पुलकित सम्राट आणि वरुण शर्मा स्टारर 'राहू केतू'ची रिलीज डेट आली समोर...

पुलकित सम्राट आणि वरुण शर्मा यांच्या विशेष प्रमुख भूमिका असलेला चित्रपट 'राहू केतू' सध्या चर्चेत आहे. या चित्रपटाची रिलीज डेट आता समोर आली आहे.

Rahu ketu movie
'राहू केतू'ची रिलीज डेट (Rahu ketu movie (IANS))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 17, 2025 at 12:50 PM IST

मुंबई : १७ नोव्हेंबर रोजी आगामी चित्रपट 'राहु केतू'च्या निर्मात्यांनी सोशल मीडियावर त्याच्या प्रदर्शनाची तारीख अधिकृतपणे जाहीर केली आहे. इंस्टाग्रामवर निर्मात्यांनी मोशन पोस्टर शेअर केला करत कॅप्शन लिहिलं आहे, 'दुप्पट मनोरंजन. दुप्पट मजा. नवीन वर्षामध्ये, दशा आणि दिशा बदलण्यासाठी येत आहे 'राहू-केतू'! 'राहु - केतू' १६ जानेवारी २०२६ रोजी चित्रपटगृहात.' याशिवाय चित्रपटाचे मुख्य कलाकार पुलकित सम्राट आणि वरुण शर्मा यांनीही त्यांच्या अधिकृत इंस्टाग्राम हँडलवर रिलीजची तारीख पुन्हा शेअर केली आहे. नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या मोशन पोस्टरमध्ये लिंबू आणि मिरची एका ठिकाणी टांगलेली दिसत आहे. त्यानंतर एक धूर येते आणि ती टांगलेली लिंबू आणि मिरची अचानक रंग बदलते.

'राहू केतू' चित्रपटाची रिलीज डेट आली समोर : दरम्यान या चित्रपटाबद्दल बोलताना, झी स्टुडिओजचे सीबीओ उमेश कुमार बन्सल यांनी एका निवेदनात म्हटलं आहे की, "झी स्टुडिओजमध्ये, आम्ही अशा कथांना प्रोत्साहन देण्यासाठी वचनबद्ध आहोत, ज्या गोंधळ दूर करतात आणि भारतीय प्रेक्षकांशी खोलवर जोडले जातात. 'राहू केतू' अगदी तेच करतो. ते आमच्या सांस्कृतिक श्रद्धा प्रणालींना खेळकर वळण देऊन आणि त्यांच्या कॉमिक वेळेसाठी आवडणाऱ्या मुख्य कलाकारांना एकत्र आणते. विनोदी शैलीला मौलिकता, प्रासंगिकता आणि हृदयासह पुढे नेणाऱ्या चित्रपटाला पाठिंबा देण्याचा आम्हाला अभिमान आहे." ब्लाइव्ह प्रॉडक्शन्सचे निर्माते सूरज सिंग यांनी चित्रपटाबाबत म्हटलं, "सुरुवातीपासूनच, आम्हाला माहित होते की, 'राहू केतू'ला मन, व्यंग्य आणि प्रमाण संतुलित करू शकेल अशा टीमची आवश्यकता आहे. विपुलचे दृष्टिकोन तेच करते. हा चित्रपट आम्ही ज्या मनोरंजनावर विश्वास ठेवतो, त्या भावनेला घेऊन जातो, तसेच प्रेक्षकांना अनुभवण्यासाठी खरोखर काहीतरी नवीन देतो. झी स्टुडिओजसोबत भागीदारी करण्यास आम्हाला खूप आनंद होत आहे आणि प्रेक्षकांना या जगात प्रवेश केला पाहिजे यासाठी आम्ही उत्सुकता आहे."

'राहू केतू' चित्रपटाबद्दल : 'राहू केतू' लोककथा, परिस्थितीजन्य विनोद आणि स्पष्ट सामाजिक अंतर्दृष्टीचे घटक एकत्र आणून एक आकर्षक सिनेमॅटिक अनुभव तयार करणारा चित्रपट असणार आहे. रोजच्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर आधारित, या चित्रपटातून 'फुकरे' फ्रँचायझीनंतर पुलकित सम्राट आणि वरुण शर्मा यांच्या जोडीनं पुनरागमन केलं आहे. आगामी विनोदी चित्रपटात शालिनी पांडे, पियुष मिश्रा, चंकी पांडे, अमित सियाल आणि मानुषी चड्ढा यांच्याही विशेष भूमिका असणार आहेत. विपुल विग दिग्दर्शित आणि लिहिलेला, 'राहू केतू' हा चित्रपट विनोदी चित्रपट प्रेक्षकांचं भरपूर मनोरंजन करेल. झी स्टुडिओज आणि ब्लाइव्ह प्रॉडक्शन्स निर्मित, 'राहू केतू' हा चित्रपट १६ जानेवारी २०२६ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

