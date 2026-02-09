ETV Bharat / entertainment

संदीप रेड्डी वांग्गा आणि प्रकाश राजमध्ये झाले मतभेद , 'स्पिरिट' चित्रपटामधून घेतला माघार

'स्पिरिट'च्या शूटिंगदरम्यान संदीप रेड्डी वांग्गा आणि प्रकाश राजमध्ये मतभेद झाल्यानंतर अभिनेत्यानं चित्रपट सोडला आहे.

Sandeep Reddy Vanga and Prakash raj
संदीप रेड्डी वांग्गा आणि प्रकाश राज (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 9, 2026 at 1:27 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई - तेलुगू अभिनेता प्रभास स्टारर 'स्पिरिट' हा चित्रपट अनेक दिवसांपासून चर्चेत आहे. या चित्रपटामध्ये पूर्वी दीपिका पदुकोण ही अभिनेत्री दिसणार होती. आता या चित्रपटामध्ये तृप्ती डिमरी दिसणार आहे. दरम्यान हा चित्रपट दीपिकानं काही दिवसापूर्वी सोडला होता. यानंतर ती सोशल मीडियावर चर्चेत आली होती. आता पुन्हा एकदा संदीप रेड्डी वांग्गाचा चित्रपट अभिनेता प्रकाश राजनं देखील सोडला आहे. अलीकडेच या चित्रपटाचं एक पोस्टर सोशल मीडियावर व्हायरल झालं होतं, ज्यानंतर एक खळबळ उडाली होती. आता पुन्हा एकदा 'स्पिरिट' चित्रपटाबद्दल सोशल मीडियावर अनेकजण चर्चा करताना दिसत आहेत. अनेकजण सोशल मीडियावर प्रश्न करत आहे की, प्रकाश राज यांनी चित्रपट का सोडला ?

प्रकाश राजनं 'स्पिरिट' चित्रपट सोडला : आता याचं उत्तर आम्ही तुम्हाला देणार आहोत. मिळालेल्या माहितीनुसार प्रकाश राज यांनी संदीप रेड्डी वांग्गाचा 'स्पिरिट' हा शूटिंग सुरू असताना सोडला आहे. या चित्रपटाचं शूटिंग हे हैदराबादमध्ये सुरू होते. शूटिंगदरम्यान प्रकाश राज आणि संदीप रेड्डी वांग्गामध्ये एका दृश्यावरून वाद झाला. हा वाद पटकथा आणि विशिष्ट दृश्यासाठी झाले. यादरम्यान दोघांमध्ये मतभेद झाले. सुरुवातीला हा वाद जास्त मोठा नव्हता मात्र, यानंतर त्याला तीव्र रुप मिळाले. यानंतर अभिनेत्यानं मध्येच चित्रपट सोडला. दरम्यान संदीप रेड्डी वांग्गा आणि प्रकाश राज यांच्यात सुरुवातीपासूनच वर्तणुकीशी संबंधित समस्या होत्या. त्यांचं असं वागणं निर्मिती संघाला अजिबात आवडले नव्हते. आता यानंतर प्रकाश राजनं या प्रोजेक्टमधून माघार घेताला आहे.

'स्पिरिट' चित्रपटातील पहिले पोस्टर : याप्रकरणी प्रकाश राज यांनी कोणतीही माहिती शेअर केली नाही. अभिनेत्यानं मध्यंतरीच चित्रपट सोडल्यानं त्याची जागा कोण घेईल याबद्दल सोशल मीडियावर चर्चा होत आहेत. दरम्यान नवीन वर्षांच्या दिवशी संदीप रेड्डी वांग्गानं चित्रपटातील पहिले पोस्टर शेअर केले होते. यामध्ये प्रभास आणि तृप्ती डिमरी एकत्र दिसले होते. पोस्टरमध्ये अभिनेत्री प्रभाससाठी सिगारेट पेटवताना दिसली होती. या चित्रपटामध्ये प्रभास आणि तृप्ती व्यतिरिक्त विवेक ओबेरॉय देखील एका महत्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहे. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर 5 मार्च 2027 रोजी पाच भाषांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

हेही वाचा :

  1. 'स्पिरिट'नंतर, दीपिका पदुकोण 'कल्की २८९८ एडी - २'मधून बाहेर, निर्मात्यांनी कारण केलं उघड...
  2. 'स्पिरिट' वादाच्या पार्श्वभूमीवर दीपिका पदुकोणचं आलं विधान समोर, वाचा सविस्तर...
  3. 'तू कोण आहेस ते दाखवून दिलं आहेस', 'स्पिरिट'ची कहाणी लीक झाल्यावर दीपिका पदुकोणवर संदीप रेड्डी वांगानं साधला निशाना...

TAGGED:

SANDEEP REDDY VANGA
SANDEEP REDDY VANGAS FILM SPIRIT
ACTOR PRAKASH RAJ
PRAKASH RAJ WITHDRAW FROM SPIRIT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.