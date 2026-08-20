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जेष्ठ अभिनता अशोक सराफ यांचा भव्य नागरी सत्कार...

जेष्ठ अभिनता अशोक सराफ यांचा भव्य नागरी सत्कार करण्यात आला आहे. हा सन्मान साकारताना त्यांनी त्यांच्या अभिनयाबद्दल काही विशेष गोष्टी शेअर केल्या आहेत.

actor Padma Shri and Maharashtra Bhushan Ashok Saraf
अभिनेते पद्मश्री आणि महाराष्ट्र भूषण अशोक सराफ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 20, 2026 at 11:45 AM IST

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नागपूर - पद्मश्री, महाराष्ट्र भूषण मराठी, हिंदी चित्रपटसह आणि रंगभूमीच्या मध्यम रसिक प्रेक्षकांचे गेली कित्येक दशके निखळ मनोरंजन करणारे ज्येष्ठ अभिनेते अशोक सराफ यांचा नागपूर येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नागरी सत्कार करण्यात आलाय. नागपूर महापालिका आणि सिद्धिविनायक सेवा ट्रस्ट, विदर्भ गौरव प्रतिष्ठान यांच्या संयुक्त विद्यमानानं या कार्यक्रमाच आयोजन करण्यात आलं होतं. या सत्कार सोहळ्याला उत्तर देताना अभिनेते अशोक सराफ म्हणाले, "कलाकारानं केवळ काय करायचे याचा विचार न करता काय टाळायचे,हे समजून घेतले पाहिजे. विनोद करताना त्याचा अतिरेक झाला तर परिणाम कमी होतो. त्यामुळे विनोद नेमका आणि योग्य वेळी केलेला असावा, अस ते म्हणालेत. चांगला विनोद दीर्घकाळ टिकतो; मात्र दुहेरी अर्थाच्या विनोदाला फार मोठे आयुष्य नसते, असे त्यांनी नमूद केले. यावेळी त्यांनी डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात ‘दिलखुलास गप्पा’ मारल्या.

सातव्या वर्षी अभिनयाची सुरुवात : लहानपणीच्या आठवणी सांगताना सराफ यांनी वयाच्या सातव्या वर्षी पहिल्यांदा एकांकिकेत अभिनय केल्याचे सांगितले. त्यावेळी उत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार मिळाल्यानं अभिनयाची आवड अधिक वाढली आणि त्यानंतर हा प्रवास सुरू झाला. मनमोकळ्या गप्पा मारताना अशोक मामांनी बालपणीचे खोडकर किस्सा ही सांगितला. तसेच वयाच्या सहाव्या वर्षापासून तबला वाजवत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.दादा कोंडके यांच्यासोबत केलेल्या कामाच्या आठवणींनाही त्यांनी उजाळा दिला. विनोदाची गुणवत्ता आणि त्यातील नेमकेपणा यावर त्यांनी विशेष भर दिला.

Ashok Saraf
अशोक सराफ (ETV Bharat)

लक्ष्मीकांतसोबत विचारांचे सूर जुळले : अशोक सराफ,सचिन पिळगावकर, लक्ष्मीकांत बेर्डे या अभिनेत्यांच्या अभिनयातील लोकप्रियतेवर चर्चा झाली. विशेषतः लक्ष्मीकांत बेर्डे यांच्या सोबतच्या अभिनयातील रसायनाबद्दल बोलताना सराफ म्हणाले की, दोघांचे विचार आणि अभिनयाची समज हळूहळू जुळत गेली. ‘त्याला जे हवे ते मी देऊ शकलो आणि त्यानेही माझ्या अभिनयाला तसाच प्रतिसाद दिला. आमचे विचार जुळत गेले आणि त्यामुळं जवळपास 50 चित्रपट एकत्र करता आले,’ अशी आठवण त्यांनी सांगितली.

