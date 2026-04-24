उत्तम अभिनेता बनणे ही आयुष्यभराची तपश्चर्या, नवाजुद्दीन सिद्दीकी यांनी मांडले मत...

नवाजुद्दीन सिद्दीकी यांनी अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. त्यांनी अभिनयाबद्दल काही विशेष गोष्टी शेअर केल्या आहेत.

Published : April 24, 2026 at 4:54 PM IST

मुंबई : चित्रपटसृष्टीत जिथे व्यक्तिमत्त्वाभोवती निर्माण होणाऱ्या प्रतिमा, स्टारडम आणि किताबांवरून कलाकारांचे स्थान ठरवले जाते, तिथे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हे आपल्या साधेपणानं आणि जमिनीशी घट्ट जोडलेल्या दृष्टिकोनामुळे वेगळे भासतात. ‘गँग्स ऑफ वासेपूर’, 'तलाश', 'लंचबॉक्स', ‘मांझी - द माउंटन मॅन’, ‘बजरंगी भाईजान’, 'मंटो', ‘ठाकरे’ यांसारख्या अनेक चित्रपटांतील त्यांच्या प्रभावी अभिनयानं त्यांना समकालीन अभिनेत्यांमध्ये अग्रस्थान मिळवून दिले असले, तरी ते स्वतःला अद्याप 'परिपूर्ण अभिनेता' मानण्यास तयार नाहीत.

नवाजुद्दीन सिद्दीकी यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या : स्वतःच्या प्रवासाकडे पाहताना ते अत्यंत नम्रतेनं म्हणतात की, “मी स्वतःला आयकॉन समजत नाही, उलट अजूनही मी शिकत आहे, घडत आहे.” त्यांच्या मते, अभिनय ही कुठली अंतिम पायरी नसून ती अखंड चालणारी साधना आहे, ज्यात संयम, शिस्त आणि स्वतःला सातत्यानं परिष्कृत करण्याची वृत्ती आवश्यक असते. हीच भूमिका त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला एक वेगळेच अधोरेखित करते. नवाजुद्दीन यांच्या अभिनयात भावविश्वाची सूक्ष्म जाण आणि वास्तवाचे सहज, अनावृत्त चित्रण यांचा अनोखा संगम दिसून येतो. प्रत्येक भूमिकेतून ते जणू नवा अनुभव देतात, जणू प्रत्येक पात्र ही त्यांच्यासाठी एक शाळाच ठरते, जिथे ते स्वतःलाच नव्यानं घडवत असतात. ते पुढं असंही नमूद करतात की, "उत्तम अभिनेता बनणे ही आयुष्यभराची तपश्चर्या आहे, आणि त्यासाठी एक आयुष्यही कमी पडू शकते. आजच्या झटपट प्रसिद्धीच्या युगात ही भूमिका एक वेगळाच विचारप्रवाह समोर आणते, ज्यात यशापेक्षा साधना आणि सातत्याला अधिक महत्त्व दिले जाते."

नवाजुद्दीन सिद्दीकी यांनी स्वतंत्र ओळख निर्माण केली : विविध छटांच्या भूमिका साकारत त्यांनी आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे, परंतु स्वतःबद्दलची असमाधानी जिज्ञासा आणि अधिकाधिक उत्कृष्टतेकडे झेप घेण्याची धडपड हेच त्यांचे खरे वैशिष्ट्य ठरते. त्यांच्या दृष्टीनं प्रत्येक भूमिका ही केवळ सादरीकरण नसून, ती शिकण्याची, मर्यादा ओलांडण्याची आणि स्वतःला नव्यानं शोधण्याची संधी असते. याच तळमळीच्या बळावर ते लवकरच ‘मैं अभिनेता नहीं हूँ’ तसेच 'तुंबाड 2' या चित्रपटांतून प्रेक्षकांसमोर येणार आहेत. याशिवाय इतरही काही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प त्यांच्या हातात असून, त्यांच्या अविरत परिश्रम आणि समर्पणामुळं ते आजच्या काळातील अत्यंत परिपक्व आणि अभ्यासू अभिनेत्यांपैकी एक म्हणून अधिक ठळकपणे उभे राहत आहेत.

