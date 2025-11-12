सुख म्हणजे नक्की काय असतं? 'विक्रमादित्य' प्रशांत दामले 'एक्स्लुसिव्ह'!
प्रसिद्ध अभिनेता प्रशांत दामले 13,333 वा प्रयोग 16 नोव्हेंबरला सादर करणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर ईटीव्ही भारत - महाराष्ट्रचे संपादक सचिन परब यांच्याशी दिलखुलास गप्पा मारल्या.
Published : November 12, 2025 at 2:23 PM IST
हैदराबाद - मराठी रंगभूमीवरचा निर्विवाद 'सुपरस्टार' प्रशांत दामले आता आणखी एका विक्रमाला गवसणी घालणार आहेत. व्यावसायिक रंगभूमीवर अभिनेता म्हणून 13,333 वा प्रयोग येत्या १६ नोव्हेंबरला सादर करणाऱ्या प्रशांत दामले यांनी ईटीव्ही भारत -महाराष्ट्रचे संपादक सचिन परब यांच्याशी दिलखुलास गप्पा मारल्या आहेत.
दिनांक 16 नोव्हेंबरला 'शिकायला गेलो एक' नाटकाच्या मंचनासाठी पुण्यातील बालगंधर्व रंगमंदिराचा मखमली पडदा सरकणार तोच मुळी उपस्थित नाट्यरसिकांना ऐतिहासिक क्षणांचे साक्षीदार ठरवण्यासाठी! मराठी रंगभूमीवरचा देखणा, गोंडस, जबरदस्त प्रतिभेचा, सुरेल गळ्याचा, रसिकांचा लाडका अभिनेता प्रशांत दामले आपल्या व्यावसायिक रंगभूमीवरच्या कारकिर्दीत अभिनेता म्हणून 13,333 वा प्रयोग सादर करणार आहेत. दिवसाला सर्वाधिक नाट्यप्रयोग, वर्षाला सर्वाधिक नाट्यप्रयोग हे विक्रम प्रशांत दामले यांच्या नावावर आधीच जमा झालेले आहेत. थोडक्यात विक्रम रचणं प्रशांत दामले यांच्यासाठी नवं नाही.
13333? हाय काय, नाय कायः"खरंतर, आजही कुठलाही प्रयोग करायचं म्हटलं की आपण त्याला प्रयोग म्हणतो. रोजच्या रोज मला प्रयोग करण्याची संधी मिळते, ही माझ्यावर रंगदेवतेची कृपा आहे. नाटकाच्या माध्यमातून मला रोज शिकायला मिळतं. 13,333 नाट्य प्रयोग कधी झाले हे मला कळलंच नाही. 2021-22 मध्ये 12,500 प्रयोग झाले होते. काम सुरूच राहतं, प्रयोग सुरू असतात, नवनवीन नाटक आपण करत असतो. रोज प्रयोग करत असतो. त्यातून नवनवीन गोष्टी शिकत असतो. 13,333 हा एक टप्पा आहे असं मला वाटतं. हा एक नंबर आहे." असं विनम्रपणे सांगताना या प्रवासातून खूप काही शिकायला मिळाल्याची कृतज्ञताही त्यांनी व्यक्त केली." दर प्रयोगाला रसिकांचा प्रतिसाद उत्स्फूर्त असतो. त्यामुळं अजून जोर येतो. दमत का नाही? असा प्रश्न लोकांना पडत असतो. पण नाटकाचे तीन-चार तास मी आनंदात असतो. तिथून बाहेर पडल्यानंतर मला बाकीची कामं असतात. परंतु, 13,333 हा माझ्या आयुष्यातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. माझी जबाबदारी वाढली. मला अजूनही खूप शिकायचं आहे, यादृष्टीनं मी या आकड्याकडं बघतो." आपल्याच यशाकडे 'पाहुणा' म्हणून पाहण्याचा प्रशांत दामले यांचा तटस्थ दृष्टीकोन! पण 13,333 व्या प्रयोगाचं दडपण आपल्यावर आलेलं नाही, असं प्रशांत दामले आवर्जून सांगतात.
