'3 इडियट्स' स्टार ओमी वैद्यनं सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाच्या समर्थनार्थ व्हिडिओ केला शेअर
अभिनेता ओमी वैद्यनं सोनम वांगचुक यांना पाठिंबा देण्यासाठी एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. त्याचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर खूप वेगान व्हायरल झाला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 14, 2026 at 3:55 PM IST
हैदराबाद : 14 जुलै, लडाखच्या कार्यकर्त्या सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाचा 17वा दिवस आहे. कॉकरोच जनता पार्टी नीट पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून 20 जूनपासून जंतर मंतरवर आंदोलन करत आहे. दरम्यान वांगचुक यांनी उपोषण सुरू केले आहे. वांगचुक यांना उन्हापासून वाचवण्यासाठी एक तात्पुरता ताडपत्रीचा पडदा उभा करण्यात आला. मात्र सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमध्ये अडथळा येत असल्याचं कारण देत पोलिसांनी तो काढून टाकण्याचे आदेश दिले. दुसरीकडे हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अनेक कलाकार वांगचुकच्या समर्थनार्थ आता पुढे आले आहेत. '3 इडियट्स'मध्ये चतुर रामलिंगमची भूमिका साकारलेल्या ओमी वैद्यनं एका व्हिडिओमध्ये वांगचुक यांना पाठिंबा दिला आहे.
ओमी वैद्यनं शेअर केला व्हिडिओ : ओमी वैद्यनं व्हिडिओ शेअर करत म्हटलं,"आज मला तुमच्याबरोबर एक महत्त्वाची बाब शेअर करायची आहे. मी सहसा असे व्हिडिओ बनवत नाही, त्यामुळं माझं बोलणं काळजीपूर्वक ऐका. तुम्हाला माहित आहे का की '3 इडियट्स'मधील आमिर खानचं पात्र, फुन्सुख वांगडू, हे सोनम वांगचुक या खऱ्या आयुष्यातील लडाखी अभियंता, नवप्रवर्तक, शिक्षक आणि समाजसुधारकापासून प्रेरित होतं. मी त्यांना भेटलो आहे. ते एक खूपच रंजक आणि साधे व्यक्ती आहेत. त्यांनी त्यांच्या जीवनामध्ये काही महान गोष्टी केल्या आहेत. त्यामुळं मी तुम्हाला त्यांच्याबद्दल जाणून घेण्यास आणि ते सध्या काय करत आहेत, हे पाहण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहे. सोनम वांगचुक सध्या अनेक आठवड्यांपासून उपोषणावर आहेत.
अनेक आठवडे झाले आहेत आणि त्यांच्या रक्तातील साखरेची पातळी लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. तुम्ही याबद्दल ऐकलं आहे की नाही, किंवा मीडिया यावर किती वार्तांकन करत आहे की नाही, हे मला माहीत नाही, पण ही एक खूप गंभीर गोष्ट आहे. ते उपोषणावर का आहेत? कारण त्यांना भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेबद्दल, लडाखशी संबंधित काही समस्यांबद्दल आणि पर्यावरणाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. तुम्ही त्याच्याशी सहमत असाल किंवा नसाल, मला हे सांगायचं आहे. या माणसाचा मृत्यू व्हावा असे मला वाटत नाही. माझ्यासाठी तो एक प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व आहे, आणि तो सुरक्षित आणि जिवंत राहावा अशी माझी इच्छा आहे."
In solidarity with the youngsters of my country at #JantarMantar @Wangchuk66 @Cockroachisback #justasking pic.twitter.com/Oy7dHVwBx1— Prakash Raj (@prakashraaj) July 11, 2026
ओमीनं पुढं म्हटलं, "चला, आपण सर्वजण मिळून जे काही करू शकतो ते करूया. हा संदेश सोशल मीडियावर शेअर करा, तो रिपोस्ट करा आणि इन्स्टाग्रामवर पसरवा. जर तुम्हाला या विषयाची खरोखरच काळजी असेल, तर तुमच्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी किंवा जबाबदार सरकारी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधा आणि या प्रकरणी कारवाईची मागणी करा. सोनम वांगचुक आणि त्याच्याशी संबंधित हे मुद्दे खूप महत्त्वाचे आहेत. मला विश्वास आहे की, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे, आणि मला आशा आहे की तुम्हालाही तसे वाटेल. कृपया मी दिलेला हा संदेश स्वीकारा. खूप खूप धन्यवाद."
झीनत अमान केली शेअर पोस्ट : अभिनेत्री झीनत अमाननं सोनम वांगचुकबद्दल इन्स्टाग्रामवर लिहिलं, 'मी एका बातमीमध्ये वाचले की वांगचुकचं स्नायू कमी होत आहेत आणि त्याला खूप वेदना होत आहेत." उपवास सोडण्यास सांगितल्यावर, तिनं उत्तर दिले, "मला माझा उपवास सोडायला सांगू नका. सरकारला विचारा की ते वाटाघाटीसुद्धा का करत नाहीत." अभिनेत्रीनं पुढे लिहिलं, 'सर्वच बाजूंनी पाहता, वांगचुक एक प्रतिभावान आणि समर्पित व्यक्ती आहेत, ज्यांना समाजावरील त्यांच्या प्रभावासाठी जगभरात अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे. वांगचुक यांच्या इच्छेचा आदर करून, मी भारत सरकारला आवाहन करते की, त्यांनी या विषयावर संवाद सुरू करावा, जो संपूर्ण भारताच्या भविष्याशी संबंधित आहे. आपण असा समाज बनता कामा नये, जो आपल्या एका महान बुद्धिमत्तेचा बळी दिला जात असताना स्वस्थ बसून राहील.'
प्रकाश राजनं दिला पाठिंबा : अभिनेते प्रकाश राज सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी जंतर मंतरवर पोहोचले होते. दरम्यान 11 जुलै, 2026 रोजी, सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाच्या 14व्या दिवशी ते आंदोलनात सामील झाले. कॉकरोच जनता पार्टीच्या व्यासपीठावरून विद्यार्थ्यांना संबोधित करताना अभिनेत्यानं म्हटलं होतं, "ते म्हणतात की हे सोशल मीडिया-चालित आंदोलन आहे. अहो, तुम्हीसुद्धा व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटी आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सत्तेवर आलात. तुमच्याकडे असे शस्त्र होते जे तेव्हा आमच्याकडे नव्हते. पण आता ते शस्त्र आमच्याकडेही आहे." तसेच याशिवाय नसीरुद्दीन शाह आणि अभय देओल तसेच महाष्ट्राचे माजी मुख्य मंत्री उद्धव ठाकरे यांनी देखील सोनम वांगचुक यांना पाठिंबा दिला आहे.