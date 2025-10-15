कॅन्सरच्या लढाईत 'महाभारत' फेम अभिनेता पंकज धीर यांची हार, वाचा सविस्तर...
अभिनेता पंकज धीर यांचं निधन झालं आहे. याबद्दल आता 'महाभारत'मध्ये अर्जुनची भूमिका साकारणारे फिरोज खान यांनी पुष्टी केली आहे.
मुंबई : 'महाभारत' फेम अभिनेता पंकज धीर यांचं निधन बुधवारी सकाळी झाल्याची बातमी समोर आली आहे. आता या बातमीमुळं सर्वांना धक्का बसला आहे. त्याचं वय ६८ होतं, आता या दु:खद बातमीची माहिती त्यांचा मित्र फिरोज खान यांनी दिली आहे. त्यांनी 'महाभारत'मध्ये अर्जुनची भूमिका साकारली होती. पंकज आणि फिरोज खूप चांगले मित्र होते. त्यांच्या मित्राच्या मृत्यूबद्दल शोक व्यक्त करताना फिरोज यांनी सोशल मीडियावर पोस्टमध्ये लिहिलं आहे, 'अलविदा, माझ्या मित्रा, आम्हाला तुझी खूप आठवण येईल.' दरम्यान 'महाभारत'मध्ये कर्णाच्या भूमिकेतून घराघरात पोहोचलेला अभिनेता पंकज धीर यांच्या निधनामुळं चित्रपटसृष्टीत आता शोककळा पसरली आहे. पंकज यांचे बुधवारी १५ ऑक्टोबर सकाळी ११:३० वाजता निधन झालं.
'महाभारत' फेम अभिनेता पंकज धीर यांचं निधन : मिळालेल्या माहितीनुसार पंकजला कर्करोग होता आणि त्यांनी ही लढाई जिंकली होती. मात्र गेल्या काही महिन्यांत त्यांना कर्करोग परत झाला. यानंतर पंकज धीर यांनी प्रकृती खूप गंभीर झाली होती. या आजारानंतर त्यांच्यावर मोठी शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती, मात्र त्यांना वाचवता आलं नाही. पंकज यांच्या निधनामुळं चाहतेही दुःखी झाले आहेत. चाहते आणि सेलिब्रिटी त्यांना सोशल मीडियाच्या माध्यामातून श्रद्धांजली वाहत आहेत.
STORY | 'Mahabharat', 'Chandrakanta' star Pankaj Dheer dies at 68— Press Trust of India (@PTI_News) October 15, 2025
Television star Pankaj Dheer, known for playing Karna in B R Chopra's " mahabharat" and king shiv dutt in fantasy drama "chandrakanta", has died at the age of 68 following a battle with cancer.
read:… pic.twitter.com/8acAMPYZIz
पंकज धीरबद्दल : दरम्यान पंकज धीर यांच्याबद्दल सांगायचं झालं तर त्यांनी टीव्ही आणि अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. त्यांना बीआर चोप्रां यांच्या (१९८८) 'महाभारत'मधून प्रसिद्धी मिळाली. यानंतर पंकज यांनी 'चंद्रकांता' आणि 'द ग्रेट मराठा' यासारख्या अनेक पौराणिक मालिकांमध्ये काम केलं. यामधून त्यांना खूप प्रसिद्धी मिळाली होती. यानंतर त्यांनी अभिनय क्षेत्रात कधी मागे वळून पाहिलं नाही. याशिवाय त्यांनी 'बादशाह', 'सोल्जर' आणि 'सडक' या हिंदी चित्रपटांमध्येही काम केलंय. तसेच पंकज धीर यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात, त्यांना एक मुलगा, निकितिन धीर आहे, जो एक अभिनेता आहे. याशिवाय त्यांची पत्नी कृतिका सेंगर या देखील एक अभिनेत्री आहे.