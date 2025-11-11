ETV Bharat / entertainment

'मला लहानपणापासूनच रहमान सरांबरोबर काम करायचे होते,' राम चरणनं 'पेड्डी'मधील 'चिकरी चिकीरी' गाण्याबद्दल मांडले आपले विचार...

'पेड्डी' चित्रपटातील 'चिकरी चिकीरी' या गाण्यानं सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला आहे. आता प्रेक्षक या गाण्याचा खूप आनंद घेत आहेत.

Ram charan and AR rahman
राम चरण आणि ए.आर. रहमान (राम चरण आणि ए.आर. रहमान (IANS/Song Poster))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 11, 2025 at 2:39 PM IST

मुंबई : साऊथ अभिनेता राम चरणच्या आगामी 'पेड्डी' चित्रपटाची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. आता या चित्रपटामधील 'चिकरी चिकीरी'बद्दलचा उत्साह वाढला आहे. सध्या हे गाणं सोशल मीडियावर ट्रेंडमध्ये आहे. या गाण्याला २४ तासांत ४६ दशलक्ष व्ह्यूज मिळवले आहेत. हे गाणं वर्षातील सर्वाधिक पाहिलेल्या आणि प्रिय गाण्यांपैकी एक बनलं आहे. 'चिकरी चिकीरी' गाणं हैदराबादमधील ए.आर. रहमानच्या संगीत कार्यक्रमात थेट सादर करण्यात आलं. दरम्यान 'पेड्डी'ची टीम - मेगा पॉवरस्टार राम चरण, जान्हवी कपूर आणि दिग्दर्शक बुची बाबू सना - यांनी स्टेजवर प्रवेश केला आणि 'चिकरी चिकीरी'च्या जादूनं संपूर्ण वातावरण चैतन्यमय झालं.

'चिकरी चिकीरी' गाण्याची जादू सोशल मीडियावर : 'चिकरी चिकीरी'च्या जादूनं ए.आर. रहमानच्या संगीत कार्यक्रमावर पूर्णपणे कब्जा केला आहे. या कार्यक्रमामध्ये प्रेक्षकांनी त्यांच्या उत्साही आणि चमकदार सादरीकरणाचा खूप आनंद घेतला आहे. आता हे गाणं संपूर्ण संगीत कार्यक्रमावर वर्चस्व गाजवत असून एक नवीन ट्रेंड बनत आहे. जेव्हा राम चरण स्टेजवर आला, तेव्हा तो म्हणतो, "रहमान सरांच्या संगीताचा भाग होण्याचे आणि माझ्या आवडत्या प्रोजेक्ट, 'पेड्डी'चा भाग होण्याचे माझे बालपणीचे स्वप्न होतं, मला वाटतं की यापेक्षा मोठे काहीही असू शकत नाही. खूप खूप धन्यवाद, माझे स्वप्न पूर्ण झाले आहे." दरम्यान प्रसिद्ध संगीतकार ए.आर. रहमान यांनी संगीतबद्ध केलंलं हे गाणं प्रेक्षकांना खूप पसंत आलंय.

'पेड्डी' चित्रपटाबद्दल : 'चिकरी चिकीरी'मधील गायन, नृत्य आणि दृश्यांसाठी देखील खूप कौतुक केलं जात आहे. 'पेड्डी' चित्रपटाला वर्षातील सर्वात रोमांचक चित्रपटांपैकी एक म्हणून ओळखले जात आहे. बुची बाबू सना दिग्दर्शित 'पेड्डी' ही एक ग्रामीण आणि भावनिक कथा आहे. या चित्रपटात राम चरण शक्तिशाली भूमिकेत दिसणार आहेत. बुची बाबू सना लिखित आणि दिग्दर्शित 'पेड्डी'मध्ये राम चरण व्यतिरिक्त जान्हवी कपूर, शिवा राजकुमार, दिव्येंदु शर्मा आणि जगपती बाबू देखील आहेत. या चित्रपटाची निर्मिती वेंकट सतीश किलारू यांनी केली आहे. हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर २७ मार्च २०२६ रोजी प्रदर्शित होणार आहे.

