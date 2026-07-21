'द्विधा'मधून 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' फेम निमिष कुलकर्णी पहिल्यांदाच मराठी चित्रपटात!
अभिनेता निमिष कुलकर्णी हा लवकरच 'द्विधा' या मराठी चित्रपटातून पदार्पण करणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 21, 2026 at 4:27 PM IST
हैदराबाद : 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' फेम अभिनेता निमिष कुलकर्णी घराघरांत पोहोचला आहे. त्यानं आपल्या दमदार अभिनयानं आणि अचूक विनोदी टायमिंगमुळं प्रेक्षकांचं मन जिंकली आहेत. 'मर्डरवाले कुलकर्णी' या मराठी नाटकानंतर हिंदी चित्रपट 'अग्नि'मध्ये तो दिसला. यानंतर तो 'सनई चौघडे' मालिकेतेही दिसला होता. त्यानं या मालिकेद्वारे प्रेक्षकांच्या मनात एक जागा निर्माण केली आहे. आता तो 'द्विधा' या आगामी मराठी चित्रपटातून रुपेरी पडद्यावर, मराठी चित्रपटसृष्टीत दमदार पदार्पण करण्याच्या तयारीमध्ये आहे. त्याचा आगामी हा चित्रपट येत्या 21 ऑगस्टला 'द्विधा' रुपेरी पडद्यावर प्रदर्शित होणार आहे.
निमिष कुलकर्णीच्या भूमिकेबद्दल : या चित्रपटामध्ये तो आदित्य व्यक्तिरेखा साकारत आहे. चित्रपटात त्याचं पात्र हे समजूतदार आणि विश्वासू कुटुंबाला एकत्र बांधून ठेवणार असेल. आदि हा श्रावणीचा आत्येभाऊ. बालपणापासून एकत्र वाढल्यामुळं त्यांच्या नात्यात प्रेम, विश्वास आणि अनेक सुंदर आठवणींची घट्ट वीण आहे. तो इतरांप्रमाणे जास्त बोलत नाही, मात्र प्रत्येकाच्या मनातील न बोललेले भाव अचूक ओळखण्याची त्याच्यात विलक्षण संवेदनशीलता आहे. कधी कधी सर्वात मोठा आधार शब्दांत नसून, तर शांतपणे आपल्या माणसांच्या सोबत उभे राहण्यात असते, याची जाणीव आदि त्याच्या व्यक्तिमत्त्वातून करून देतो.
निमिष कुलकर्णीनं व्यक्त केल्या भावना : याबाबत निमिष कुलकर्णीनं म्हटलं की, 'द्विधा' हा केवळ बाप-लेकीच्या नात्याचा चित्रपट नाही, तर प्रत्येक नात्यात दडलेल्या भावनांचा प्रवास आहे. या चित्रपटात माझी भूमिका साकारताना अनेक भावनिक पैलू अनुभवायला मिळाले. निलेश नाईक सरांची संवेदनशील मांडणी आणि अनुभवी कलाकारांसोबत काम करण्याचा अनुभव खूप समृद्ध करणारा ठरला. प्रेक्षकांनी माझ्यावर आतापर्यंत भरभरून प्रेम केलं आहे. 'द्विधा'मधील माझी ही भूमिका देखील त्यांना नक्कीच आवडेल, अशी मला आशा आहे." 'द्विधा' या आगामी मराठी चित्रपटात बाप-लेकीच्या नात्यातील भावनिक जिव्हाळ्यावर आधारित असणार आहे. या चित्रपटाचे लेखन आणि दिग्दर्शन निलेश भास्कर नाईक यांनी केलं आहे. याशिवाय चित्रपटाची निर्माती विदुला रमेश आजगावकर यांनी केली आहे. चित्रपटात सतीश पुळेकर,रेणुका दफ्तरदार,मानसी कुलकर्णी, आस्ताद काळे, तन्वी कुलकर्णी, पुष्कर सराड, मनोज कोल्हटकर, भूषण कडू, प्रफुल्ल सावंत, हेमांगी वेळणकर आणि ओवी तानवडे यांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिका असणार आहेत.