'विक्रमादित्य' बिरुदाचं वलय: - टूरटूर, मोरुची मावशी, ब्रह्मचारी, गेला माधव कुणीकडे, एका लग्नाची गोष्ट, जादू तेरी नजर, प्रियतमा, बहुरुपी ते अगदी साखर खाल्लेला माणूस आणि अलीकडचंच... शिकायला गेलो एक. प्रशांत दामले यांच्या अभिनयसामर्थ्याची उंची कुणाचेही डोळे दीपवणारी आहे. अंगभूत कर्तृत्व आणि अथक परिश्रमाच्या बळावर प्रशांत दामले इथपर्यंत पोहोचले आहेत, यावर कुणाचंही दुमत होणं अवघड आहे. उण्यापुऱ्या चार दशकात दामले यांना नाट्यरसिकांची नस कळली आहे. आजही काम करताना सुरुवातीचे 20-25 प्रयोग अतिशय सजगपणे काम करावं लागतं, असं दामले सांगतात. याकामी नाट्यरसिकांच्या प्रतिक्रिया त्यांना मदत करतात. "कोणत्या वाक्यावर प्रतिक्रिया येत आहेत? कशा आहेत? त्याचा आवाज किती आहे? याकडं बारकाईनं लक्ष द्यावं लागतं. हे एकदा 'सेट' झालं की काम सोपं होतं. यावरच नाटकाचा 'पेस' ठरतो. हा सगळा गणिताचा आणि ऐकण्याचा भाग आहे. तुम्ही जेवढं जास्त ऐकाल, तेवढं जास्त तुम्ही रिअॅक्ट होऊ शकता, असं मत प्रशांत दामले आपलं मत प्रांजळपणानं व्यक्त करतात.
नाट्यगृह खूपच महत्त्वाचंः "कोणत्याही कलाकाराच्या सादरीकरणामध्ये कोणतंही नाट्यगृह महत्वाची भूमिका बजावतं असतं. एखाद्या नाट्यगृहात आपण कमालीचे खुललो आहोत आणि कधी तरी असं होतं की आपण जेवढं खुलायला पाहिजे तेवढं खुलत नाही. नाट्यगृहाचा सगळ्यात महत्त्वाचा भाग असतो तो म्हणजो अॅकोस्टिक्स. अॅकोस्टिक्स जर उत्तम असेल तर नाट्य प्रयोग अधिक रंगतो, असं निरीक्षण त्यांनी नोंदवलं. शिवाय नाट्यगृहात नाटक पाहण्यासाठी आलेल्या प्रेक्षकांचा वयोगट काय, हेही महत्त्वाचं असतं. साधारणत: पाच सेकंदाचा विनोद असेल काही ठिकाणी तो तीन सेकंदांचा येतो. मग, आम्ही काही सेकंद थांबून पुढचं वाक्य घ्यायचं असतं. ही सगळी नाटकातील गणितं आहेत. नाट्यगृह कसं आहे? नाट्यगृहाचं अॅकोस्टिक्स, प्रेक्षकांची मन:शांती या सगळ्या गोष्टी तिथं 'काऊंट' होतात, असं मला वाटतं." ही प्रशांत दामले यांची वक्तव्यं नाट्यशास्त्राच्या विद्यार्थ्याला अभ्यास म्हणून उपयुक्त ठरावीत.
...आणि प्रशांत दामलेः प्रशांत दामलेंना रंगभूमीवर बागडताना पाहणाऱ्या नाट्य रसिकांची ही तिसरी पिढी आहे. म्हणजे प्रशांत दामले यांचा आजवरचा रंगभूमीवरचा वावर थक्क करणारा आहे. 'विनोद म्हणजे प्रशांत दामले', आणि 'विनोदी नाटक म्हणजे प्रशांत दामले' हे समीकरण तयार झालेलं आहे. मराठी रंगभूमीवर पात्रपरिचय करुन देताना 'आणि' ला प्रचंड महत्त्व आहे. आपल्या नाट्य अभिनय कारकिर्दीच्या आजवरच्या कारकिर्दीच्या अर्ध्याहून अधिक मोठ्या प्रवासात प्रशांत दामले 'आणि' चा दिमाख (चांगल्या अर्थाने) मिरवत आहेत. डॉ. काशिनाथ घाणेकर यांच्यानंतर हमखास 'हाऊसफुल्ल' मनोरंजनाची हमी देणाऱ्या एका हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतक्या कलावंतांमध्ये प्रशांत दामले यांचा नंबर वरचा आहे. मात्र, निर्माता म्हणून याच प्रशांत दामले यांनी बहुरुपी सारखा स्वतःच्या विनोदी अभिनेता या प्रतिमेला छेद देणारा प्रयोगही केला. त्या प्रयोगाच्या अल्पयशाचा परिणाम म्हणा किंवा विनोदी नाटक करण्यात जास्त मोठं आव्हान आहे, असं वाटतं म्हणून म्हणा, दामले स्थिरावले ते विनोदी व्यक्तिरेखा प्रभावीपणे साकारणारे अभिनेता म्हणूनच. निखळ विनोद करणं प्रचंड अवघड काम असल्यानं हे आव्हान आपल्याला पेलायला आवडतं, असं त्यांचं मत आहे. अर्धा-अर्धा, एक-एक सेकंदाचा त्यात काऊंट असतो. अॅक्शन-रिअॅक्शन या सगळ्या गोष्टींचा त्यात काऊंट असतो. दामले यांच्याच भाषेत सांगायचं तर विनोदी नाटक मुरलेल्या लोणच्यासारखं असायला हवं. यासाठीच आपण विनोदी नाटकात काम करतो, याचा अभिमान वाटत असल्याचं ते आनंदानं मान्य करतात. मालिका, चित्रपटांमध्ये आपली चुणूक दाखवल्यानंतरही नाटकातच खऱ्या अर्थाने करियर करण्याचा त्यांचा निर्णय व्यावहारिकही म्हणायला हवा. अशोक सराफ, लक्ष्मीकांत बेर्डे यांच्या झंझावातात प्रशांत दामले या गुणी अभिनेत्याला चित्रपटांमध्ये म्हणावी तशी संधी मिळाली नसती, हे त्यांचे चाहतेही मान्य करतात. या न्यायानं दामले यांनी चित्रपटांमध्ये काम कमी करत नाटकाकडे मोर्चा वळवणं नाट्यरसिकांच्या पथ्यावरच पडलं.
