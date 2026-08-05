ETV Bharat / entertainment

'गजनी' चित्रपटातील अभिनेता प्रदीप रावत यांचं कर्करोगामुळं झालं निधन...

'गजनी' चित्रपटासाठी ओळखले जाणारे अभिनेता प्रदीप रावत यांचं कर्करोगाशी झुंज देताना वयाच्या 74व्या वर्षी निधन झाल्याची बातमी समोर आली आहे.

Pradeep Rawat
प्रदीप रावत (Images - Getty)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 5, 2026 at 9:53 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : अभिनेता प्रदीप रावत यांचं मंगळवारी म्हणजेच 4 ऑगस्ट रोजी निधन झालंय. अभिनेता यशपाल शर्मा यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे ही माहिती दिली आहे. त्यांच्या निधनाच्या बातमीनं चित्रपटसृष्टीला मोठा धक्का बसला आहे. अभिनेत्याचं रक्ताच्या कर्करोगामुळं निधन झाल्याचं समोर आलं आहे. प्रकृती खालावल्यामुळं त्यांच्यावर रुग्णालयात दीर्घकाळ उपचार सुरू होते. त्यांनी भिवंडीतील रुग्णालयात अखेरचा श्वास घेतला. आता सोशल मीडियावर अनेकजण त्यांना श्रद्धांजली वाहत आहेत. अनेक स्टार्स आपल्या पोस्टद्वारे त्यांच्या कुटुंबाला हिंम्मत देताना दिसत आहेत.

प्रदीप रावत यांचं वयाच्या 74व्या वर्षी निधन : प्रदीप रावत यांच्याबद्दल सांगायचं झाल्यास, त्यांचा जन्म 21 जानेवारी 1952 रोजी झाला होता. त्यांचे लग्न कल्याणी रावत यांच्याशी झालं होतं. त्यांना दोन मुले आहेत. तसेच त्यांच्या कारकिर्दीवर नजर टाकल्यास, त्यांनी मराठी, तेलुगू, हिंदी आणि तमिळ चित्रपटांमध्ये काम केलंय. त्यांनी टेलिव्हिजनमधून आपल्या करिअरची सुरुवात केली होती. ते त्यांच्या खलनायकी भूमिकांसाठी ओळखले जातात. प्रदीप यांना बी.आर. चोप्रा यांच्या 'महाभारत'मधून पहिल्यांदा त्यांना चांगलीच प्रसिद्धी मिळाली होती. यामध्ये त्यांनी अश्वत्थामाची भूमिका साकारली होती.

प्रदीप रावत यांचं वर्कफ्रंट : प्रदीप यांनी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण 1985मध्ये केलं. 'ऐतबार' या हिंदी चित्रपटात त्यांनी पोलीस इन्स्पेक्टरच्या भूमिका केली होती. यानंतर ते 'मेरी जंग'मध्ये दिसले. आप के साथ, समुंदर, इंसाफ, काश, आवारगी, मार मिटेंगे, अग्निपथ, बागी, ​​कायदा कानून, कोहरा, जज्बात, इन्सानियत, पोलीसवाला गुंडा, कोयला, राजकुमार आणि दीवार या चित्रपटांमध्ये ते दिसले आहेत. त्यांनी 2001मधील 'लगान'मध्ये देवा सिंग सोधीची भूमिका केली होती. त्यांची ही भूमिका खूप गाजली होती. याशिवाय त्यांनी 2008मध्ये 'गजनी' या चित्रपटामध्ये काम केलं होतं. या चित्रपटामध्ये त्यांनी खलनायकाची भूमिका साकरली होती. 2011मध्ये 'शबरी', 2013 मध्ये 'ग्रँड मस्ती', 2015 मध्ये 'सिंग इज ब्लिंग' आणि 2025मध्ये 'छावा' या चित्रपटांमध्येही त्यांनी काम केलंय. तसेच ते मराठी चित्रपट रुद्रामध्येही दिसले आहेत.

हेही वाचा :

  1. आमिर खानची पूर्वाश्रमीची पत्नी किरण रावनं सोनम वांगचुक यांना दिला पाठिंबा, '3 इडियट्स'मधील फुन्सुख वांगडू पात्राबद्दल आलं 'हे' समोर विधान...
  2. गौरी स्प्रॅटसोबतच्या आपल्या तिसऱ्या लग्नावरून निर्माण झालेल्या वादावर आमिर खाननं मौन सोडले
  3. 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' आमिर खान अडकला तिसऱ्यांदा विवाहबंधनात; वांद्रे येथील निवासस्थानी गौरी स्प्रॅटबरोबर थाटला संसार!

TAGGED:

PRADEEP RAWAT
CANCER BATTLE
GHAJINI MOVIE VILLAIN
प्रदीप रावत
PRADEEP RAWAT DEATH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.