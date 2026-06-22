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अभिनेता पंकज त्रिपाठी यांच्या भावावर कुऱ्हाडीनं झाला हल्ला...

अभिनेता पंकज त्रिपाठी यांच्या भावावर कुऱ्हाडीनं हल्ला करण्यात आल्याचं समोर आलं आहे.

Pankaj Tripathi
पंकज त्रिपाठी (Photo - IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 22, 2026 at 3:49 PM IST

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हैदराबाद : चित्रपट अभिनेता पंकज त्रिपाठी यांचे मोठे भाऊ, बिजेंद्र नाथ तिवारी यांच्यावर धारदार शस्त्रानं जीवघेणा हल्ला करण्यात आला आहे. ही घटना गेल्या रविवारी 21 जून 2026 रात्री घडली. या हल्ल्यात ते गंभीर जखमी झाले असून त्यांना तातडीनं गोपाळगंज रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. यानंतर त्यांच्यावर प्राथमिक उपचार करण्यात आले. गंभीर जखमा असल्यानं त्यांना पुढील उपचारांसाठी पाटण्याला नेण्यात आले. ही घटना गोपाळगंजमधील माधोपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील बेलसंड गावामध्ये घडली. तसेच पंकज त्रिपाठी यांच्या भावावर हा भयानक हल्ला झाल्यानंतर मोठ्या संख्येनं ग्रामस्थ आणि हितचिंतक रुग्णालयात जमा झाले.

हल्ल्याचे कारण काय? : कुटुंबियांच्या म्हणण्यानुसार, जुन्या वैमनस्यातून हा हल्ला केला गेला. दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या वादामुळं आरोपींनी बिजेंद्र नाथ तिवारी यांच्यावर धारदार शस्त्रानं हल्ला केला. बिजेंद्र नाथ तिवारी यांच्या शरीराच्या अनेक भागांवर गंभीर जखमा झाल्या असून सध्या त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. घटनेबाबत स्थानिक लोकांनी सांगितलं की, आरोपी आणि पीडित यांच्यामध्ये पूर्वीपासूनचं वाद सुरू आहे, यामधूनचं हा गुन्हा घडला. तसेच याप्रकरणी सध्या पोलीस कसून चौकशी करत आहेत.

कठोर कारवाई करण्याची मागणी : सध्या पोलीस या घटनेबाबात कुठलं कारण असेल, याबद्दल शोध घेत आहे. दरम्यान या घटनेबाबत माहिती मिळाल्यानंतर पोलीस घटनास्थळी पोहचली. सध्या कुटुंबीयांकडून देखील याप्रकरणी चौकशी केली जात आहे. तसेच पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात आरोपीची ओळख पटली आहे. याशिवाय याप्रकरणी पोलीस सध्या अनेक ठिकाणी छापे टाकत आहेत. सध्या या आरोपीबाबत अद्याप कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही. तसेच पोलीस अधीक्षक विनय तिवारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि सदर एसडीपीओ- 2 राजेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली एका विशेष पथकाची स्थापना केली गेली आहे. या घटनेविषयी हे पथक वेगानं चौकशी करत आहे. कुटुंबीयांकडून आरोपींना लवकरात लवकर अटक करण्याची आणि त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे.

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