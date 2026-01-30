ETV Bharat / entertainment

'धुरंधर'चा ओटीटीवर 10 मिनिट रनटाईम कमी केल्यानं प्रेक्षक नाराज

'धुरंधर' चित्रपट ओटीटीवर रिलीज झाला आहे. या चित्रपटाचा रनटाईम 10 मिनिट कमी केल्यानंतर अनेकजण नाराज झाले आहेत.

'धुरंधर' चित्रपट
मुंबई : 'धुरंधर' या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर धमाकेदार कमाई करून प्रेक्षकांचं मन जिंकलं आहे. आदित्य धर दिग्दर्शित हा चित्रपट 5 डिसेंबर 2025 रोजी रुपेरी पडद्यावर रिलीज झाला होता. या चित्रपटानं 50हून अधिक काळपर्यंत बॉक्स ऑफिसवर कमाई केली. आता ज्या प्रेक्षकांनी 'धुरंधर' चित्रपट पाहिला नसेल, त्यांच्यासाठी एक संधी चालून आली आहे. हा चित्रपट 30 जानेवारी 2026 रोजी ओटीटीवर प्रदर्शित झाल आहे. 'धुरंधर' चित्रपट प्रेक्षकांना खूप पसंत आला होता. दरम्यान 'धुरंधर'ला आता ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर सेन्सॉर करण्यात आले आहे. हा चित्रपट ए सर्टिफिकेटसह थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला होता, परंतु आता प्रेक्षकांना ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर सर्व दृश्ये पाहता येणार नाही.

नेटफ्लिक्सवर लोक निराश झाले : दर्शकांनी आता नेटफ्लिक्सवर टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. नेटफ्लिक्सवर सध्या स्ट्रीम होत असलेल्या 'धुरंधर'मधील काही संवाद म्यूट करण्यात आले आहेत आणि अपशब्द काढून टाकण्यात आले आहेत. हा चित्रपट 10 मिनिटे कमी करण्यात आला आहे. यामुळं प्रेक्षकांना निराशा झाली आहे, ज्यांना चित्रपट कोणत्याही कटशिवाय स्ट्रीम होण्याची अपेक्षा होती, परंतु तसे झाले नाही. इतरांनी १८+ स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मवरील अशा निर्बंधांमागील तर्कावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. एका नेटफ्लिक्स यूजरनं लिहिलं, 'खूप निराशा झाली आहे @NetflixIndia. जेव्हा प्रत्येकजण अनसेन्सॉर आवृत्तीची अपेक्षा करत होता, तेव्हा तुम्ही हे का सेन्सॉर केले? 'अ‍ॅनिमल' आणि 'कबीर सिंग'मध्ये कोणतेही कट नसताना ए-रेटेड चित्रपट सेन्सॉर करणे हा एक विनोद आहे.' दुसऱ्या यूजरनं लिहिलं, 'तुम्ही 10 मिनिटे कमी का केली आहेत?.' आता अनेकजण आपल्या प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर शेअर करत आहेत.

जगभरात 1300 कोटींहून अधिक कमाई :'धुरंधर' हा एक स्पाय अ‍ॅक्शन थ्रिलर आहे, ज्यामध्ये अनेक दृश्यांमध्ये अश्लील भाषा आहे. चित्रपटात अनेक क्शन सीक्वेन्स देखील आहेत. रणवीर सिंग, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन आणि अर्जुन रामपाल यांच्या उत्कृष्ट स्टारकास्टनं चित्रपटाला एक वेगळीच ओळख मिळवून दिली आहे. चित्रपटानं जगभरात 1300 कोटींहून अधिक कमाई केली आहे.

संपादकांची शिफारस

