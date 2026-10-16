रजनीकांत स्टारर 'जेलर 2' चित्रपटानं केला रिलीजच्या पहिल्या दिवशी बॉक्स ऑफिसवर धमाका...
रजनीकांत यांच्या 'जेलर 2' चित्रपटानं रिलीजच्या पहिल्या दिवशी बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई केली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 16, 2026 at 10:46 AM IST
हैदराबाद : रजनीकांत अभिनीत 'जेलर 2' आज, 15 ऑक्टोबर रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला. हा चित्रपट या वर्षातील सर्वात मोठ्या चित्रपटांपैकी एक ठरला आहे. नेल्सन दिलीपकुमार दिग्दर्शित हा चित्रपट एक ॲक्शन कॉमेडी असून, 2023 साली प्रदर्शित झालेल्या 'जेलर' या चित्रपटाचा बहुप्रतीक्षित सीक्वेल आहे. 'जेलर' हा चित्रपट भारतात आणि जगभरात बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड यशस्वी ठरला होता. पहिल्या भागाप्रमाणेच, या सीक्वेललाही प्रेक्षक आणि समीक्षकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. आता या चित्रपटानं रुपेरी पडद्यावर चांगली धमाकेदार कमाई केली.
'जेलर 2'मधील कलाकार : 'जेलर 2'बद्दलची उत्सुकता वाढवणारी गोष्ट म्हणजे यातील कलाकारांची फौज. एस.जे. सूर्या, मिथुन चक्रवर्ती, सूरज वेंजारामूडू, मोहनलाल, विद्या बालन, रम्या कृष्णन, अण्णा राजन आणि जतीन सरना हे कलाकार या चित्रपटामध्ये आहेत, यामुळं या सीक्वेलला सर्वत्र प्रशंसा मिळत आहे. मात्र, 'जेलर 2'बद्दलची सर्वात मोठी चर्चा हृतिक रोशनच्या कॅमिओमुळं झाली आहे. 'भगवान दादा'नंतर रजनीकांतबरोबर त्याचे हे पुन्हा एकदा पडद्यावर एकत्र येणे आहे. हृतिक रोशन 'भगवान दादा' (1986) मध्ये बालकलाकार म्हणून दिसला होता.
'जेलर 2' चित्रपटाची कमाई : दरम्यान सॅकनिल्कच्या अहवालानुसार 'जेलर 2'नं जगभरातील बॉक्स ऑफिसवर किती कमाई केली याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. प्रदर्शनाच्या पहिल्याच दिवशी चित्रपटानं 59.70 कोटी रुपयांची कमाई केली. या चित्रपटानं तमिळमध्ये सर्वाधिक 43.35 कोटी रुपये कमावले, त्यानंतर तेलुगूमध्ये 12.50 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. यानंतर हिंदी आवृत्तीमध्ये 3.50 कोटी, यानंतर कन्नड आवृत्ती 35 लाखची कमाई केली आहे. याशिवाय 'जेलर 2' ला UA 16+ प्रमाणपत्र मिळालं आहे. या चित्रपटाचा रनटाईम 2 तास 45 मिनिटे आहे. दरम्यान नेल्सन दिलीपकुमार दिग्दर्शित आणि लिखित या चित्रपटात रजनीकांत यांनी एक प्रमुख भूमिका साकारली आहे. सन पिक्चर्सच्या बॅनरखाली कलानिधी मारन यांनी निर्मित केलेल्या या सीक्वेलचे संगीत आणि पार्श्वसंगीत अनिरुद्ध रविचंद्रन यांनी दिलंय.