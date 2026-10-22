कोलकात्यातील दसरानिमित्त भाषणाबद्दल अभिनेता रणबीर कपूरनं मागितली माफी...
अभिनेता रणबीर कपूरनं त्याच्या कोलकात्यातील दसरानिमित्त दिलेल्या भाषणाबद्दल माफी मागितली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 22, 2026 at 1:29 PM IST
हैदराबाद : अभिनेता रणबीर कपूरनं कोलकाता येथील दसऱ्याच्या कार्यक्रमात बोलण्याचा ओघ सुटल्याबद्दल माफी मागितली आहे. चेन्नईतील एका मोठ्या कार्यक्रमात त्यानं या घटनेवर भाष्य केलं आणि खेद व्यक्त करत, आपल्या 'रॉकस्टार' चित्रपटातील एक संवाद केला. रणबीर म्हणाला, "काल घडलेल्या एका घटनेबद्दल मी माफी मागतो. मी दसऱ्याच्या एका कार्यक्रमात होतो आणि माझ्याकडून एक चूक झाली. मला म्हणायचे होते की, 'वाईट कितीही शक्तिशाली असले तरी, शेवटी सत्य आणि चांगुलपणाचाच विजय होईल."
#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: Actor Ranbir Kapoor apologises for his remarks at a Dussehra event in Kolkata after videos of his speech went viral on social media. He says, "I would like to take this opportunity to apologise for the incident that happened yesterday. I was at the Dussehra event, and I had a slip of the tongue. What I meant to say is, ‘Burai chahe kitni bhi takatvar kyun na ho, aakhir mei jeet achai aur sachai ki hogi’..." He adds, "This reminds me of a collaboration that I had with Rahman sir (AR Rahman) in Rockstar. What I want to say is 'jo bhi main kehna chahoon, barbaad kare alfaaz mere'. So I truly apologize for that..."— ANI (@ANI) October 21, 2026
रणबीर कपूरनं मागितली माफी : आपली चूक स्पष्ट करण्यासाठी,'रॉकस्टार'मधील एका गाण्याचा संदर्भ दिला, ज्यात त्यानं संगीतकार ए. आर. रहमान यांच्याबरोबर काम केलं होतं. त्या गाण्याच्या ओळींचा संदर्भ देत तो म्हणाला, "जो भी मैं कहना चाहूं, बर्बाद करें अल्फाज मेरे." रणबीरनं आपल्या भाषणाचा समारोप करताना या चुकीबद्दल पुन्हा एकदा माफी मागितली. दसऱ्याच्या एक दिवस आधी कोलकाता येथील एका कार्यक्रमादरम्यान, त्यानं महाकाव्यातील सणाचा संदेश आणि त्याचे महत्त्व यावर चर्चा करत होती, तेव्हा त्याच्या एका विशिष्ट वाक्यामुळं सोशल मीडियावर गोंधळ उडाला होता. रणबीरनं स्पष्ट केलं की, दसरा लोकांना आठवण करून देतो की, वाईट कितीही शक्तिशाली वाटले तरी, शेवटी सत्य आणि चांगुलपणाचा पराभव होतो. त्यानं म्हटलं, "दसरा आपल्याला एका खूप सुंदर गोष्टीची आठवण करून देतो, वाईट कितीही शक्तिशाली असले तरी, शेवटी सत्य आणि चांगुलपणाचाच विजय होतो." रणबीर त्याच्या संवादात 'विजय' हा शब्द म्हणायला विसरला.
"Burai chahe kitni bhi taaqatvar kyon na ho, aakhir me ant sacchai aur acchai ka hi hogi" 😭😭🤣🤣 On Dussehra, Ranbir Kapoor ended up putting an end to sacchai and acchai himself. Bro is playing Lord Ram in the Ramayana! 🤣 https://t.co/w0DIeVX5Ih— Amit Kumar Sindhi (@AMIT_GUJJU) October 21, 2026
'रामायणा' चित्रपटाबद्दल : अभिनेत्याच्या या संवादानं सोशल मीडिया यूजर्सला आश्चर्यचकित केले आणि तो शब्द चर्चेचा विषय बनला. रामायण टीमची आणखी एक चूक झाली होती, जेव्हा निर्माता आणि वितरक दिल राजू यांनी चुकून मुख्य अभिनेता रणबीर कपूरचा उल्लेख 'रणवीर सिंग' असा केला आणि नंतर लगेचच आपली चूक सुधारली. हैदराबादमध्ये चित्रपटाच्या प्री-रिलीज कार्यक्रमात अभिनेत्याच्या कामाचे कौतुक करताना दिल राजू यांनी म्हटलं, "आम्ही त्याचे सर्व चित्रपट पाहिले आहेत. सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्यांपैकी एक, सर्वोत्कृष्ट नायक म्हणजे रणवीर सिंग गारू, माफ करा, रणबीर कपूर गारू." दरम्यान नितेश तिवारी दिग्दर्शित या आगामी चित्रपटात साई पल्लवी, रवी दुबे, विवेक ओबेरॉय, रकुल प्रीत सिंग, अनुपम खेर, फैसल मलिक आणि कुणाल कपूर यांच्यासह इतर कलाकारही आहेत. हा चित्रपट 5 नोव्हेंबर रोजी जगभरात प्रदर्शित होईल.