'बहुरुपी': प्रशांत दामले हे मराठी रंगभूमीची शिखर संस्था असलेल्या अखिल भारतीय नाट्य परिषदेचं नेतृत्व करतात. "माझे 60 सहकारी आहेत ते अतिशय सहकार्य करतात. नाट्य परिषद कशी चालवायची हे मला माहित नव्हतं. त्यामुळं त्यांचं मार्गदर्शन, मदत या गोष्टी मला काम करताना जाणवल्या. मराठी नाटकाचं संवर्धन करणं, त्याची जोपासना करणं हे नाट्य परिषदेचं सर्वात महत्त्वाचं काम आहे. नाट्यचळवळ वाढवण्यासाठी काय करता येईल? तर महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात अनेक कलाकार असतात. त्या कलाकारांना शोधायचं. त्यांना संधी देऊन पुढं आणायचं. हे नाट्य परिषदेचं अतिशय महत्त्वाचं काम आहे." अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेचे अध्यक्ष या भूमिकेतून प्रशांत दामले हे विचार मांडतात. नाट्य परिषद आणि राजकारण या विषयावर मात्र "राजकारणी लोकांशी माझा फारसा संबंध येत नाही. माझं काम नाट्य परिषदेचं आहे. राजकारण वेगळं आणि माझं काम वेगळं आहे." अशी त्यांची नेमकी प्रतिक्रिया आहे. शिवाय नाट्यरसिक आणि कलावंतांमधलं अंतर संपवणं म्हणजेच नाटक यशस्वी करणं, ही निर्माता म्हणून भूमिका मी मांडली. आणखी एक. नाटकालय हे नाटकाच्या बुकिंगला वाहिलेलं अॅप हे सुद्धा प्रशांत दामले यांचं 'ब्रेन चाइल्ड'. अभिनेता या भूमिकेपलीकडची 'रंगधर्मी' ही भूमिका कसोशीनं जपताना होणाऱ्या कसरतीचा आनंद हा 63 वर्ष उलटलेला तरुण खचितच घेत असणार, हे जाणवत राहतं.
रंगभूमीवर आपल्या एंट्रीसरशी टाळ्या मिळवणाऱ्या, पैजेवर 'लाफ्टर' वसूल करणाऱ्या प्रशांत दामले यांचं ईटीव्ही भारत परिवाराशी जुनं नातं आहे. एरवी लेखकानं लिहिलेले संवाद नाट्यरसिकांपर्यंत पोहोचवणाऱ्या दामले यांच्या शैलीची रंगभूमीच्या इतिहासात 'दामले शैली' अशी नोंद झाली तरी नाट्यरसिकांना नवल वाटणार नाही. चेहऱ्यावर अभिनेत्याचा रंग नसतानाही दामले त्यांचे विचार 'मुद्देसूद' मांडतात. अभिनेता, निर्माता, अखिल भारतीय नाट्य परिषदेचे अध्यक्ष आदी भूमिकांमध्ये ते गल्लत करत नाहीत. वादाची पार्श्वभूमी असलेल्या अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी त्यांनी नेटानं सांभाळली. मात्र त्यांना या जबाबदारीतून मोकळं का व्हायचं होतं? "एक लाफ्टर हुकला तर मला एक लाख रुपये गमावल्यासारखे वाटतात," असं ते का म्हणाले? मराठी चित्रपटसृष्टीत विशिष्ट कलावंतांची मक्तेदारी होती का? ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ रंगकर्मी दिवंगत प्रभाकर पणशीकर यांनी मराठी नाटकांबद्दल मांडलेलं मत आजच्या काळाला सुसंगत नाही असं त्यांना का वाटतं? मराठीजनांच्या काळजाजवळचा प्रश्न. ए आय तंत्रज्ञान आपल्या मराठी रंगभूमीचा गळा आवळू शकेल का? यावरचं थेट मतप्रदर्शन. ईटीव्ही भारतला प्रशांत दामले यांनी दिलेली ही मुलाखत म्हणजे सर्वार्थाने 'एक्स्लुसिव्ह' आणि सुख म्हणजे नक्की काय असतं, हे सांगणारी!