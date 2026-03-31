रणबीर कपूरनं 'रामायणा'ची करून दिली ओळख, कार्यक्रमात श्रीरामाच्या भूमिकेबद्दल भावना केल्या व्यक्त
अभिनेता रणबीर कपूरनं एका कार्यक्रमात 'रामायणा'ची ओळख करून दिली. याशिवाय त्यानं श्रीरामाची भूमिका साकारण्याबद्दल आपला अनुभव सांगितला.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 31, 2026 at 12:55 PM IST
मुंबई : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेता रणबीर कपूर त्याचा आगामी 'रामायणा' चित्रपटामुळं खूप चर्चेत आहे. या चित्रपटाची अनेकजण आतुरतेनं वाट पाहात आहेत. 'रामायणा'ची पहिली झलक ही 2 एप्रिल रोजी प्रेक्षकांना पाहायला मिळाली आहे. आता यापूर्वी रणबीरनं चित्रपटाचे दिग्दर्शक नितेश तिवारी आणि निर्माता नमित मल्होत्रा यांच्याबरोबर आंतरराष्ट्रीय प्रेक्षकांना 'रामायण'चे पहिले दृश्य दाखवण्यासाठी लॉस एंजेलिसचा प्रवास केला. याशिवाय रणबीरनं श्रीरामची भूमिका साकारल्याबद्दल देखील काही विशेष गोष्टी सांगितल्या आहेत. नितेश तिवारी दिग्दर्शित या चित्रपटात रणबीरनं श्रीरामची, तर साई पल्लवीनं माता सीतेची, रवी दुबेनं लक्ष्मणाची आणि सनी देओलनं हनुमानाची भूमिका साकारली आहे. याशिवाय यश हा रावणाची भूमिका साकारताना दिसणार आहे.
रणबीर कपूरनं आपल्या भावना व्यक्त केल्या : या कार्यक्रमादरम्यान रणबीर, नितेश आणि नमित यांनी अनेक प्रश्नांची उत्तरे दिली. रणबीर सांगितलं की, "प्रभू राम अब्जावधी लोकांचे मार्गदर्शक राहिले आहेत. आपण गेल्यानंतरही ते तसेच राहतील. ते आपल्याला कठीण काळात माणुसकी शिकवतात. त्यांना 'मर्यादा पुरुषोत्तम' म्हटले जाते, ज्याचा अर्थ 'आदर्श पुरुष' असा होतो. प्रभू रामांना आजही सदसद्विवेकबुद्धीचे रक्षक म्हटले जाते." आता या कार्यक्रमातील अनेक फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे. हे व्हिडिओ अनेकांना आवडत आहेत. दरम्यान चित्रपटाची घोषणा झाल्यापासून चाहते याला पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत. तसेच या चित्रपटात अरुण गोविल दशरथाच्या, काजल अग्रवाल मंदोदरीच्या, इंदिरा कृष्णन कौशल्याच्या, लारा दत्ता कैकेयीच्या, रकुल प्रीत सिंग शूर्पणखाच्या आणि शीबा चड्ढा मंथराच्या भूमिकेत असणार आहेत.
या चित्रपटाचा पहिला आणि दुसरा भाग कधी प्रदर्शित होईल : या चित्रपटाला जर्मन चित्रपट संगीतकार आणि संगीत निर्माता हान्स झिमर आणि ए. आर. रहमान संगीत देत आहेत. दरम्यान नितेश तिवारी 'रामायणा' चित्रपट हा दोन भागांमध्ये प्रदर्शित करण्याची योजना आखत आहेत. पहिला भाग यावर्षी दिवाळीत प्रदर्शित होत आहे. दुसरा भाग पुढच्या वर्षी दिवाळीमध्ये म्हणजेच 2027मध्ये प्रदर्शित होणार आहे. नितेश आणि रणबीरचा एकत्र पहिला चित्रपट आहे. मात्र, यापूर्वी रणबीरनं नितेशच्या 'चिल्लर पार्टी' आणि 'भूतनाथ रिटर्न्स' या चित्रपटांमध्ये विशेष पाहुण्या कलाकाराची भूमिका केली होती. दरम्यान या चित्रपटाचं बजेट खूप भव्य असणार आहे. हा चित्रपट सुमारे 4,000 कोटीमध्ये तयार करण्यात येणार आहे.