचित्र वाटू शकते, मात्र जेव्हा जेव्हा आपण एकत्र असतो, तेव्हा आपण हे गाणे गातो. आज वेगळे नव्हते. इंदूनं स्वतः ते करण्याचा आग्रह धरला आणि आमच्याबरोबर ते गायले असे वाटले. शांती मिळवा, सतीश शाह. मी भाग्यवान आहे की, तुम्ही 'साराभाई वर्सस साराभाई' दिग्दर्शित केले आहे. तुम्ही नेहमीच आमच्या हृदयात राहाल." आता या पोस्टवर अनेकजण सतीश शाह यांना श्रद्धांजली वाहत आहेत. तसेच सतीश यांचे मित्र सचिन पिळगावकर यांनी म्हटलं आहे की, त्यांना जास्त काळ जगायचं होतं, कारण ते अल्झायमरनं ग्रस्त असलेल्या त्याच्या पत्नीची काळजी घेऊ शकेल. त्यांचं किडनी प्रत्यारोपण झालंय. दरम्यान शेजाऱ्यांनीही सांगितल्यानुसार सतीश शाह हे जेवन करत असताना अचानक कोसळले. रुग्णालयात नेल्यानंतर डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं.
हेही वाचा :
७०च्या दशकातील 'शोले' चित्रपट करणार ५० वर्षे पूर्ण , जाणून घ्या स्टारकास्टला किती मिळाली फी...
फिल्म कॅमेराही न पाहिलेल्यांनी केलं काम, 16 पुरस्कारांसह मराठी 'स्थळ'चा विदेशातही डंका
सचिन पिळगांवकरांची लगीनघाई...'स्थळ' चित्रपटातील ‘पाहुणे येत आहेत पोरी...’ गाणे प्रदर्शित!