मनोज बाजपेयी स्टारर 'द सायलेंट सेव्हिअर गव्हर्नर'चा टीझर प्रदर्शित,पाहा व्हिडिओ...
मनोज बाजपेयी अभिनीत 'द सायलेंट सेव्हिअर गव्हर्नर'चा टीझर प्रदर्शित करण्यात आला आहे. या चित्रपटामध्ये अभिनेता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या गव्हर्नरची भूमिका करणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 7, 2026 at 4:41 PM IST
हैदराबाद : 'द सायलेंट सेव्हियर: गव्हर्नर'चा टीझर अखेर प्रदर्शित झाला असून, प्रेक्षकांना मनोज बाजपेयींच्या नव्या दमदार भूमिकेची एक प्रभावी झलक पाहायला मिळाली आहे. 1990च्या दशकातील भारताच्या आर्थिक संकटातील सत्य घटनांवर आधारित असलेला हा चित्रपट, देशाच्या सर्वात कठीण काळात नेतृत्व, जबाबदारी आणि टिकून राहण्याबद्दलची एक चित्तवेधक कथा सादर करतो. टीझरमध्ये, मनोज बाजपेयी यांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या गव्हर्नरची भूमिका साकारली आहे, ज्यांच्यावर कोसळण्याच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या देशाला वाचवण्याची जबाबदारी आहे. हा टीझर एक तणावपूर्ण आणि भावनिक वातावरण निर्माण करतो, कारण त्यांचे पात्र देशाच्या वाढत्या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी आणि व्यवस्थेत पुन्हा स्थिरता आणण्याचा प्रयत्न करताना दिसते. टीझरची सुरुवात एका नाट्यमय वातावरणानं होते, जे त्या काळातील भारताच्या आर्थिक परिस्थितीभोवती असलेले घबराट आणि अनिश्चिततेचे संकेत देते. घटत चाललेला परकीय चलनसाठी आणि वाढत्या आर्थिक दबावामुळं देश संघर्ष करत असताना, बाजपेयींच्या पात्राच्या खांद्यावर कठीण निर्णयांचे ओझे असल्याचे दाखवले आहे. चित्रपटाची एक लक्षवेधी टॅगलाइन: "जर मी अयशस्वी झालो... तर भारत अयशस्वी होईल" ("If I fail… India fail") ही परिस्थितीचे गांभीर्य आणि पात्रावर असलेला भावनिक दबाव अचूकपणे दर्शवते.
'द सायलेंट सेव्हियर: गव्हर्नर'चा टीझर रिलीज : जरी निर्मात्यांनी याची अधिकृतपणे पुष्टी केली नसली तरी, वृत्तांनुसार हा चित्रपट रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर एस. वेंकिटारमणन यांच्यापासून प्रेरित आहे, ज्यांनी भारताच्या 1991च्या आर्थिक संकटाच्या काळात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. हा काळ भारतीय इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला, ज्यामुळं अखेरीस आर्थिक उदारीकरण सुधारणा झाल्या आणि देश जागतिक बाजारपेठांसह परदेशी गुंतवणुकीसाठी खुली करण्यात आली होती. चिन्मय मांडलेकर दिग्दर्शित या चित्रपटाची निर्मिती सनशाईन पिक्चर्सच्या बॅनरखाली विपुल अमृतलाल शाह यांनी केली आहे. या चित्रपटात अदा शर्मा आणि नौशाद मोहम्मद कुंजू यांच्याही जबरदस्त भूमिका आहेत.
'द सायलेंट सेव्हियर: गव्हर्नर'बद्दल : निर्मात्यांनी यापूर्वी प्रसिद्ध केलेल्या पोस्टर्समुळं चाहत्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली होती, विशेषतः बाजपेयींच्या गंभीर भूमिका प्रभावी असणार आहे. या चित्रपटाची पटकथा सुवेंदू भट्टाचार्यजी, सौरभ भरत, रवी असरानी आणि विपुल अमृतलाल शाह यांनी लिहिली आहे. अमित त्रिवेदी यांनी संगीत दिले असून, प्रसिद्ध कवी आणि लेखक जावेद अख्तर यांनी गीते लिहिली आहेत. बहुआयामी आणि अर्थपूर्ण भूमिकांसाठी ओळखले जाणारे मनोज बाजपेयी पुन्हा एकदा एक दमदार अभिनय सादर करण्यास सज्ज दिसत आहेत. 'द सायलेंट सेव्हियर: गव्हर्नर' हा चित्रपट 12 जून 2026 रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.
