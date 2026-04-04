अभिनेता राजपाल यादव साई चरणी लीन, 'भूत बंगला' चित्रपटाच्या यशासाठी केली प्रार्थना...

राजपाल यादव साईबाबांच्या दर्शनासाठी शिर्डीत गेला. यावेळी त्यानं त्यांच्या आगामी चित्रपट 'भूत बंगला' हिट व्हावा, यासाठी प्रार्थना केली.

Rajpal Yadav
राजपाल यादव (ETV Bharat)
Published : April 4, 2026 at 10:27 AM IST

शिर्डी : आपण शिर्डी साईबाबांच्या दर्शनासाठी 2020 पर्यंत नियमित येत होतो. मात्र कोरोना आला आणि त्यानंतर शिर्डी साईबाबांच्या दर्शनासाठी येणं जमलं नाही. आज साईबाबांचं बोलावणं आल्यानं दर्शनासाठी आल्याचं सांगत 17 एप्रिल रोजी प्रदर्शित होणाऱ्या 'भूत बंगला' या चित्रपटाचा यशासाठी साईबाबांच्या चरणी प्रार्थना केली असल्याचं प्रसिद्ध अभिनेता राजपाल यादवने सांगितलं आहे. राजपाल यादवने आज शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं. साईबाबांच्या दर्शनानंतर 'ई टीव्ही भारत'शी बोलताना राजपाल म्हणाला, "साईबाबा माझ्यासाठी एक प्रेरणा आहेत. एक पॉझिटिव्ह एनर्जी आहेत. साईबाबा एक विचार आहेत. साईबाबा माझ्यासाठी सगळे काही आहेत. साईबाबांना आपण ज्या रूपात मानतो. त्या रूपात ते आपल्याला दिसतात."

चेक बाऊन्स प्रकरण : अभिनेता राजपाल यादवला चेक बाऊन्स प्रकरणी पोलिसांनी अटक केली होती. यातून बाहेर काढण्यासाठी अनेक अभिनेत्यांनी मदत केली. यावर बोलताना राजपाल यादवने मदत करणाऱ्या सर्वांचे आभार मानले. तसंच "जन्माला आलो, तेव्हा गंगेत एकदा डुबकी घेतली होती, त्यातून बाहेर आलो तेव्हा जीवनात अनेक वेळा गोंधळलो होतो. याशिवाय अनेक वेळा या गोंधळातून बाहेर पडलो. जीवनात मी डुबतो तर तुमच्या प्रेमामुळं आणि संसाराच्या प्रेमाच्या कर्जात कायम डुबत असतो आणि डुबत राहीन. जीवनात सगळी धावपळ आहे. बाकी साईबाबांची कृपा आहे." असेही भावोद्गारही त्याने काढले. आगामी 17 एप्रिल रोजी 'भूत बंगला' चित्रपट प्रदर्शित होणार असून या चित्रपटात भुतांची कहाणी पाहायला मिळणार आहे. या चित्रपटात अक्षय कुमार, परेश रावल आणि राजपाल यादव यांसह अनेक कलाकार पाहायला मिळणार आहेत. 'भूत बंगला' चित्रपटाच्या यशासाठी साईबाबांच्या चरणी प्रार्थना केली असल्याचं यावेळी यादवने आवर्जून सांगितलं.

राजपाल यादव (ETV Bharat)



राजपाल यादवनं चेक बाऊन्सप्रकरणी बोलण्यास दिला नकार : दिल्ली उच्च न्यायालयानं गुरुवार 2 एप्रिल रोजी अभिनेता राजपाल यादवला चेक बाऊन्स प्रकरणात थकीत रक्कम भरण्यासाठी आणखी वेळ देण्यास नकार दिला. न्यायालयानं वारंवार होणाऱ्या विलंबावर आणि विसंगत युक्तिवादांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसंच या प्रकरणातील निकाल राखून ठेवला आहे. यावर बोलण्यास मात्र त्याने स्पष्ट नकार दिला.

Rajpal Yadav
राजपाल यादव (ETV Bharat)

राजपाल यादवनं चाहत्यांबरोबर सेल्फी काढली : साईबाबांचं दर्शन घेऊन अभिनेता राजपाल यादव बाहेर आल्यानंतर चाहत्यांनी त्याच्यासोबत सेल्फी घेण्याचा मोह आवरला नाही. यावेळी राजपाल यादव मराठीत बोलताना म्हणाले की, तुम्ही खूप चांगले फोटो काढता, माझे पण फोटो काढा. यावेळी साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी राजपाल यादवचा साईबाबांची मूर्ती आणि शाल देऊन सत्कार केला.

हेही वाचा :

Exclusive Interview: अभिनयाचं 'व्याकरण' मला माहीत असल्यानं, जे येतं ते सगळं करून पाहावंसं वाटतं! - राजपाल यादव

तुरुंगवास झाल्यानंतर राजपाल यादवचा फ्लॉप चित्रपट 'अता पता लपता' चर्चेत, चाहत्यांनी केली रि-रिलीजची मागणी...

सोनू सूद राजपाल यादवच्या कठीण काळात बनला तारणहार, चित्रपट ऑफर करून बॉलिवूडला त्याच्या पाठीशी उभे राहण्याचे केले आवाहन

