'गव्हर्नर'बद्दल मनोज बाजपेयीनं केला खुलासा, वाचा सविस्तर
अभिनेता मनोज बाजपेयीनं त्याच्या आगामी चित्रपट 'गव्हर्नर'बद्दल काही विशेष गोष्टी शेअर केल्या आहेत.
Published : June 1, 2026 at 1:44 PM IST
हैदराबाद : राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता मनोज बाजपेयी यांचा उत्कृष्टतेचा ध्यास त्यांच्या कुतूहलवृत्तीमुळं प्रेरणा देणारा आहे. सध्या आपल्या आगामी 'गव्हर्नर' या ऐतिहासिक चित्रपटाच्या तयारीमध्ये व्यग्र असलेल्या या अभिनेत्यानं, चित्रपटाच्या प्रमोशनदरम्यान मनोज बाजपेयी यांनी काही विशेष गोष्टी शेअर केल्या आहेत.'गँग्स ऑफ वासेपूर' फेम या अभिनेत्याला असं वाटतं की, अभिनेत्यांना प्रत्येक गोष्टीचे तज्ज्ञ असणे जरी अनिवार्य नसले, तरी त्यांना प्रत्येक गोष्टीबद्दलचं मूलभूत ज्ञान असणे गरजेचं आहे. एक प्रकारे, कुतूहल आणि माहिती या गोष्टी अभिनेत्याच्या अभिनयाची गुणवत्ता अधिकच वाढवतात.मनोज यांनी एका मुलाखतीमध्ये सांगितलं "एक अभिनेता म्हणून, तुमच्यामध्ये कुतूहल असणं गरजेचं आहे. जीवनाबद्दल कुतूहल, आणि या जगात घडणाऱ्या कोणत्याही गोष्टीबद्दल कुतूहल असायला हवे. अभिनेत्यांना प्रत्येक गोष्टीचं तज्ज्ञ असण्याची गरज नाही. मात्र, जगाच्या आणि आपल्या समाजाच्या सर्व पैलूंबद्दलची मूलभूत माहिती त्यांच्याकडे नक्कीच असायला हवी."
मनोज बाजपेयीनं आगामी चित्रपट 'गव्हर्नर'बद्दल केला खुलासा : मनोज बाजपेयी आगामी चित्रपट 'गव्हर्नर' हा आरबीआयचे (RBI) गव्हर्नर एस. वेंकिटरमणन यांच्यावर आधारित आहे. नवीन आर्थिक धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर उद्भवलेल्या प्रचंड आर्थिक बदलांचे परिणाम सौम्य करण्यात त्यांच्या कृतींनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. मनोज यांनी या चित्रपटात एस. वेंकिटरमणन यांच्यावर आधारित असलेले मुख्य पात्र साकारले असले, तरी त्यांनी आरबीआयच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याची प्रत्यक्ष भेट घेतली नाही. याचे कारण म्हणजे, ही मध्यवर्ती बँक अत्यंत कडक गोपनीयता आणि कठोर नियमावलींच्या (प्रोटोकॉल्सच्या) अधीन राहून कार्यरत असते. याच विषयावर बोलताना त्यांनी सांगितलं की, "मी आरबीआयच्या इमारतीमध्ये कधीच गेलो नाही. मी आरबीआयच्या कोणत्याही गव्हर्नरला भेटायलाही गेलो नाही. आणि ते योग्यच आहे, कारण ते देशातील सर्वात महत्त्वाच्या क्षेत्राची सेवा करतात. याशिवाय, ते सहजपणे भेटण्यासारखे नसतात. ते संपूर्ण विभागच तशा स्वरूपाचा आहे. आपण त्या विभागाच्या आत जाऊन त्याचा फोटोही काढू शकत नाही. तो परिसर इतका निर्बंधांनी वेढलेला आहे."
'गव्हर्नर' कधी होईल रिलीज : "त्यामुळं, त्यावेळी आम्हाला जी काही माहिती उपलब्ध होऊ शकली, तिचाच आम्ही वापर केला. आजही मी त्या माहितीची काही पाने माझ्याबरोबर बाळगतो. जेणेकरून, मला कधी मूलभूत माहितीचा संदर्भ घेण्याची गरज भासल्यास, मी ती वाचू शकेन. आणि यामुळं माझ्याकडे कोणतीही चुकीची माहिती असणार नाही," असे त्यांनी पुढं सांगितलं. 'गव्हर्नर' हा चित्रपट 'सनशाइन पिक्चर्स'द्वारे सादर करण्यात आला असून, त्याची निर्मिती विपुल अमृतलाल शाह यांनी केली आहे, तर चिन्मय मांडलेकर यांनी दिग्दर्शन केलंय. या चित्रपटाची सह-निर्मिती आशिष ए. शाह यांनी केली असून, सुवेंदू भट्टाचार्यजी, सौरभ भारत, रवी असराणी आणि विपुल अमृतलाल शाह यांनी याचं लेखन केलंय. जावेद अख्तर यांचे गीतलेखन असलेल्या या चित्रपटाचे संगीत अमित त्रिवेदी यांनी दिलंय 'गव्हर्नर' हा चित्रपट 12 जून 2026 रोजी प्रदर्शित होणार आहे.