राजकुमार राव आणि पत्रलेखा यांच्या घरी झालं चिमुकलीचं आगमन, पोस्ट शेअर करून दिली जोडप्यानं माहिती...
राजकुमार राव आणि त्याची पत्नी पत्रलेखा यांचा लग्नाचा चौथा वाढदिवस आहे. आता त्यांना याच दिवशी मुलगी झाली आहे.
मुंबई - बॉलिवूड अभिनेता राजकुमार राव आणि त्याची पत्नी अभिनेत्री पत्रलेखा लग्नाच्या चार वर्षांनंतर मुलीचे पालक झाले आहेत. या जोडप्यानं इंस्टाग्रामवर चाहत्यांसाठी एक पोस्ट शेअर केली, जी सोशल मीडियावर खूप व्हायरल होत आहे. पालक झाल्याची बातमी शेअर करताना त्यांनी लिहिलं,'आम्हाला खूप आनंद झाला आहे. देवानं आम्हाला एका लहान परीचा आशीर्वाद दिला आहे. धन्य पालक, पत्रलेखा आणि राजकुमार.' यानंतर पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये लिहिलं त्यांनी लिहिलं, 'देवानं आमच्या चौथ्या लग्नाच्या वर्धापनदिनानिमित्त आम्हाला सर्वात मोठे आशीर्वाद दिला आहेत.'
राजकुमार राव आणि पत्रलेखाचं केलं स्टार्सनं अभिनंदन : राजकुमार रावनं वडील झाल्यानंतर शनिवारी सकाळी ही आनंदाची बातमी आपल्या चाहत्यांबरोबर शेअर केली. दरम्यान ऑक्टोबर २०२१ मध्ये राजकुमारनं पत्रलेखाला प्रपोज केलं. यानंतर एका महिन्यानंतर, १५ नोव्हेंबर रोजी त्यांनी चंदीगडमध्ये लग्न केलं. या जोडप्यानं त्यांच्या चौथ्या लग्नाच्या वर्धापनदिनानिमित्त आपल्या पहिल्या बाळाचं स्वागत केलंय. दरम्यान राजकुमारची ही पोस्ट पाहून सर्वजण त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव करत आहेत. आता चित्रपटसृष्टीतील अनेक कलाकारांनी या जोडप्याला शुभेच्छा दिल्या आहेत. वरुण धवननं त्याच्या पोस्टवर लिहिलं, 'मित्रांनो, क्लबमध्ये आपले स्वागत आहे.' यानंतर अली फजलनं लिहिलं, 'अरे देवा!!!! हे ऐकून खूप आनंद झाला. तुम्हा दोघांचेही अभिनंदन.' भारती सिंगनेही कमेंट केली, 'अभिनंदन, सुंदर प्रवास.' नेहा धुपियानेही पोस्टवर लिहिलं, 'तुमचे अभिनंदन. सर्वोत्तम हुडमध्ये आपले स्वागत आहे.'
पत्रलेखानं गरोदर राहिल्यानंतर केल्या होत्या व्यक्त भावना : दरम्यान एका मुलाखतीत पत्रलेखानं गरोदरपणाबद्दल सांगितलं होतं, "आम्ही खूप उत्साहित आहोत. प्रथम, बाळ येत आहे आणि कामाबद्दल सांगायचं तर, आमची पहिली निर्मिती काही महिन्यांत प्रदर्शित होत आहे. आम्ही आमचा दुसरा चित्रपट देखील तयार करत आहोत. बरेच काही घडत आहे आणि हा एक रोमांचक काळ आहे. यावर्षी गर्भवती राहणे माझ्यासाठी नवीन आशांनी भरलेले आहे. हा एक अतिशय विचित्र प्रवास आहे. शारीरिकदृष्ट्या तुम्ही वेगळे दिसता म्हणून ते कठीण आहे - या नऊ महिन्यांत तुमचे शरीर बदलते. तुमच्या कुटुंबात एक नवीन सदस्य जोडणार असल्यानं ते थोडे भारी देखील असू शकते."