CM devendra fadnavis
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (ETV Bharat)

निरीक्षणातून अभिनय शिकलो : अभिनय शिकण्यासाठी केवळ वाचन पुरेसे नसून निरीक्षणाला अधिक महत्त्व असल्याचे सराफ यांनी स्पष्ट केले. आपण अनेक गोष्टी प्रत्यक्ष पाहून शिकलो, असे ते म्हणाले. त्यांच्या मामांची नाटक कंपनी होती. तेथे अभिनय म्हणजे नेमके काय,त्यावेळी हे प्रत्यक्ष कृतीतून शिकण्याची संधी मिळाली. अभिनय केवळ शिकवून किंवा एखाद्याची नक्कल करून आत्मसात करता येत नाही. प्रत्यक्ष अभिनय पाहणे, माणसांचे निरीक्षण करणे आणि त्यातून बारकावे समजून घेणे आवश्यक आहे, असे सराफ यांनी सांगितले. अभिनयाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी निरीक्षणाची सवय अत्यंत महत्त्वाची आहे. माणसे, त्यांचे वागणे, बोलणे आणि प्रसंग यांचे बारकाईनं निरीक्षण केल्यानं अभिनय अधिक प्रभावी होतो, असा अनुभवही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

CM devendra fadnavis
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (ETV Bharat)

माझ्यासह कोट्यवधी लोकांच्या मनात आनंद भरला : आज आपल्या सर्वांसाठी भाग्याचे दिवस आहे. महाराष्ट्र भूषण, पद्मश्रीसह अनेक पुरस्कारांनी पुरस्कृत अशोक सराफ यांचा नागरिक सत्कार करण्याची संधी आपल्याला मिळाली. आपल्या सर्वांना ज्यांनी मराठी सिनेमाची गोडी लावली, असे अशोक मामा मला आठवतात. नवव्या वर्गात परीक्षा झाल्यानंतर उन्हाळ्याच्या सुट्टीत पुण्याला गेलो होतो, तेव्हा ‘धुमधडाका’ रिलीज झालेला होता. आजचा सत्कार मामांच्या व्यक्ती म्हणून सत्कार नाही, माझ्यासह कोट्यवधी लोकांच्या मनात आनंद भरला, त्या मामांचा हा सत्कार आहे. कधीकधी मामांकडे पाहून असं वाटतं की ईश्वरानं ज्यावेळेस माणसाच्या प्रारब्ध लिहिलं, तेव्हा देवानं ही त्याचे अवलोकन केलं असेल त्यावेळी लक्षात आलं असेल, मनुष्याला फार दुःख दिलं. त्या मनुष्याच्या जीवनात काही तरी आनंद तयार झाला पाहिजे, त्यासाठी अशोक मामांसारख्या व्यक्तींना जन्म देण्याचं काम ईश्वराने केलं असेल असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

अभिनेते पद्मश्री आणि महाराष्ट्र भूषण अशोक सराफ (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ही अशोक मामांचे फॅन : असा नायक आहे, जो सहज आहे. त्याच्यामध्ये कुठली कृत्रिमता वाटत नाही. अगदी सहजपणे कुठलीही भूमिका करणारे अशोक सराफ मामा आपल्यासारखाच आपला नायक आहे, हे जेजे काही मामांनी साकारलं, ते खरं अर्थानं मराठी माणसाला भावलं आणि त्यातून आपल्या सर्वांचे सुपरस्टार झाले. दादा कोंडके यांच्या काळात आणि नंतरच्या सिनेमांमध्ये कशा पद्धतीनं हास्यरस बदलत गेला, आमच्या वेळी आपण टीव्हीवरच्या सिरीयल बघायचो. तेव्हा मामांची ‘हम पाँच’ असं वाटतं की, ज्या प्रकारे हास्य निर्माण करायची, तशा प्रकारच्या मालिका आज कदाचित पाहायला मिळत नाहीत. अनेक नाटकांच्या माध्यमातून मामांनी रंगभूमीची सेवा केली. हा वारसा मराठी कलावंतांनी जपलेला आहे. एक व्यक्ती म्हणून देखील मामा अतिशय उत्तम व्यक्ती आहेत. सर्वांकडे लक्ष ठेवणारे, छोट्यातल्या छोट्या व्यक्तीशी चांगलं वागणारे, त्याच्या अडीअडचणीला मदत करणारे.

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TAGGED:

ASHOK SARAF
CIVIC RECEPTION IN NAGPUR
DEVENDRA FADNAVIS
अशोक सराफ
ASHOK SARAF AND DEVENDRA FADNAVIS

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