'भागम भाग 2' चित्रपटामध्ये गोविंदा नसणार, परेश रावल यांनी केली पुष्टी...
बॉलिवूड स्टार परेश रावल यांनी आता 'भागम भाग 2' चित्रपटाबद्दल एक खुलासा केला आहे. या चित्रपटामध्ये गोविंदा नसणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.
Published : February 11, 2026 at 10:48 AM IST
हैदराबाद : सध्या 'भागम भाग 2' हा चित्रपट खूप चर्चेत आहे. या चित्रपटामध्ये आता गोविंदा दिसणार की नाही याबद्दल सोशल मीडियावर बऱ्याच दिवसांपासून चर्चा होत आहेत. आता याबद्दल एक अपडेट आली आहे. बॉलिवूड अभिनेता परेश रावल यांनी याबाबत एक खुलासा केला आहे. त्यांनी चित्रपटाबद्दल सांगताना म्हटलं की, 'भागम भाग 2' चित्रपटात गोविंदा नसेल. दरम्यान अलीकडेच एक बातमी समोर आली होती की, गोविंदाची जागा हा मनोज बाजपेयी घेईल. आता या चित्रपटामध्ये सर्वांचा लाडका 'हिरो नंबर 1' नसल्यानं अनेकजण नाराज झाले आहेत. 'भागम भाग' चित्रपटामध्ये अक्षय कुमार, परेश रावल आणि गोविंदाची यांचा अभिनय अनेकांना आवडला होता. या चित्रपटामध्ये त्यांच्या कॉमेडीमुळं प्रेक्षक जोरदार हसले होते.
परेश रावलनं केला खुलासा : दरम्यान परेश रावल यांनी एका मुलाखतीमध्ये सांगितलं की, "मला खरोखरच कारण माहिती नाही, तो कसा बाहेर पडला.आम्हाला गोविंदाची आठवण येईल." तसेच त्यांनी असं सांगितलं की, ते या चित्रपटात दुहेरी भूमिका साकारणार आहे आणि याबद्दल ते उत्सुक आहे. पुढं त्यांनी सांगितलं की, मनोज बाजपेयी खरोखरच 'भागम भाग 2'मध्ये मुख्य भूमिकेत सामील झाला आहे. 'भागम भाग'मध्ये गोविंदा आणि अक्षय कुमार यांच्या जोडीनं त्यांच्या विनोदी केमिस्ट्रीने सर्वांना हसवले. सीक्वेलमध्ये मनोज आणि अक्षय यांच्या जोडीबद्दल बोलताना परेश म्हणाले, "ही एक वेगळी आणि सर्वोत्तम जोडी असेल."
'भागम भाग 2' चित्रपटाबद्दल : राज शांडिल्य 'भागम भाग 2'चं दिग्दर्शित करणार असल्याचं समजत आहे. या चित्रपटात अक्षय कुमारबरोबर मीनाक्षी चौधरी मुख्य अभिनेत्री म्हणून दिसणार आहे. तसेच चित्रपटासाठी आणखी एका अभिनेत्रीचा शोध सुरू आहे. या चित्रपटाची पुढील महिन्यात मुंबईत शूटिंग सुरू होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान 'भागम भाग' 2006मध्ये प्रियदर्शननं दिग्दर्शित केला होता आणि नीरज वोहरा यांनी चित्रपटाची कहाणी लिहिली होती. या चित्रपटात अक्षय कुमार, गोविंदा आणि परेश रावल मुख्य भूमिकेत होते. तसेच लारा दत्ता, जॅकी श्रॉफ, राजपाल यादव, अरबाज खान, मनोज जोशी, शक्ती कपूर, रझाक खान, असरानी यांच्याही विशेष भूमिका या चित्रपटामध्ये होत्या.
