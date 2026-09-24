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संजय लीला भन्साली दिग्दर्शित 'लव्ह अँड वॉर'मधील रणबीर कपूरचा धमाकेदार फर्स्ट लूक आला समोर...

'लव्ह अँड वॉर' चित्रपटातील अभिनेता रणबीर कपूरचा फर्स्ट लूक प्रदर्शित करण्यात आला आहे.

love and war movie
'लव्ह अँड वॉर' चित्रपट (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 24, 2026 at 1:12 PM IST

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हैदराबाद : 2027मधील सर्वाधिक बहुप्रतीक्षित चित्रपटांपैकी एक असलेला 'लव्ह अँड वॉर' हा चित्रपट आहे. विकी कौशल, आलिया भट्ट आणि रणबीर कपूर यांच्यासह अनेक दिग्गज कलाकारांचा समावेश असलेला हा चित्रपट 2027 या नवीन वर्षाच्या पहिल्या महिन्यात प्रदर्शित होणार आहे. आता चित्रपट प्रदर्शित होण्याच्या चार महिने आधीच प्रेक्षकांसाठी निर्मात्यांनी एक भेट दिली आहे. 24 सप्टेंबर रोजी, 'लव्ह अँड वॉर' या चित्रपटाची पहिली झलक समोर आली आहे. चित्रपटातील रणबीर कपूरचा फर्स्ट लूक प्रदर्शित करण्यात आला आहे. विकी कौशल आणि भन्साली प्रॉडक्शन्सनं सोशल मीडियावर रणबीर कपूरचा फर्स्ट लूक शेअर केला आहे.

रणबीर कपूरचा फर्स्ट लूक : 'लव्ह अँड वॉर'चे दिग्दर्शन संजय लीला भन्साली यांनी केले असून, त्यांच्या भन्साली प्रॉडक्शन्सनं आज चित्रपटातील रणबीर कपूरचा जबरदस्त लूक शेअर केल्यानंतर पुन्हा एकदा हा चित्रपट चर्चेत आला आहे. चित्रपटामधील फर्स्ट लूकमध्ये, रणबीर कपूर एका आकाशी रंगाच्या विंटेज कारमध्ये बसलेला आहे. त्याचा एक हात कारच्या बाहेर लटकलेला आहे आणि दुसऱ्या हातानं तो स्टेअरिंग व्हील नियंत्रित करत आहे. बाहेर लटकलेला हात गोळी लागल्यामुळं झालेल्या जखमेतून आलेल्या रक्तानं माखलेला आहे. रणबीर कपूरनं आपल्या फर्स्ट लूकमध्ये डार्क गॉगल घातला असून, त्याचा चेहरा खूप आकर्षक असल्याचा दिसत आहे . 'लव्ह अँड वॉर'मधील रणबीरचा फर्स्ट लूक शेअर करताना भन्साली प्रॉडक्शन्सनं लिहिलं, 'तो दर्जा, तो दरारा, ती उत्कटता.' संजय लीला भन्साली यांचा चित्रपट 'लव्ह अँड वॉर' 21 जानेवारी 2027 रोजी प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटाला पाहण्यासाठी अनेकजण आतुर आहेत.

आलिया भट्टनं म्हटलं 'धमाका': रणबीर कपूरची स्टार पत्नी, आलिया भट्टनेही 'लव्ह अँड वॉर'मधील रणबीर कपूरच्या फर्स्ट लूकवर प्रतिक्रिया दिली आहे. स्वतः या चित्रपटाची मुख्य अभिनेत्री असलेल्या आलियानं, आपल्या स्टार पतीच्या फर्स्ट लूकला "SLBxRK..." असे कॅप्शन दिले आणि एक ब्लास्ट इमोजी शेअर केला आहे.

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ACTOR RANBIR KAPOOR
RANBIR KAPOOR FIRST LOOK
LOVE AND WAR MOVIE
रणबीर कपूर
RANBIR KAPOOR AND LOVE AND WAR

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