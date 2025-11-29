रणदीप हुड्डा आणि लिन लैशराम होणार लवकरच पालक, पोस्ट व्हायरल....
रणदीप हुड्डा आणि लिन लैशरामनं सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करून ते पालक होणार असल्याची माहिती दिली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 29, 2025 at 5:18 PM IST
मुंबई - बॉलिवूड अभिनेता रणदीप हुड्डा आज त्याची पत्नी लिन लैशरामबरोबर त्याचा दुसरा लग्नाचा वाढदिवस साजरा करत आहे. या विशेष प्रसंगी या जोडप्यानं आपल्या चाहत्यांसाठी एक गुड न्यूज दिली आहे. रणदीपनं एक पोस्ट शेअर करून त्याच्या दुसऱ्या लग्नाच्या वाढदिवसानिमित्त, घोषणा केली की, तो लवकरच वडील होणार आहे. रणदीप हुड्डाची पत्नी लिन लैशराम गर्भवती असल्याची आता माहिती समोर आली आहे. रणदीप आणि लिन यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'दोन वर्षांचे प्रेम, उत्साह आणि आता... एक लहान बाळ लवकरच येणार आहे.' आता अनेकजण या जोडप्याच्या पोस्टवर आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत. आतापर्यंत, पोस्टला ७,००० हून अधिक लाईक्स आणि शेकडो कमेंट्स मिळाल्या आहेत.
रणदीप हुड्डा आज त्याची पत्नी लिन लैशराम होणार पालक : एका चाहत्यानं या पोस्टवर लिहिलं, 'लग्नाच्या वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा आणि खूप खूप अभिनंदन! बाळाला पाहण्यासाठी उत्सुक आहे!' दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'तुम्हा दोघांसाठी आनंदी, देव तुमचं भलं करो.' आणखी एकानं लिहिलं, 'खूप गोड आणि सुंदर जोडी. दरम्यान 'पंचायत' अभिनेता फैसल मलिक यांनी लाल हृदयाच्या इमोजीसह 'अभिनंदन' लिहिलंय. रणदीप आणि लिन लैशराम यांनी २९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी मणिपूरमधील इम्फाळ येथे पारंपारिक विवाह सोहळ्यात लग्न केलं. या जोडप्यानं त्यांचं नातं खूप खाजगी ठेवलं होतं. याशिवाय रणदीप हुड्डा आणि त्याची पत्नी लिन लैशरामबरोबर सोशल मीडियावर खूप सक्रिय आहे. ते अनेकदा आपल्या चाहत्यांबरोबर त्यांची फोटो शेअर करत असतात.
रणदीप हुड्डाचं वर्कफ्रंट : रणदीप हुड्डाची पत्नी लिन लैशराम ही एक अभिनेत्री असून तिनं बॉलिवूडमधील काही मोजक्या चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. ती 'मेरी कोम', 'जाने जान,' आणि 'अॅक्सोन'सारख्या चित्रपटांमध्ये दिसली आहे. तिनं २००७ मध्ये आलेल्या 'ओम शांती ओम' चित्रपटातही एक छोटी भूमिका केली होती. दरम्यान रणदीप हुड्डाच्या वर्कफ्रंटबद्दल बोलायचं झालं तर तो शेवटी 'जाट' या चित्रपटामध्ये सनी देओलबरोबर दिसला होता. हा चित्रपट व्यावसायिक हिट ठरला होता. या चित्रपटामधील रणदीपचा लूक आणि त्याचा अभिनय हा अनेकांना आवडला होता.
