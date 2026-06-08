मालदीवमधील रितेश देशमुखनं कुटुंबाबरोबरचे व्हिडिओ केला शेअर
अभिनेता रितेश देशमुखनं कुटुंबाबरोबरचे मालदीवच्या सुट्टीतील व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 8, 2026 at 4:23 PM IST
हैदराबाद : हिंदी आणि मराठी चित्रपटसृष्टीचा अभिनेता रितेश देशमुखनं मालदीवमधील सहलीदरम्यानचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहेत. इन्स्टाग्रामच्या माध्यमातून, 'मस्ती' फेम अभिनेत्यानं जीवनात खरोखर काय महत्त्वाचे आहे, याची आठवण करून दिली आहे. कॅप्शनमध्ये त्यानं लिहिलं की, 'आयुष्यातील सर्वोत्तम भेटी या खोक्यांमध्ये गुंडाळून येत नाहीत, तर त्या मनात, वेळ आणि एकत्र घालवलेल्या क्षणांतून मिळतात.' या व्हिडिओ क्लिपमध्ये रितेश त्याची पत्नी जेनेलिया डिसूझा आणि मुले रियान आणि राहिल यांच्याबरोबर समुद्रकिनाऱ्यावरील सुट्टीचा आनंद घेताना दिसत आहेत. रितेशचे दोन्ही मुले वाळूत खेळण्यापासून ते साहसी उपक्रम करत आहे, हे कुटुंब एकत्र वेळेचा पुरेपूर आनंद घेत असताना पाहून त्याचे चाहते देखील त्यांच्या व्हिडिओवर प्रतिक्रिया देत आहेत.
रितेश देशमुखनं मुलासाठी केली पोस्ट : रितेश आणि त्याचे कुटुंब सुट्टीदरम्यान 'सी डायव्हिंग'चाही आनंद घेत आहेत. अभिनेत्यानं या व्हिडिओसाठी 'साथिया' चित्रपटातील 'ए उडी उडी उडी' हे गाणं जोडलं आहे, ज्यामध्ये विवेक ओबेरॉय आणि राणी मुखर्जी आहेत. ए. आर. रहमान यांनी संगीतबद्ध केलेलं आणि अदनान सामी यांनी गायलेलं हे गाणं पार्श्वभूमीवर वाजत आहे. दरम्यान, या जोडप्यानं नुकताच 1 जून रोजी त्यांचा मुलगा राहिलचा दहावा वाढदिवस साजरा केला. अभिनेत्यानं इच्छा व्यक्त केली की, त्याच्या मुलानं आपल्यातील बालपण नेहमी जिवंत ठेवावं. राहिलचे वर्णन आकर्षक आणि उत्साही असे करत रितेशनं लिहिलं, 'रायो, माझे तुझ्यावर खूप प्रेम आहे. तू खरोखरच एक अद्भुत मुलगा आहेस—उत्साह, आकर्षण आणि विनोदबुद्धीनं परिपूर्ण. मला आशा आहे की, तू मोठा होत असतानाही तुझ्यातील बालपण नेहमी जपून ठेवशील. माझ्या मुलाला 10व्या वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा!'
जेनेलियाची पोस्ट : जेनेलियानेही सोशल मीडियावर आपल्या लाडक्या मुलासाठी वाढदिवसाची एक सुंदर पोस्ट लिहिल, 'राहिल, तुझ्यात काहीतरी खास आहे. तुझी 'आई' म्हणून, मी जेव्हा तुझ्याकडे पाहते तेव्हा मला तुझ्यासारखं बनावंसं वाटतं - उत्साहानं ओतप्रोत भरलेली, एक खंबीर नेतृत्व करणारी, निर्भयतेचा नवा अर्थ सांगणारी आणि ज्याच्याही संपर्कात तू येतेस त्याच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलवणारी व्यक्ती. जगात कशासाठीही स्वतःला बदलू नकोस, राहिल. तुझी कायमची चाहती - आई.' आता जेनेलियाची ही पोस्ट देखील अनेकजण पसंत करत आहे.