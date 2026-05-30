रणवीर सिंग स्टारर 'धुरंधर 2'चा विक्रम कोण मोडणार ? वाचा सविस्तर
2026मध्ये 'धुरंधर 2' या चित्रपटानं यशाचा झेंडा रोवला आहे. या चित्रपटाचा आता कोण विक्रम मोडणार, हे काही दिवसात समजेल.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 30, 2026 at 5:08 PM IST
हैदराबाद : 'धुरंधर 2'पासून 'बॉर्डर 2' आणि 'चांद मेरा दिल'पर्यंत, 2026च्या पहिल्या पाच महिन्यांत आपण अनेक बॉलिवूड चित्रपट पाहिले. काही चित्रपटांनी बॉक्स ऑफिसवर वर्चस्व गाजवलं, तर काही अयशस्वी ठरले. काहीजणांनी विक्रम मोडले आणि ऐतिहासिक टप्पे गाठले, तर काही जण जोरदार प्रमोशन आणि स्टार पॉवर असूनही प्रभाव पाडण्यात अयशस्वी ठरले. दरम्यान 2026च्या बॉलिवूड शर्यतीत अलीकड रणवीर सिंगचा चित्रपट 'धुरंधर 2' हा खूप पुढं निधून गेला. दरम्यान 2026 वर्ष खूप वेगानं जात आहे, तसेच बॉक्स ऑफिसवर असे काही चित्रपट रिलीज होत आहे, जे खूप विशेष आहे. दरम्यान आतापर्यंत 2026च्या बॉक्स ऑफिस कामगिरीवर एक नजर टाकूया.
रणवीर सिंग शर्यतीत आघाडीवर : सध्या बॉक्स ऑफिसवर रणवीर सिंग राज्य करत आहे. त्याचा 'धुरंधर 2' या चित्रपटानं धमाकेदार कमाई केली. 2026चा सर्वात मोठा ब्लॉकबस्टर हा चित्रपट ठरला. या चित्रपटानं जगभरात 1,800 कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे. देशांतर्गत बॉक्स ऑफिसवर सर्वाधिक कमाई करणारा हिंदी चित्रपट 'धुरंधर 2' ठरला आहे. हा चित्रपट 2026च्या बॉक्स ऑपिस चार्टमध्ये अव्वल स्थानी आहे. या चित्रपटानं बॉलिवूडच्या 'जवान'आणि 'पठाण'ला देखील मागे टाकले आहे. तसेच जगभारतील कमाईबद्दल सांगायचं झालं तर आमिर खानचा दंगल हा चित्रपट अव्वल स्थानवर आहे.
'बॉर्डर 2'मध्ये सनी देओलचं वर्चस्व : 'बॉर्डर 2' हा या वर्षांतील दुसरा सर्वात जास्त कमाई करणारा चित्रपट ठरला. या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर चांगली कामगिरी केली. देशभक्तीवर आधारित या चित्रपटानं जगभरात 400 कोटींची कमाई केली होती. दरम्यान 'धुरंधर 2'नं या चित्रपटाचा सहज विक्रम मोडला.
मध्यम यशस्वी चित्रपट : 2026 या वर्षात अनेक चित्रपटांचं बजेट कमी असल्यानंतर देखील त्यांनी चांगली कमाई केली. हे चित्रपट रुपेरी पडद्यावर ब्लॉकबस्टर ठरले. आयुष्मान खुरानाच्या 'पती पत्नी और वो दो'नं जगभरात चांगली कमाई केली. या चित्रपटानं 60 कोटींच्या टप्पाकडे वाटचाल सुरू केली. बॉक्स ऑफिसवर मोठी स्पर्धा असून या चित्रपटानं असूनही आपली स्थिर कमाई कायम ठेवली आहे.
'भूत बंगला' हिट : त्याचप्रमाणे, 120 कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये बनलेल्या अक्षय कुमारच्या 'भूत बंगला'नं जगभरात 250 कोटी रुपयांची कमाई केली. रितेश देशमुखच्या 'राजा शिवाजी'नेही 100 कोटी रुपयांपेक्षा थोडी जास्त कमाई केली असून तो अजूनही चित्रपटगृहांमध्ये सुरू आहे. अनन्या पांडे आणि लक्ष्य अभिनीत 'चांद मेरा दिल'नं दुसऱ्या आठवड्यात जगभरात 27 कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे आणि संमिश्र प्रतिसाद मिळूनही त्याची कामगिरी सरासरीपेक्षा कमी आहे.
2026 मधील सर्वात वाईट कामगिरी : यावर्षी बॉलिवूडच्या सर्वाधिक आणि सर्वात कमी कमाई करणाऱ्या चित्रपटांमध्ये मोठे अंतर दिसून आले आहे. कमी प्रेक्षकसंख्या खराब प्रतिसादामुळं अनेक बॉलिवूड चित्रपट चित्रपटगृहांमधून लवकरच गायब झाले. आयएमडीबीच्या (IMDb) अहवालानुसार, 100 कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये बनलेल्या शाहिद कपूरच्या 'ओ रोमियो'नं भारतात केवळ 75 कोटी रुपयांची कमाई केली. त्याचप्रमाणे, राणी मुखर्जीच्या 'मर्दानी 3'नं सकारात्मक समीक्षणे असूनही जगभरात 74 कोटी रुपये कमावले. आदिवी शेष आणि मृणाल ठाकूर यांचा 'डकैत: अ लव्ह स्टोरी' हा चित्रपटही केवळ 42 कोटी रुपये कमावून चित्रपटगृहांमधून लवकरच गायब झाला.
रणवीर सिंगचा विक्रम कोण मोडणार? : बॉक्स ऑफिसची शर्यत अजून संपलेली नाही. अनेक मोठे चित्रपट अजूनही चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. सर्वाधिक अपेक्षित चित्रपटांमध्ये शाहरुख खानचा 'किंग' आणि रणबीर कपूरचा पौराणिक महाकाव्य 'रामायण' यांचा समावेश आहे. या चित्रपटांमध्ये विक्रम मोडण्याची क्षमता असली तरी, बॉक्स ऑफिसवर चित्रपट कशी कामगिरी करते हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरेल.