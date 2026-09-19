‘दशमी’मधून उलगडणार प्रेम, त्याग, माया आणि नात्यातील न बोललेले भाव यांची गुंफण असलेली कथा!
मकरंद अनासपुरे स्टारर ‘दशमी’ चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या चित्रपटातील व्यक्तिरेखेबद्दलची माहिती अभिनेत्यानं शेअर केली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 19, 2026 at 11:49 AM IST
हैदराबाद : बाप-लेकीच्या नात्याची भावस्पर्शी कहाणी रुपेरी पडद्यावर मांडणारे अनेक चित्रपट प्रेक्षकांच्या मनात घर करून गेले आहेत. या नात्यातील हळवेपणा, परस्परांवरील विश्वास आणि आयुष्यभराची भावनिक गुंतवणूक सिनेमातून सातत्यानं अधोरेखित होताना दिसते. आजच्या बदलत्या सामाजिक वास्तवात तर मुलीही आई-वडिलांच्या आयुष्याचा भक्कम आधार बनताना दिसतात. विशेषतः त्यांच्या वृद्धापकाळात मुली पुढाकार घेऊन आई-वडिलांची काळजी घेतात, त्यांच्या गरजा समजून घेतात आणि त्यांच्यासाठी खंबीरपणे उभ्या राहतात. याच जिव्हाळ्याच्या नात्याची आणखी एक हृदयस्पर्शी बाजू ‘दशमी’ या आगामी मराठी चित्रपटातून समोर येणार आहे. मुलीच्या स्वप्नांना स्वतःची स्वप्नं मानून तिच्या भविष्यासाठी आयुष्य वेचणाऱ्या वडिलांची आणि त्या त्यागाची जाणीव ठेवून बाबांच्या प्रेमाला आपल्या आयुष्याचा आधार मानणाऱ्या लेकीची गोष्ट ‘दशमी’मधून पाहायला मिळणार आहे. प्रेम, त्याग, माया आणि नात्यातील न बोललेले भाव यांची गुंफण असलेली ही कथा प्रेक्षकांना एका वडील-मुलीच्या नात्याच्या हळव्या प्रवासाशी जोडणार आहे.
‘दशमी’ भावनिक प्रवास : ‘दशमी’मध्ये अभिनेता मकरंद अनासपुरे प्रभाकर या वडिलांच्या भूमिकेत, तर अभिनेत्री गौरी इंगवले लक्ष्मीच्या व्यक्तिरेखेत दिसणार आहेत. लक्ष्मीने डॉक्टर व्हावं, हे स्वप्न उराशी बाळगून प्रभाकर स्वतःच्या इच्छा आणि सुखसोयी बाजूला ठेवत तिच्या शिक्षणासाठी अथक मेहनत घेतो. वडिलांच्या कष्टांची आणि त्यागाची पूर्ण जाणीव असलेली लक्ष्मीही त्यांच्या स्वप्नाला आपलं ध्येय मानून वैद्यकीय शिक्षण घेत असते. मात्र आयुष्याच्या वाटेवर येणाऱ्या एका संकटानंतर त्यांच्या नात्याची आणि लक्ष्मीच्या जगण्याची दिशा बदलते. या बदलातून उलगडणारा त्यांचा भावनिक प्रवास चित्रपटाचा केंद्रबिंदू ठरणार आहे.
मकरंद अनासपुरे यांनी व्यक्त केल्या भावना : प्रभाकरच्या व्यक्तिरेखेबद्दल मकरंद अनासपुरे म्हणतात, “प्रभाकर साकारताना मुलीच्या भविष्यासाठी झटणाऱ्या एका वडिलांच्या मनातील असंख्य भावना अनुभवता आल्या. बाहेरून कणखर दिसणारा, पण मुलीच्या बाबतीत आतून अत्यंत हळवा असलेला हा माणूस साकारताना व्यक्तिरेखेशी भावनिक नातं निर्माण झालं.” गौरी इंगवले लक्ष्मीबद्दल सांगते, “लक्ष्मीच्या आयुष्यात तिच्या वडिलांचं स्थान खूप मोठं आहे. तिच्या प्रत्येक स्वप्नामागे त्यांचा त्याग आणि कष्ट आहेत, याची तिला सतत जाणीव असते. त्यामुळं वडिलांवरील प्रेम, त्यांच्याशी असलेली जवळीक आणि संकटानंतर तिच्या आयुष्यात होणारे भावनिक बदल साकारताना हा अनुभव खूप जवळचा वाटला.”
बाप आणि लेकीच्या नात्याला केवळ भावनिक चौकटीत न ठेवता, मुलीच्या शिक्षणासाठी आणि उज्ज्वल भविष्यासाठी झटणाऱ्या वडिलांचा संघर्ष तसेच त्या प्रेमाची परतफेड आपल्या परीनं करणाऱ्या मुलीची संवेदनशील बाजू ‘दशमी’ मांडणार आहे, तसेच, आजच्या काळात मुलगी ही केवळ वडिलांच्या घरची लेक न राहता त्यांच्या आयुष्याचा आधार बनते, या बदलत्या नातेसंबंधालाही या कथेतून स्पर्श होण्याची शक्यता आहे, असे दिग्दर्शकाचे म्हणणे आहे.
‘दशमी’ कधी होणार रिलीज : केएनके बॉक्स प्रस्तुत ‘दशमी’ या मराठी चित्रपटाचे दिग्दर्शन योगेश पांडुरंग भोसले यांनी केले आहे. मकरंद अनासपुरे आणि गौरी इंगवले यांच्या अभिनयातून साकारलेला प्रभाकर आणि लक्ष्मीचा हा भावनिक बंध रुपेरी पडद्यावर किती प्रभावीपणे उमटतो, याची उत्सुकता आता वाढली आहे. हा चित्रपट ऑक्टोबरमध्ये प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.