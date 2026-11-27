अभिनेता राजकुमार राव सपत्नीक साईबाबांच्या चरणी; दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शिर्डीतून दिला पाणी बचतीचा संदेश
साईदर्शनानंतर साईबाबा संस्थानच्या वतीने प्रभारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीपकुमार भोसले यांनी राजकुमार राव आणि पत्रलेखाचा शाल व साईबाबांची मूर्ती देऊन सन्मान केला.
Published : November 27, 2026 at 1:57 PM IST
शिर्डी : हिंदी चित्रपट सृष्टीतील सुप्रसिद्ध अभिनेते राजकुमार राव याने पत्नी पत्रलेखा पॉल हिच्यासह आज शुक्रवारी (27 नोव्हेंबर) शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं. साईदर्शनानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना शिर्डीत आल्यावर मनाला मोठी शांती आणि समाधान मिळाल्याची भावना व्यक्त केली. तसेच राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पाणी वाचवणं आणि पर्यावरणाचं संरक्षण करणं ही प्रत्येकाची सामूहिक जबाबदारी असल्याचं सांगत नागरिकांना पाणी बचतीचा संदेश दिला.
साईदर्शनानंतर साईबाबा संस्थानच्या वतीने प्रभारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीपकुमार भोसले यांनी राजकुमार राव आणि पत्रलेखाचा शाल व साईबाबांची मूर्ती देऊन सन्मान केला. यावेळी संस्थानचे प्रभारी जनसंपर्क अधिकारी दीपक लोखंडे उपस्थित होते.
यावेळी माध्यमांशी बोलताना राजकुमार राव म्हणाला की, "शिर्डीत आल्यावर नेहमीच खूप छान वाटतं. साईबाबांच्या दर्शनाने मनाला मोठी शांती आणि सकारात्मक ऊर्जा मिळते. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा संधी मिळते, तेव्हा साईबाबांच्या दर्शनासाठी शिर्डीत येत असतो".
'स्वतःवर विश्वास असणं आवश्यक' :
चित्रपटसृष्टीत कोणतीही पार्श्वभूमी नसताना अक्षय कुमार आणि शाहरुख खान यांच्याप्रमाणेच तुदेखील स्वतःच्या मेहनतीच्या जोरावर यश मिळवलं. बाहेरून येणाऱ्या कलाकारांना चित्रपटसृष्टीत संधी मिळवण्याबाबत काय सांगशील, असा प्रश्न विचारल्यावर राजकुमारनं सांगितलं की, मुंबई हे शहर बाहेरून येणाऱ्या प्रत्येक कलाकाराला संधी देणारं आहे. मात्र, यशस्वी होण्यासाठी अंगी कला, मेहनत करण्याची तयारी आणि स्वतःवरील विश्वास असणं आवश्यक आहे. त्याचबरोबर आई-वडिलांचे आशीर्वाद आणि ईश्वराची कृपा असेल, तर कोणत्याही क्षेत्रात यश मिळवता येतं, असं मत त्याने व्यक्त केलं.
'उज्ज्वल निकम यांच्याविषयी सखोल अभ्यास केला' :
आपल्या चित्रपटांमधील भूमिकांविषयी बोलताना राजकुमार रावनं विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांच्या जीवनावर आधारित बायोपिकचा उल्लेख केला. वास्तविक जीवनातील प्रेरणादायी व्यक्तिमत्त्वाची भूमिका साकारण्याची संधी मिळणं ही अभिनेत्यासाठी महत्त्वाची बाब असल्याचं सांगत, उज्ज्वल निकम यांची भूमिका साकारणं हे आपल्यासाठी मोठं आव्हान आणि जबाबदारी होती. ही भूमिका वास्तवदर्शी पद्धतीने साकारण्यासाठी आपण उज्ज्वल निकम यांच्याविषयी सखोल अभ्यास केला. त्यांचे अनेक व्हिडिओ पाहिले, त्यांच्या कामकाजाची पद्धत समजून घेतली आणि भूमिकेसाठी विशेष मेहनत घेतली. या चित्रपटातील आपल्या कामाला प्रेक्षकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याबद्दल त्यानं समाधानदेखील व्यक्त केलं.
दिग्दर्शक अमर कौशिक यांच्यासोबत सुरू असलेल्या चित्रपटाच्या शूटिंगबाबतही त्याने माहिती दिली. सध्याच्या चित्रपटाचं शूटिंग पूर्ण झाल्यानंतर बहुप्रतीक्षित 'स्त्री 2' या चित्रपटाच्या कामाला सुरुवात होणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
'प्रत्येकाने पाण्याची बचत केली पाहिजे' :
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राजकुमार रावनं जलसंवर्धन आणि पर्यावरण रक्षणाचा संदेश दिला. पाणी हे अत्यंत मौल्यवान असून त्याचा अपव्यय टाळून प्रत्येकाने पाण्याची बचत केली पाहिजे, असं आवाहन त्याने केलं. आपण निसर्गाची जितकी काळजी घेऊ, तितकीच निसर्ग आपली काळजी घेईल. निसर्गाचं अस्तित्व टिकलं तरच आपलं अस्तित्व टिकेल. त्यामुळे पाणी वाचविण्यासोबतच पर्यावरणाचं संरक्षण करणं ही प्रत्येक नागरिकाची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केलं.