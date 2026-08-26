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‘मृत्यूचक्र’मध्ये पुष्कराज चिरपुटकर साकारणार गूढ ‘गुरु’ची अनोखी भूमिका!

मराठी चित्रपट ‘मृत्यूचक्र’मध्ये पुष्कराज चिरपुटकर ‘गुरु’ची अनोखी भूमिका साकारणार आहे.

Pushkaraj Chirputkar
पुष्कराज चिरपुटकर (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 26, 2026 at 3:09 PM IST

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हैदराबाद : मराठी मनोरंजनविश्वात आपल्या सहज अभिनयशैलीनं वेगळी ओळख निर्माण करणारा अभिनेता पुष्कराज चिरपुटकर आता एका नव्या आणि रहस्यमय भूमिकेत प्रेक्षकांसमोर येण्यासाठी सज्ज झाला आहे. आगामी मराठी चित्रपट ‘मृत्यूचक्र’ चित्रपटामध्ये पुष्कराज ‘गुरु’ ही व्यक्तिरेखा साकारताना दिसणार असून, त्याच्या या भूमिकेभोवती सध्या कमालीचं गूढ निर्माण करण्यात आलं आहे.

पुष्कराज चिरपुटकरचा आगामी ‘मृत्यूचक्र’ चित्रपट : पुष्कराज चिरपुटकरनं आजवर विनोदी, गंभीर आणि वैविध्यपूर्ण व्यक्तिरेखा साकारून आपल्या अभिनयाची रेंज दाखवली आहे. अलीकडेच तो 'मुसाफिरा','भूतम भयम्', 'तिघी', 'समर्थ' यांसारख्या मराठी चित्रपटांमध्ये विविध भूमिकांमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. त्याच्या प्रत्येक भूमिकेत जाणवणारी सहजता आणि व्यक्तिरेखेला दिलेला स्वतःचा स्पर्श यामुळं ‘मृत्यूचक्र’मधील त्याचा नवा अवतार पाहण्यासाठी चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आहे. श्रीमहादेव फिल्म प्रोडक्शन प्रस्तुत आणि अध्यांश मोशन पिक्चर प्रोडक्शन्स निर्मित या चित्रपटाची निर्मिती प्रणाली उन्मेश वाघमोडे यांनी केली आहे. विलास वाघमोडे आणि अनुप्रिता कडु-गंगावणे यांनी चित्रपटाचं दिग्दर्शन केलं आहे.

Pushkaraj Chirputkar
पुष्कराज चिरपुटकर (पोस्टर)

पुष्कराज चिरपुटकरचा ‘गुरु’ अवतार : ‘मृत्यूचक्र’ हे रहस्य, थरार आणि अनपेक्षित घटनांनी गुंफलेलं कथानक असल्याचं सांगण्यात येत आहे. चित्रपटातील प्रत्येक पात्राचा कथानकाच्या प्रवाहावर महत्त्वाचा प्रभाव असल्यानं कोणती व्यक्तिरेखा कधी आणि कोणतं गूढ उलगडणार, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर पुष्कराजचा ‘गुरु’ हा अवतार विशेष लक्ष वेधून घेत आहे. ‘गुरु’ नेमका कोण आहे? त्याचा या रहस्यमय कथेशी संबंध काय? तो कथानकाला कोणती कलाटणी देणार? या प्रश्नांची उत्तरं मात्र निर्मात्यांनी अद्याप गुलदस्त्यात ठेवली आहेत. चित्रपटाच्या कथानकाबरोबरच त्यातील व्यक्तिरेखांची माहितीही टप्प्याटप्प्यानं समोर आणली जात आहे. मात्र ‘गुरु’च्या व्यक्तिरेखेची खरी बाजू जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षकांना चित्रपटगृहातच जावं लागणार आहे.

पुष्कराजचा ‘गुरु’ हा कथानकातील गूढ उलगडणारा चेहरा असेल की आणखी एका रहस्याची सुरुवात करणारा? या प्रश्नाचं उत्तर ‘मृत्यूचक्र’च्या प्रदर्शनानंतरच मिळणार आहे. ‘मृत्यूचक्र’ लवकरच संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रदर्शित होणार आहे.

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TAGGED:

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