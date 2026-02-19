सौरव गांगुलीच्या बायोपिकवर काम सुरू, राजकुमार रावनं शेअर केली पोस्ट
राजकुमार राव आता सौरव गांगुलीच्या आयुष्यावर आधारित बायोपिकसाठी काम करण्यासाठी सज्ज आहे. या चित्रपटाचं आता शूटिंग लवकरच सुरू होणार आहे.
हैदराबाद : अभिनेता राजकुमार राव लवकरच माजी भारतीय क्रिकेटपटू सौरव गांगुलीच्या जीवनावर आधारित बायोपिकवर काम सुरू करणार आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार या बायोपिकचं चित्रीकरण या वर्षी मार्चमध्ये सुरू होणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार चित्रपट लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड आणि ईडन गार्डन्सवर शूटिंग केला जाणार आहे. सौरव गांगुली भारतीय क्रिकेट संघाचा कर्णधार, खेळाडू म्हणून भाग असताना ज्या ठिकाणी सामने खेळले गेले त्याच ठिकाणांवर या बायोपिकचं चित्रीकरण होणार आहे. निर्मात्यांनी गांगुलीच्या आयुष्यातील महत्त्वाचे भाग दाखवण्यासाठी लॉर्ड्स आणि ईडन गार्डन्सची निवड केली आहे. गांगुलीच्या प्रवासात या मैदानांचं महत्त्वाचं स्थान आहे, म्हणून निर्मात्यांनी खऱ्या ठिकाणी शूटिंग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान सौरव गांगुलीच्या जीवनावरील बायोपिकची निर्मिती विक्रमादित्य मोटवानी आणि लव रंजन करत आहेत.
बायोपिकबद्दल माहिती केली शेअर : मोटवानी आणि लव फिल्म्स दोघेही हा चित्रपट खूप भव्य बनवण्याच्या तयारीत आहेत. खऱ्या ठिकाणी चित्रपटाचे शूटिंग करणे हे नेहमीच आव्हानात्मक असतं. आता या चित्रपटाच्या शूटिंग लोकेशनच्या परवानग्या मागणं सुरू आहे. चित्रपटाचं चित्रीकरण मार्चमध्ये कोलकाता, मुंबई आणि लंडनमध्ये होईल अशी योजना टीम आखत आहे. या चित्रपटासाठी राजकुमार राव खूप तयारी करत आहे. त्याने चित्रपटासाठी क्रिकेट प्रशिक्षण देखील घेतलं आहे. या चित्रपटामध्ये तो सौरव गांगुलीप्रमाणे मैदानावर धमाकेदार कामगिरी करताना दिसणार आहे. या चित्रपटामध्ये या क्रिकेट स्टारनं कसा भारतीय क्रिकेटवर खोलवर प्रभाव सोडला, हेदेखील प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. दरम्यान या बायोपिकबद्दल खुद्द राजकुमार रावनं आपल्या इंस्टाग्रामवर माहिती शेअर केली आहे. त्यानं आपल्या पेजवर दोन फोटोंचा कोलाज केला आहे. एका फोटोत उज्ज्वल निकम आणि सौरव गांगुली असल्याचे दिसत आहेत. याशिवाय तो या दोन्ही चित्रपटांसाठी किती मेहनत घेत आहे, याबद्दल देखील त्यानं आपल्या पोस्टमध्ये सांगितलं आहे.
राजकुमार रावचा आगामी चित्रपट : तसेच राजकुमार रावबद्दल सांगायचं झालं तर त्यानं नुकतेच वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांच्या आयुष्यावर आधारित चित्रपटाचं शूटिंग पूर्ण केलं आहे. हा बायोपिक लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार निकम यांचा बायोपिक हा 2026मध्ये रिलीज होणार आहे. याशिवाय सौरव गांगुलीचा बायोपिक 2027मध्ये रुपेरी पडद्यावर दाखल होईल, अशी चर्चा आहे.
